Ins Unbekannte: Neo Rauch gibt in Aschersleben Einblicke in sein Frühwerk

Pressekonferenzen haben in diesen Tagen immer noch den visuellen Charme von Verlautbarungen des Robert-Koch-Instituts. Auch das Wiedererkennen ist erschwert. „Es könnte dieser oder jener sein“, scherzt ein Mann mit Mundschutz, der höchstwahrscheinlich Neo Rauch ist.

Es geht an diesem windigen Freitagmittag in der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben um die zarte Schwester einer Ausstellung, die nicht stattgefunden hat. „Das Fortwährende“ lautet der Titel. Ihre Entstehungsgeschichte ist einigermaßen kurios: Eigentlich sollte zum 60. Geburtstag des Künstlers am 18. April dieses Jahres im Leipziger Bildermuseum eine Schau unter der Überschrift „Das Jahr Null“ gezeigt werden. Er habe damals gemeinsam mit seinem Galeristen Judy Lybke das Jahr 1993 als Eintreten in das seriöse Schaffen festgelegt, als Jahr Null eben. Präsentiert werden sollten Arbeiten aus den Jahren davor und danach.

„Warum verbirgst du es?“

Es wäre ein Blick in das weitgehend unbekannte Frühwerk des in Leipzig geborenen und nach dem frühen Tod der Eltern bei den Großeltern in Aschersleben aufgewachsenen Künstlers gewesen. Gemeinsam mit dem damaligen Museumsdirektor Alfred Weidinger war das Projekt vorbereitet worden. Und dieses seit nahezu 30 Jahren weggesperrte Werk „ist doch eigentlich richtig gut. Warum verbirgst du es?“, habe er sich gefragt, erzählt der Maler. Zudem habe er sich alt genug dafür gefühlt, sich zu den eigenen „Irrungen und Wirrungen“, diesen „Versuchen der Selbstumrundung, des Selbsteinkreisens“ zu bekennen.

Neo Rauch: „Zu Dante“ (1992, 110 x 86 cm, Öl auf Holzleim auf Papier). Quelle: UWE WALTER/Eigen + Art, David Zwirner

Doch dann: „Je näher der Termin rückte, desto unwohler wurde mir.“ Die Gründe dafür könne er gar nicht so genau in Worte fassen. Der Gedanke an die große Bühne in einem Haus mit hohem Ausstellungstempo hat in ihm offenbar ein Gefühl der Fürsorge für dieses Frühwerk ausgelöst. „Es ist mir wieder ans Herz gewachsen, es kam ja von dort.“ Das könne er nicht so einem Verschleiß preisgeben, sagt er. Anders hier in Aschersleben, der Stadt, wo er 1995 seine erste Museumsausstellung hatte: Hier bilde „schon der intimere Rahmen der Stiftung die Gewähr, dass diese Blätter in ihrer ganzen mitunter anrührenden Unbestimmtheit ein geneigtes Publikum finden werden“.

Entwicklungen, keine Brüche

Die schweren Leinwände, die im Museum der bildenden Künste gezeigt worden wären, fehlen in dieser Ausstellung, die fast ausschließlich Arbeiten auf Papier zeigt. Große Formate sind dennoch zu sehen. Insgesamt werden in dieser 9. Jahresausstellung der Grafikstiftung 68 Arbeiten aus den Jahren 1989 bis 1995 gezeigt. Zum Einsatz kommen Ölfarbe, Graphit, Tusche oder Aquarell, immer wieder auch miteinander kombiniert. Auch drei ganz neue Bilder sind zu sehen, von denen eines „Der Hergang“ heißt, so als berufe es sich auf das rundum präsentierte Frühwerk, also „Das Fortwährende“. Dieser Titel ist klug gewählt. Er selbst sehe bei sich Entwicklungen, keine Brüche, sagt Rauch.

Für Aschersleben ist diese Schau eine kleine Sensation – nicht nur weil hier viele noch nie gezeigte Werke aus dem Dunkel treten. Wer diesem Weltstar und Mitretter der Malerei auf den Grund gehen möchte, wer sehen will, wie er sich tastend in einer Zeit fortbewegte, in der die Malerei und insbesondere die figürliche verpönt war, wer verfolgen will, was Rauch beim Aufstieg mitgenommen und was abgeworfen hat, der muss diese Ausstellung sehen.

