Inneres Leuchten: Der Leipziger Maler Gerald Müller-Simon wird am Sonntag 90

Leipzig

Er malt und malt und malt. Auch noch mit 90. An diesem Sonntag feiert Gerald Müller-Simon den runden Geburtstag ohne jeden Budenzauber nur mit der engsten Familie in einem Gasthof in der Sächsischen Schweiz. Großes Aufsehen um seine Person ist ihm ohnehin fremd, trotzdem ist dieser Maler bekannt, beliebt, begehrt. Letzteres ist seit Jahrzehnten auf seine Stadtbilder und Interieurs gemünzt. Vielfach zieren sie die Wohnbereiche nicht nur von Leipzigern, gehören quasi zu den unaustauschbaren Einrichtungsgegenständen.

„Umgestaltung des Karl-Marx-Platzes“ – Kritik an einem Willkürakt

Fragt man den Künstler, ob er zufrieden ist mit seinem Leben, so gibt er als Antwort ein eindeutiges „Ja“. Dazu trägt neben einer nie unterbrochenen künstlerischen Erfüllung die über sechs Jahrzehnte währende Partnerschaft mit Ehefrau Käte Müller bei, auch sie eine Malerin. Müller-Simon studierte bis 1955 an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst und ist seither freischaffend tätig. Zunächst verdiente er das Geld, um die junge Familie zu ernähren, vor allem mit kunstvoller Keramik, die über die Genossenschaft der bildende Künstler reißend Absatz fand. 1986 gab es in der Galerie des DDR-Kunsthandels im Thomaskirchhof eine Personalausstellung. Zu sehen war unter anderem das Gemälde „Umgestaltung des Karl-Marx-Platzes“ mit der umgelegten Paulinerkirche, die bekanntlich am 30. Mai 1968 in einem Willkürakt des SED-Staates gesprengt worden war. Das Bild so zu malen und zu nennen, war eine mutige Tat.

Kronzeuge der verfallenden Stadt

Dass es der Kustos der Karl-Marx-Universität, Rainer Behrends, für jene Alma Mater erwarb, die sich ohne offizielle Gegenwehr fügte, nicht minder. Mit anderen Gemälden hatte Müller-Simon dieses Bild zur X. DDR-Kunstausstellung eingereicht. Ohne Angabe von Gründen wurde es abgelehnt. Es passte natürlich nicht zur Ideologie des Sozialismus. Noch heute spürt man Stolz bei Müller-Simon, provokant gewesen zu sein. Nicht anders lassen sich manch andere seiner Arbeiten deuten. Schief stehende, scheinbar fallende Häuser gehörten bis zum Ende der DDR zu den Inhalten seiner Gemälde und Grafiken – Bilder als Kommentar zum Verfall gemäß dem satirischen Spruch „Ruinen schaffen ohne Waffen“.

Ausstellung in der Galerie Koenitz geplant

2015 schenkte Gerald Müller-Simon (r.) dem Stadtgeschichtliche Museum in Leipzig eine Stadtansicht, links der damalige Direktor Volker Rodekamp. Quelle: André Kempner

Nach dem Geburtstagsausflug ist für Müller-Simon wieder Malalltag. Bei dem fühlt er sich am wohlsten. Morgens und nachmittags geht er je 555 Schritte von der Gohliser Wohnung ins Atelier und zurück. Dort stehen gerade die in den vergangenen Wochen und Monaten entstandenen Gemälde. Über 30 sind es, die zum Jahresende in einer Ausstellung der Galerie Koenitz zu sehen sein werden. Manch Interieur ist dabei, vor allem aber Stadtbilder, in der sich Wirklichkeit und künstlerische Freiheit verbinden. Der Augustusplatz mit dem Paulinum, überspannt von einem Regenbogen, ist gemalt, Leipzigs Neuseenland, die Peterskirche. Es sind Bilder, die aus ihrem Inneren leuchten. Am besten ohne auf sie gerichtete Spots.

Im Atelier wird wie so oft Müller-Simons Selbstporträt aus der Zeit seines Studiums, entstanden 1952, verbleiben. „Ein Jüngling mit lockigem Haar“, lautet des Malers Anmerkung zu dem frühen Werk. Die meisten der Gemälde wird er auch diesmal nach der Ausstellung nicht wieder in sein Atelier bringen. Das ist immer so, wenn er ausstellt. Deswegen malt er und malt er – auch noch mit 90.

Von Thomas Mayer