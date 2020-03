Initiative aus Leipzig: Kulturschaffende fordern Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland

Leipzig

Die Corona-Krise überdeckt gerade fast alles, auch die nach wie vor katastrophale Lage in den griechischen Flüchtlingslagern. Ein Offener Brief soll dabei helfen, das zu ändern. 684 Kulturschaffende wenden sich darin mit der Forderung an die Bundesregierung, Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland zu holen und die Missstände an der griechisch-türkischen Grenze zu bekämpfen. Zu den Unterzeichnern gehören Autoren, Theaterschaffende, Künstler, Schauspieler und Verleger ganz Deutschland. Darunter sind nach Angaben der Initiatoren Meret Becker, Robert Stadlober, Jella Haase, Katja Riemannn, Detlev Buck, Corinna Harfouch, Sandra Hüller, Volker Bruch, Friedrich Küppersbusch, Max Moor, Marion Brasch, Saša Stanišic, Lena Gorelik, Jan Weiler und Knut Elstermann.

„Unglaublich wütend“

Die Aktion geht auf die Leipziger Autorin Rebecca Maria Salentin zurück. Als sich bei der Abstimmung im Bundestag Anfang März lediglich die Grünen und die Linke für die Aufnahme von 5000 schutzbedürftigen Flüchtlingen (Schwangere, alleinreisende Frauen, Alleinerziehende und schwer Traumatisierte) aus Griechenland aussprachen, reichte es der Schriftstellerin: „Dass selbst die SPD bis auf 3 Stimmen dagegen gestimmt hat, hat mich unglaublich wütend gemacht. Danach habe ich von allen Seiten gehört, dass man sich schämt: für Europa und für unsere Politik. Ich wollte etwas tun, das deutlich zeigt: Wir akzeptieren es nicht, dass man so mit Menschen umgeht. Wir gucken nicht weiter stumm zu, wenn die Politik die Verantwortung von sich wegschiebt, sagt Salentin.

Immer mehr Unterschriften

Von der 1979 in Eschweiler geborenen Autorin ist 2015 der Roman „Schuld war Elvis“ (C. Bertelsmann) und 2007 „Hintergrundwissen eines Klavierstimmers“ (Schöffling & Co,) erschienen. Die Resonanz auf ihre Initiative sei überwältigend gewesen. „Kulturschaffende haben gerade wegen Corona hart um ihre Existenz zu kämpfen, und trotzdem kamen innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Unterzeichner zusammen, die laut und deutlich sagen: wir wollen nicht, dass man die Menschen ohne humanitäre Versorgung ihrem Schicksal überlässt“, so Salentin Genau 684 Kulturschaffende haben binnen 48 Stunden den Aufruf unterzeichnet. Auch nach Abschluss des Aufrufs hätten viele weitere Kulturschaffende den Brief unterschrieben, sagt die Leipzigerin. Bis Mittwochabend seien insgesamt rund 800 Unterschriften zusammengekommen.

„Nicht tatenlos zusehen“

Zehntausende Flüchtlinge würden auf griechischen Inseln und an der türkisch-griechischen Grenze unter katastrophalen Bedingungen leben. „Dazu wollen wir nicht schweigen. Literatur hat eine Stimme. Kultur hat eine Stimme. Wir können der Schande, der sich Europa gerade schuldig macht, nicht tatenlos zusehen. Wir Kulturschaffende fordern die Bundesregierung auf, sich konsequent dafür einzusetzen, die Missstände zu beenden“, heißt es in dem Offenen Brief.

„Lächerlich unzureichend“

Die Zusage von EU-Mitgliedstaaten, 1600 Kinder unter 14 Jahren aufzunehmen, sei angesichts der großen Zahl von Hilfesuchenden „lächerlich unzureichend“. „Mehr als 100 Kommunen haben sich längst zusammengeschlossen und ihre Bereitschaft geäußert, Menschen aufzunehmen. Diese Bereitschaft auszuschlagen, empfinden wir als zynisch.“

Von jkl