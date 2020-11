Leipzig

Verwaschene Bilder. Mehr grau als schwarz-weiß. Ein Amateurstreifen. Männer an einer Mauer, im Anzug, im weißen Hemd zur beigen Hose. Plötzlich beginnen sie zu fallen. Eine Erschießung. Mai 1945, Prag. Revolutionäre Garden ermorden 40 Deutsche. Ein kurzer Film, aufgetaucht in einem Nachlass – von einer tschechischen Initiative gefunden.

Ein Dokument aus jener Zeit, als drei Millionen Deutsche aus Mähren, Böhmen, den Sudeten Freiwild waren. Sie sollten raus aus der Republik der Tschechen – und mit ihnen das Trauma des Münchner Abkommens von 1938. „Mit einer multiethnischen Gesellschaft wird das nichts, darauf verständigten sich die Alliierten. Es muss eine radikale Lösung her“, sagt Filmdokumentarist Matthias Schmidt.

Zu ihm kam vor zwei Jahren eine Anfrage der Leipziger Firma Looks – für eine Doku über jenes dunkle Kapitel deutsch-tschechischer Beziehungen, über das in der DDR geschwiegen, an das in der BRD alljährlich auf Treffen erinnert wurde: die Vertreibung.

Es geht nicht um Schuld und Strafe

Matthias Schmidt: „Es war reizvoll, das sensible Thema zusammen mit tschechischen Kollegen anzugehen.“ Von Anfang an sei klar gewesen: „Wir werden uns gegenseitig weh tun und nichts entschuldigen, sondern uns fragen, wo führt das hin, wenn man sagt: Ja, aber die anderen haben doch angefangen.“

So geht es in der zweiteiligen Doku „ Vertreibung Odsun: Das Sudetenland“ nicht um Schuld und Strafe, sondern um Verstehen und Versöhnen. Worum sich in Tschechien seit längerem, immer wieder angefeindet, Vereine kümmern, die bereits über 1000 verschwundene Ortschaften im Erzgebirge (die Ruinen von Königsmühle stehen im Film für alle anderen) ausfindig gemacht haben.

Hass, Gewalt und Mord

Die Doku zeichnet die Vorgeschichte des Konfliktes nach, lässt Zeitzeugen reden, Historiker, Publizisten, Hobby-Geschichtsforscher und Archive – bis sie zu den wilden Vertreibungen kommt. Zu Hass, Gewalt und Mord. Zum Blutsonntag von Usti nad Labem (31. Juli 1945) mit 220 Toten, zum Todesmarsch von Brünn (Ende Mai ’45), den 25 000 Deutsche antreten mussten, zu Erschießungen und Erschlagen mit dem Gewehrkolben (die Mutter von Hartmut Moskor aus Friedek-Mistek), zur Internierung im Strahov-Stadion Prag, zum Frauenlager in Maria Radschitz.

Jiri Padevet, Publizist, Vertreibungsforscher, Geodät: „Beim Lesen der Protokolle stehen einem die Haare zu Berge. Wie ist es möglich, dass das ein Mensch einem anderen antun kann?“ Für Jan Turek, der mit 16 Jahren zu den Revolutionären Garden kam, ist es unangenehm, davon zu hören. Matthias Schmidt: „Alle möglichen Leute waren in den Garden, auch solche, die Hass und Triebe ausgelebt haben.“

Alles andere als erwünscht

Während die inszenierte US-Wochenschau „March of Time“ geordnete Ausreisen zeigte, war die Realität anders: Nur 25 bis 50 Kilo Gepäck durften mitgenommen werden, Wertsachen wurden abgenommen, Besitz beschlagnahmt. Weiße Armbinden kennzeichneten bereits zuvor die Deutschen. Als die drei Millionen (eine Million im Osten) dann in der neuen Heimat ankamen, waren sie alles andere als erwünscht.

Auch wenn die vertriebenen, traditionellen Glasbläser aus Gablonz in Ost wie in West Manufakturen eröffneten, das Heimweh nach den verlorenen Orten blieb – und war nur zu oft die schwelende Glut für laute Revanche-Träume. „Es war im Kalten Krieg auf beiden Seiten Propaganda auf den Rücken der Vertriebenen“, sagt Matthias Schmidt.

Dass die Sehnsucht nie gestorben ist, bezeugt die 91-jährige Siglind Drost. Noch heute reist sie Jahr für Jahr nach Mähren. Ihr verdankt die Doku auch eines der eindrucksvollen Zeugnisse der Vertreibung: das Tagebuch ihres Vaters, des Gutsverwalters Adolf Purr, das er in Ostrau (Gefängnis) und Auschwitz (Lager) über ein Jahr lang führte und das die Tochter in der DDR versteckt hielt.

Verschweigen der Herkunft

Allerdings wurden damals nicht alle Deutschen ausgesiedelt: Antifaschisten oder Deutsche mit tschechischem Elternteil durften bleiben. Matthias Schmidt: „Andere fielen einfach durch das Raster.“ Einer von ihnen: Hartmut Moskor. Der kam zur Zwangsarbeit ins Bergwerk Ostrava, geriet in Vergessenheit, lebte als Assimilierter, litt jedoch unter dem Verschweigen der Herkunft: „Ich bin als Deutscher geboren und werde als Deutscher sterben.“

Für Matthias Schmidt sind es die Schicksale der Sudetendeutschen, die mehr sind als nur persönlich bemalte Fakten, die vielmehr jene Zeit in Tschechien zu einem Spiegelbild machen: „Man erkennt, besonders in der ablehnenden Aufnahme der Vertriebenen in deutschen Zonen, Analogien zur Flüchtlingssituation heute – und einen großen Unterschied: Sie wurden abgelehnt, trotz gleicher Nation, Sprache, Religion.“

Was die so informative wie erhellende Doku versucht, bringt Fotograf und Forscher Petr Miksicek auf den Punkt: „Wir müssen stärker sein als die Stimmen aus dem Grab.“

Arte, 17. November, 22.50 Uhr, Mediathek bis 17. Dezember; ARD, 23. November, 0.15 Uhr (als Einteiler); MDR, 24. November und 1. Dezember, 22.10 Uhr

Von Norbert Wehrstedt