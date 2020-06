Leipzig

Die Zuschauer an den digitalen Endgeräten sind über den Verlauf des Online-Bach-Marathon-Tages weitaus besser im Bild als die wenigen Anwesenden beim Konzert des iranischen Cembalisten Mahan Esfahani in der Thomaskirche. Letztere bekamen nämlich nicht die zuvor aufgenommene Anmoderation von Bachfest-Intendant Michael Maul zu sehen. Anstelle des wegen der Pandemie abgesagten Bachfestes „We Are Family!“ gibt es beim Bach-Marathon Live-Konzerte, Workshops und Gottesdienste mit Publikum – zum ersten Tag „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“ am Samstag einen Auftritt des Leipziger Vokalensembles Calmus, die Motette mit dem Pauliner Barockensemble unter Universitätsmusikdirektor David Timm und eine musikalische Grußbotschaft der Malaysia Festival Singer and Orchestra.

„Ich tue nur meine Arbeit“

Am Abend war es dann Esfahani, der nach Lang Langs Auftritt mit Bachs „Goldberg-Variationen“ in der Thomaskirche das erste Recital auf einem Tasteninstrument gab. Esfahani stellte sich der ungewohnten Situation eines Konzerts vor leeren Reihen erst mit freundlicher Zurückhaltung und dann mit immer mehr von innerem Leuchten erfüllter Begeisterung. „Ich tue nur meine Arbeit“, sagt er vor der Live-Zuschaltung des gut ausgeleuchteten, aber fast leeren Hauptschiffs. Ein Auftritt mit mehr Publikum um sich wäre ihm lieber. Die Abläufe sind aber dieselben wie vor einem Konzert – noch kurz vor Beginn wurde das grüne Cembalo des Bach-Archivs gestimmt.

Esfahani spricht für die Tele-Zuschauer auf Englisch, doch von seinen Ausführungen ist schon wenige Meter weiter aufgrund des Halls in den leeren Bankreihen kaum etwas zu verstehen. Der Schlussapplaus von zehn klatschenden Händepaaren ist nach dem Programm „zur Gemueths-Ergoetzung“ fast so laut wie der aus dem in dieser Jahreszeit beim Bachfest sonst immer vollen Thomaskirche.

Die drei Partiten BMV 826, 828 und 830 werden zu einem immateriellen Geschenk Esfahanis, das noch lange nachklingen wird. Esfahanis Tongebung leuchtet mit dem ersten Takt. Wie Spiralornamente um Säulen steigen die stilisierten barocken Modetänze Allemande, Courante, Sarabande und Gavotte bis in die Deckenbögen. Erst in dieser Weite scheint sich Bachs Rhythmik aufzulösen.

Esfahanis Spiel dringt in die Weite

Esfahani weiß zwar viel über diese Stücke, macht aus den Galanterien aber keine historisch klingenden Seminarbausteine. Eindrucksvoll gehen Bachs pädagogischer Pragmatismus und die Spiritualität des außergewöhnlichen Konzertorts Thomaskirche ineinander. Das Erlebnis, wie Esfahanis Spiel in die Weite dringt und dabei ihren feinen Glanz behält, haben Zuschauer vor den digitalen Endgeräten nicht.

Nach „Sechs Stunden Passion – mit Leidenschaft“ am Sonntag mit dem Konzert des Mendelssohn-Kammerorchesters Leipzig und einem Live-Gottesdienst mit dem Thomanerchor und dem Sächsischen Barockorchester unter Thomaskantor Gotthold Schwarz zieht der Bach-Marathon nach für das zweite Wochenende am 20. und 21. Juni in die Nikolaikirche.

Von Roland H. Dippel