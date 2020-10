Internationale Wettbewerbs-Filme enttäuschen beim Festival in Leipzig

Leipzig

Bisweilen reibt man sich auch bei der Seuchen-Dokwoche die Augen. Soll das tatsächlich eine Dokfilm-Blüte sein? Der Internationale Wettbewerb (lang) zeigt jedenfalls wieder ein paar eher welke Blumen.

„Considering the Ends“ von Elsa Maury etwa versucht sich an einer Schafe-Philosophie über Werden, Leben und Vergehen – und wetzt das Messer zu blutigen Einstellungen in der unschuldigen Landschaft der Cevennen. Der Abspann listet komplett die auftretende Schafherde.

Ohne Idee

Eine krude Kopfgeburt. Ohne wirkliche Idee kommt „The Poets visit Juana Bignozzi“ aus Argentinien aus. Kettenraucherin Mercedes, jung und Poetin, erbt den Nachlass der Dichterin Bignozzi, ordnet die Hinterlassenschaft in ihrer Wohnung, taucht in ihr Leben ein und liest mit anderen jungen Frauen aus Texten. Redende Köpfe, Gespräche, in der Montage keine Struktur. Das gut gemeinte Produkt eines Videoclubs.

Eine gewisse Ratlosigkeit hinterlässt auch die lange Animation „Vicenta“ von Dario Doria um die Vergewaltigung mit Folgen eines geistig behinderten Mädchens durch den Onkel und die unglaubliche Bürokratie bei Ärzten und Gerichten. Ein authentischer Fall, nachgestellt mit starren Holzpuppen und begleitet von einem hintergründig gesprochenen Kommentar.

Mittelmäßiger Jahrgang

Drei Filme, die das Dilemma dieses Jahrgangs spiegeln: Er ist mittelmäßig. Dass filmische Essays über den eigenen Nabel fehlen, seit Jahren üblich, muss man da schon als Fortschritt nehmen.

Bemerkenswert allerdings: Litauens „Roman’s Childhood“. Linas Mikuta taucht ein in den Armutsalltag einer arbeitslosen Familie. Roman, der Junge, stromert mit Freund durch den Sommer, während die Eltern im Müll wühlen. Oder mit einem Bekannten trinken. Beobachtung pur. Ohne Bewertung. Dokumentarschule.

Filmische Wurzelsuche

Eines fällt auch im Internationalen Wettbewerb (lang) auf: Immer wieder wird unverhofft aus dem Off gefragt. Solche Unfertigkeiten im Handwerklichen sollte in der Dokwochen-Kern-Konkurrenz, dem vorgeblich Besten vom Besten, eigentlich fehlen. „Their Algeria“ von Lina Soualem bemüht sich erst gar nicht um erzählerische Reinheit. Sie breitet die Geschichte ihrer Großeltern aus, sogenannte Pied-Noir in Thiers.

Nach 62 Jahren Ehe zieht Aïcha aus dem gemeinsamen Haus aus, sie und Ehemann Mabrouk leben nun getrennt, auch wenn sie sich weiter um ihn kümmert. Die Enkelin steigt in die Gefühle und Geschichte ihrer Familie von Algerien-Franzosen ein – und begegnet, natürlich, auch ihrem Vater Zinedine („Hass“, „So ist Paris“), Frankreichs Kino-Star. Eine filmische Wurzelsuche, überzeugend in den familiären Szenen.

Einnehmende visuelle Kultur

Der Spanier Alfonso Amador geht in die Huerta, den Gemüsegarten Spaniens – und auf eine Reise durch die Jahreszeiten bäuerlicher Arbeiten an Zwiebeln, Erdmandeln, Artischocken. Womöglich hatte er für sein „Camagroga“ Buñuels Armutsdokument „Las Hurdes“ im Gedächtnis, wenn er von Landproblemen und Arbeits-Mühsal auf den Feldern, Abrissen und Straßenbau erzählt. Die Hoffnung lebt ein Junge, der einen Film über seine Bauernfamilie dreht. Eine Erzählung in Bildern, die einfach auch durch ihre visuelle Kultur einnimmt.

Was auch auf „Truth of Consequences“ der US-Amerikanerin Hannah Jayanti zutrifft. Sie kreist um einen staubigen, gottverlassenen Flecken in New Mexico, um eine alte Frau in einem Trailer, Sammler, Geschichten vom Westen, Gesteine und die Hoffnung, dass von hier irgendwann einmal der Weltraum-Tourismus starten könnte. Bildästhetisch auch eine Reise in andere, innere Welten.

Zornige Fahrt

Zurück in den amerikanischen Bürgerkrieg 1861–1865 reist hingegen Jim Finn mit „The Annotated Field Guide of Ulysses S. Grant“, fotografiert historische Schlachtenorte und spätere Memorials, stellt Kämpfe mit Spielen nach – und macht ein bisschen ratlos.

Das passiert „Downstream to Kinshasa“ von Dieuda Hamadi nicht. Eine zornige Fahrt von behinderten Opfern des Krieges Ruanda-Uganda, der Juni 2000 im Kongo ausgetragen wurde, zu Politikern, die Hilfe versprachen, aber ihnen nie gaben. Ihr Leid arbeiten sie in einem Stück auf.

Deutschland steuerte „Girls/Museum“ von Shelly Silver zum Wettbewerb bei: Mädchen stehen vor Gemälden im Leipziger Museum der bildenden Künste und erzählen, was sie sehen, fühlen, ableiten. Nicht nur ein bisschen wie Hörspiel mit Bildern. Natürlich werden auch Fragen aus dem Off nicht ausgelassen.

