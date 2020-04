Innenansichten von 20 Künstlern: Leipziger Galerie Thaler zeigt die Ausstellung der Stunde

Leipzig

Das möchte man in bildkünstlerischer Zeitrechnung als Blitzreaktion bezeichnen: Die Galerie Thaler Originalgrafik in der Leipziger Spinnerei zeigt eine Gruppenausstellung mit Papierarbeiten von 20 Künstlern, die sich mit Innenansichten auseinandergesetzt haben. Es ist im Moment die Ausstellung zu dem, was sich da draußen gerade zwischen Lockdown und Lockerung vollzieht. So sei die Schau „Inside“ auch gemeint, sagt Galerist Ulrich Thaler. Die Idee für eine Ausstellung mit Interieurs – seit jeher ein wichtiges Sujet in der Malerei – habe er allerdings schon seit Jahren mit sich herumgetragen. Und die Anfragen an die Künstler von Peter Busch bis Matthias Weischer gingen bereits Anfang Januar raus. Da waren das Virus und die Angst, die seit Wochen fast das gesamte Kulturleben lahmlegen, noch ein eher abstrakter Grusel im Reich der Mitte.

Prophetischer Zufall

So lässt sich wohl mehr von einer Art prophetischem Zufall als einer Blitzreaktion sprechen – was das Projekt eher noch spannender macht. Das Thema nahm bei der Entstehungszeit erst Anlauf, wird in der Ausstellung eher fröhlich und ernsthaft, seltener aber von klaustrophobischer Alpträumerei runtergedrückt. Die „Hausaufgabe“, die Thaler an die Maler und Zeichner rausschickte, sah so aus: Auf dem Bild sollten ein Raum, ein Fenster mit Aussicht, mindestens eine Figur sowie ein Bild im Bild oder ein Spiegel im Bild zu sehen sein – „eine Konstellation, in der sich etwas entspinnen kann“, so der Galerist.

So macht Quarantäne Spaß

Und das tut es. Allein den Künstlern nachzuforschen, wie sie mit der Anforderung spielen, ist eine Lust: „Lassen Sie in zugigen Räumen winzige Drachen steigen“, hat Paule Hammer unter seine Tuschezeichnung geschrieben. Er zeigt eine leere Altbauwohnung. Die Figur spart er aus; sie könnte aber im Raum hinter der Tür die Schnüre halten, an denen die Drachen (das Bild im Bild?) schweben. So macht Quarantäne Spaß. Unter einer weiteren Hammer-Arbeit befindet sich die Aufforderung „Malen Sie sich Schimmelflecken in die Wohnung“, was im Bild darüber an einer Zimmerwand ausgeführt wird. Hier ist der Künstler wohl in die Abstraktion entwischt.

Die Arbeit „Doma“ von Annette Schröter (300 x 250 cm, Papierschnitt/ Collage). Quelle: André Kempner

Marco Wagner belebt in seinem „Fatal Bouquet“ einen Blumenstrauß mit Augen und allerlei Organisch-Orgiastisch-Explizitem. Inga Kerber, von Haus aus eigentlich Fotografin, lässt pflanzenumschlungene fröhliche Nackte auftreten; der Aufgabe entledigt sie sich in den drei französischen Bildtiteln oder schriftlich im Werk selbst: „une espace, une figure ...“

Fingerzeig nach draußen

Falk Gernegroß setzt in zwei ganz klassisch anmutenden Porträts zwei halbe Fenster zu einem ganzen zusammen, was man vielleicht als Sehnsuchtsbild lesen darf. Sten Gutglück zeigt eine junge Frau am Fenster, „daydreaming“ heißt das Bild. Der romantische Schmelz wird durch eine Tierschädel-Kollektion in einem Setzkasten an der Wand aufgeraut. Dass Gutglück mit Fassadenfarbe arbeitet, könnte man als Fingerzeig nach draußen deuten.

Matthias Weischers Spiel mit Manet

Mit einem Kunstwerk, das 1865 einen Skandal auslöste, operiert Matthias Weischer in seiner kleinen, nur 18 x 22,5 cm großen Arbeit. In seinem grünen Zimmer hängt Édouard Manets Gemälde „ Olympia“, das eine Prostituierte zeigt, deren direkter Blick zum Betrachter einst Gemüter erhitzte. Ausgerechnet dieser Blick fehlt, das Bild (im Bild) wird vom Bildrand abgeschnitten. Auf einem Bett liegt ein aufgeschlagenes Buch, und das Fenster ist vergittert. Das alles in Öl auf Papier, malerisch fett. Ein enger Raum für weite Gedanken. Was für fast alle Bilder dieser Ausstellung der Stunde gilt.

Bild im Bild: die Arbeit „o.T.“ (18 x 22,5 cm, Öl auf Papier) von Matthias Weischer. Quelle: André Kempner

Info: Thaler Originalgrafik (Spinnereistraße 7) hat wieder geöffnet und zwar Mi–Fr 13–17, Sa 11–15 Uhr. Um ihr Überleben zu sichern, hat die Galerie Thaler eine Crowdfunding-Kampagne initiiert.

Von Jürgen Kleindienst