Wilder, abstrakter, verspielter, unordentlicher

Es geht wilder zu in den Arbeiten vor 1993, abstrakter, verspielter, unordentlicher. Aber viel ist doch schon zu erkennen von dem, was Rauchs Kunst bis heute ausmacht: die Verschränkung mehrerer Bildebenen, die Bedeutung der Farbe, der Umgang mit Schrift. Und dass die Bedrohungslage beim jüngeren Rauch weniger ausgeprägt wäre, lässt sich auch nicht behaupten. Faszinierend ist es, dieser Kunst auf einer Wand mit 15 kleineren vor 1993 entstandenen Papierarbeiten komprimiert zu begegnen. Und was wird da in der so verrückten wie unheimlichen „Krankenküche“ von 1990 gekocht, welche Rezepturen kommen zum Einsatz?

Neo Rauchs Bild „Lage“ aus dem Jahr 1994 (42 x 59,5 cm, Lichtdruckgrafik). Quelle: UWE WALTER/Eigen + Art, David Zwirner

Kerstin Wahala, die Vorsitzende der Stiftung, die die Ausstellung mit kuratiert hat, nimmt mögliche Besucherreaktionen vorweg. „Das ist ja gar kein typischer Rauch.“ Gerade den, fügt sie hinzu, gebe es eben nicht. „Es gibt nur Rauch.“ Dieser wiederum lächelt eigenartig entrückt, inzwischen ohne Mundschutz. Vielleicht fasziniert es ihn, wie hier etwas sehr knapp und trotzdem treffend Worte findet. Es gebe in den frühen Arbeiten, sagt er, „keinen Mangel an symbolistischen Verweisen“, etwa in Richtung Kabbala.

Haltepunkte auf einer Reise

Eine Italienreise in den frühen 90ern, die Begegnung mit Alten Meistern wie Giotto und Uccello – „strenge Lehrer“ nennt sie Rauch – habe ihm klar gemacht, dass es nicht so weitergehen könne mit dem „Herumlavieren im Ungefähren“. Die Kanten werden in der Folge klarer, die Malerei wird gegenständlicher. Werke heißen jetzt „Regal“ (1994) oder „Sortierer“ (1994). Auch das sind nur Haltepunkte auf einer Reise. Und die Entwicklung sei auch heute längst nicht abgeschlossen, so Rauch.

Rauch empfiehlt Tellkamp

Den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hätten er und seine Frau Rosa Loy auch etwa Positives abgewonnen. „Wir haben beide den von Terminen gesäuberten Kalender als Erleichterung empfunden“, sagte Rauch. Auch als „schönen Schwebezustand“. Welche Literatur ihn inspiriere, wird er noch gefragt. Er lese gerade das Buch „Stunde Null“ von Richard Tüngel und Hans Rudolf Berndorff über die westdeutsche Nachkriegsgeschichte. Und ein Büchlein könne er noch empfehlen, „Das Atelier“ von Uwe Tellkamp, in dem Rauch verschiedene Auftritte hat und manche Kritiker neurechtes Denken aufzufinden glauben. Neo Rauch dagegen kann „beim besten Willen keine Hakenkreuze darin erkennen“. Er sieht in dem Buch vor allem eine „zarte Liebeserklärung an das Medium Malerei“.

Für die Ausstellung in Aschersleben gilt das vielleicht noch mehr.

Info: Neo Rauch: Das Fortwährende. Papierarbeiten 1989 bis 1995: bis 2. Mai 2021 in der Grafikstiftung Neo Rauch, Wilhelmstraße 21–23, Aschersleben; Eröffnung: Am Samstag und am Sonntag werden für den Besuch der Grafikstiftung jeweils von 11 bis 19 Uhr Zeitfenster vergeben. Anmeldung per E-Mail über mail@grafikstiftungneorauch.de oder telefonisch unter 034739 149344. Freie Termine gibt es nur noch ab Sonntag 13 Uhr; Öffnungszeiten: Februar–Oktober, Mi–So, 11–17 Uhr; November–Januar, Mi–So, 10–16 Uhr

Von Jürgen Kleindienst