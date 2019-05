Leipzig

Drei junge Pianisten bekommen die erstmalige Gelegenheit, an einer Meisterklasse teilzunehmen. Antonio Chen Guan (geboren 1994), Absolvent der Hochschule Wien, Michal Mossakowski (Jahrgang 1992) vom Conservatoire National Supérieure de Paris sowie Dominic Doutney (22) vom Royal College of Music in London erhalten innerhalb einer Woche Einblick in das Berufsleben eines Pianisten und die Möglichkeit, ein Klavierkonzert mit Orchester einzustudieren und zu spielen. Veranstaltet wird diese Akademie von der Alfred-Reinhold-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Sinfonieorchester und der Klavierfabrik Julius Blüthner. Sie endet mit einem Konzert im Gewandhaus.

Was möchten Sie mit Ihrer Akademie erreichen?

Das Hauptziel dieser Akademie ist, jungen Absolventen die Möglichkeit zu geben, einmal ein Klavierkonzert mit Orchester zu spielen. Denn so viele Chancen hatten sie dazu nicht. Und es ist etwas anderes, ob man vor seinem Professor spielt oder mit Orchester vor Publikum. Die Teilnehmer bekommen einen Einblick in die Organisation des Konzertbetriebs. Die Kandidaten werden mit Korrepetitorin Sung-Ah Park die Werke einstudieren und vom erfahrenen Pianisten Andreas Boyde angeleitet. Er wird ihnen auch Tipps zum beruflichen Leben geben. Und wir haben die Konzertagentur Raab & Böhm aus Wien eingeladen, die erklärt, wie man mit einer Agentur zusammenarbeitet. Die Alfred-Reinhold-Stiftung beschäftigt sich damit, jungen Künstlern eine Karriere zu verschaffen. Ich organisiere und beteilige mich an Konzerten, Wettbewerben und Festivals. Ich versuche dort aktiv zu werden, wo junge Pianisten spielen. Wir arbeiten mit verschiedenen Konservatorien zusammen. Drei ausgewählte Schulen haben ihre Kandidaten intern nominiert und uns empfohlen. Dominic Doutney vom College of Music in London ist einer von den jungen Künstlern, die wir sponsern. Das heißt, wir von der Alfred-Reinhold-Stiftung bezahlen ihm zwei Jahre lang sein Masterstudium.

Eine Führung durch die Klavierfabrik Julius Blüthner ist auch eingeschlossen. Wer übernimmt die?

Das mache ich. Ich habe früher die Klavierfabrik Julius Blüthner geleitet, und das hängt noch ein bisschen an. Ich erwarte, dass die jungen Pianisten auf unseren Instrumenten spielen, da die Vielfalt auf den Konzertpodien sehr nachlässt. Eine einzige Marke, die die ganzen Podien besetzt, bringt Langeweile. Und Kunst lebt davon, dass es Vielfalt gibt. Deswegen bin ich dafür, dass sich noch andere Klavierbauer auf dem Markt behaupten können. Ganz einfach, weil es interessanter ist. Und es ist natürlich auch eine Überlebensfrage. Um eine Fabrik wie Julius Blüthner, die es seit über 160 Jahren gibt, muss man sich kümmern und sehen, dass es weitergeht.

Wie entstand die Idee?

Die Idee hatte ich im Gespräch mit dem Direktor des Konservatoriums in Lyon. In Frankreich gibt es diese Akademie schon für Geiger und Streichinstrumente, aber noch nicht für Pianisten. Ich war sofort fasziniert, weil es ein Weg ist, junge Leute aktiv zu lehren, wie man eine Karriere beginnt. Ich finde es ganz interessant, dass hier drei verschiedene Nationen zusammenkommen.

Wie lange dauerte die Organisation, und gab es irgendwelche Schwierigkeiten?

Gute eineinhalb Jahre. Man muss bei der Organisation an vieles denken. Wie holen wir die Kandidaten ab, wo gehen wir mit ihnen essen, was kostet das und so weiter. Und man musste zunächst ein Orchester finden. Ich habe mit dem Leipziger Sinfonieorchester gesprochen, und die waren sehr interessiert, kooperativ und entgegenkommend. Das Ganze ist eine umfangreiche Geschichte. Alle, die ich angesprochen habe, waren begeistert.

Planen Sie, die Akademie in den nächsten Jahren regelmäßig zu praktizieren?

Ich gehe davon aus, dass die Akademie für alle Beteiligten interessant wird. Wenn es sich lohnt, will ich das natürlich erweitern. Ich möchte in dem Rahmen auch engeren Kontakt zu den Ausbildungsinstituten schließen. Aber mich interessiert erst mal, was die Kandidaten sagen. Es hängt also davon ab, ob die Studenten sagen „ja, das hat geholfen“, oder ob nichts Wesentliches hängenbleibt. Man verfolgt sie natürlich weiter, lädt sie zu anderen Konzerten ein, damit man sieht, was aus ihnen wird. Wenn ich sehe, dass die Akademie gute Resonanz bekommt, werde ich sie wahrscheinlich fortsetzen.

Haben Sie vor, auch mit anderen Hochschulen zu arbeiten?

Ja, neue Kontakte entstehen jedes Jahr. Mich würde eine russische Schule interessieren oder eine amerikanische. Ich würde mich auch freuen, wenn das nächste Mal Leipzig mit dabei wäre. Es gibt viele interessante Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel einen Kontakt, der ein Konzerthaus in Brasilien in ein künstlerisches Zentrum umwandeln möchte. Es steht auf der Insel Ilhabela mitten im Urwald. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich durch die Akademie solche Kontakte ergeben. Ideen, die man in Leipzig gesammelt hat, kann man dann dort weiter verfolgen. Damit rechne ich eigentlich.

Abschlusskonzert: 2. Juni, 18 Uhr, Gewandhaus; Karten gibt es u. a. in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de und an der Abendkasse

Von Yasmin Rau