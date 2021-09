Leipzig

Nein, dass sie allzu gelehrt plauderten, kann man nicht behaupten. Aber wie Steffen Schleiermacher, Knut Müller und Wolfgang Heisig sich in ihren Zwischenmoderationen da am Montagabend im ausverkauften Gartensaal des Mendelssohn-Hauses die Bälle zuwerfen, wie sie frotzeln und granteln, Absurdes kundtun oder Banales, das zeigt erstens, wie sehr diese Freunde im Dienste der Kunst sich wechselseitig schätzen. Und es verrät auf dem Umweg über die Menschen doch wieder so viel über die Musik des Abends, wie es keine herkömmliche Moderation vermag.

Es ist dies ein besonderer Abend: Kleine Werke stehen da im Dienste eines großen Anlasses: „Der Avantgartainer“ ist er überschrieben, „Steffen Schleiermacher zum 60./61.“ ist er gewidmet. Die Geburtstage ereigneten sich jeweils am 3. Mai des letzten und des laufenden Jahres, ließen sich aber aus pandemischen Gründen nicht würdig feiern.

Szenen einer geschiedenen Ehe

Ob dieses Konzert unter Freunden (es spielt das Talea-Ensemble, dem neben Heisig und seiner Phonola im konkreten Falle noch Anja Starke an den Klarinetten und die Dorotheen Hemken und Vogel an Bratsche und Geige angehören) würdig ist, darüber ließe sich streiten. Schließlich geht es um die Galionsfigur der musikalischen Moderne in Leipzig. Jedenfalls fühlt Schleiermacher sich sichtlich wohl hier im Kreise seiner Lieben auf der Bühne und davor. Obschon die Szenen einer geschiedenen Ehe, die er zwischen 2003 und 2015 für Viola und Bassklarinette komponierte, besser zusammen waren, wenn Dorothea Hemken sie mit Volker Hemken gemeinsam spielte. Denn um beider Beziehung geht es in dieser hinreißend gestischen, knappen, geistreichen Sätzen.

Was nicht bedeutet, dass Anja Starke hier einen unbefriedigenden Job ablieferte. Schon gar nicht in der Uraufführung von Schleiermachers „Trio mit Klaviergebiss“ für Phonola, Violine und Klarinette, in dessen Außensätzen sich der Selbstspiel-Steinway in die Äußerungen Vogels und Starkes frisst und liefert, was Müller und Heisig in ihren einschlägigen Beiträgen zum Abend weitgehend vermeiden: Das Zusammenspiel von Mensch und Automat. Denn Schleiermacher organisiert seine Phonola-Stimme mit klarem Puls, so dass die Orientierung darin der Geigerin und der Klarinettistin nicht schwerfällt. Witzige Musik, sinnliche Musik, Musik, die sich der Aufgabe virtuos entledigt, Zeit so zu gliedern, dass sie schneller zu vergehen scheint.

„Ovid, der ja vorkommt in Covid“

Das ist trotz der fast sortenreinen Reihung lebendiger und mechanischer Klangwelten bei Müllers dreifacher Schimpf-Attacke auf die Pandemie in „TiradeTriade“ für die gleiche Besetzung auch der Fall. Und noch mehr bei Heisigs „Ovid-21“ für Phonola, Violine, Klarinette und Spieldosen. Bei diesem „Versuch, der Pandemie etwas Positives abzugewinnen“, trifft die Musikalisierung des Virus an und für sich auf „Ovid, der ja vorkommt in Covid“ und dessen Worte als Fernschreib-Code verarbeitet auf dem Corona-Lochstreifen zu Tönen werden, an denen an sich Violine und Klarinette spiralförmig abarbeiten sowie die Spieldosen des Endes.

Ausgedacht könnte das finden, verkopft gar, wer es nicht hörte und sah. Denn kabbalistische Inbrunst trifft hier auf Spieltrieb und Spielwitz, auf Augenzwinkern und Charme – und wie könnte man einem wie Steffen Schleiermacher besser zu gleich zwei Geburtstagen gratulieren, die längst vorübergezogen sind?

Am 9. Oktober, 15 Uhr, begleitet Steffen Schleiermacher im Gartensaal des Mendelssohn-Hauses die Sopranistin Julia Sophie Wagner bei Eichendorff-Liedern von Eisler, Schumann, Mendelssohn, Schleiermacher und Müller. Karten und Infos unter www.neue-musik-in-leipzig.de

Von Peter Korfmacher