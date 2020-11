Leipzig

Mäuse wuseln über die Bühne. Wuseln, genauer gesagt, vor der Kamera auf und ab. Denn der Premiere von „Frederick“ am Samstagnachmittag am Theater der Jungen Welt ist ein kleines Wörtchen noch vorangestellt: „digital“. Die Theater sind derzeit geschlossen, „Frederick“, die Inszenierung von Julia Sontag nach dem gleichnamigen Bilderbuch-Klassiker von Leo Lionni, fand dennoch statt. Auf dem Bildschirm via Zoom-Konferenz. Die analoge Theater-Version soll später folgen.

Puppenbauer Peter Lutz hat Frederick als Unterarm-lange Maus mit schwarzen Klimperaugen gebaut, sehr niedlich, nicht nur die dreijährigen Zuschauer werden den Nager gleich ins Herz geschlossen haben. Die übrige Maushorde setzt sich fantasievoll aus Gestalten des Objekttheaters zusammen. Mal nur als Andeutung auf der Zeigefingerspitze eines grauen Handschuhs. Mal als Scheuerbürste mit wattigem Schnurrbart. Puppenspielerin Clara Fritsche hat alle Hände voll zu tun, um das Gewusel von Wühlmäusen, Waldmäusen, Haselmäusen auf die Bühne zu bringen. Aufgelockert noch von Perspektiv-Wechseln, wenn sich die Puppenspielerin kommentierend dazwischen schaltet und mit dem Sehrohr ins Mauseloch schaut. Tatsächlich entsteht in schnellen Wechseln der Eindruck, dass alle emsig arbeiten. Alle?

„Frederick, warum arbeitest du nicht?“ Bald taucht dieser Kernsatz des Buches auf. Denn während die Mäuse Vorräte für den Winter anlegen, scheint Frederick mit geschlossenen Augen zu dösen. Tut er aber nicht. „Ich arbeite doch. Ich sammle Sonnenstrahlen“, antwortet er.

Frederick zeigt in dem poetischen Kinderbuch, dass es um mehr geht als Haferkörner. Er erinnert im grauen Winter an Sonnenstrahlen, Farben, Geschichten. Und hier tut sich ein kleiner Widerspruch auf: Frederick schöpft Kraft für sich und die anderen aus der Ruhe, aus dem Zauber der Imagination. Vor der Kamera muss er jedoch zugleich in die Rolle des Animateurs schlüpfen, der in dem interaktiven Projekt Kinder direkt anspricht. Da strahlt er eine laute Präsenz aus, die nicht zur Träumer-Aura und Atmosphäre passen mag.

Das Vergnügen der Kinder dürfte das allerdings kaum schmälern. Sie fühlen sie abgeholt in diesem Videokonferenz-Experiment. Weil sie mitmachen können, selbst losflitzen, um farbige Gegenstände zu holen, Taschenlampen für die Sonnenstrahlen oder Papierschnipsel für den Schnee und dabei die anderen in kleinteiliger Konferenzansicht beobachten können. Das filmische Theater-Format löst seinen Anspruch ein, ein Format zu finden, das über eine Fernseh-Erfahrung hinausreicht.

Kommende Termine: 22. November, 16 Uhr, 14. und 15. Dezember, 10 Uhr, www.tdjw.de

Von Dimo Rieß