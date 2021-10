Leipzig

2021: Für die Vereinten Nationen ist es das „Internationale Jahr für Obst und Gemüse“, für die Lachmesse der 31. Jahrgang des Internationalen Humor- und Satirefestivals Leipzig. Die Verbindung findet sich wie immer am letzten Tag: in der „Jürgen-Hart-Satire-Matinee“, die traditionell das UN-Jahresthema mit Satire-Prominenz kurzschließt.

Dazu gehören diesmal Christian Ehring, Lizzy Aumeier, Chin Meyer und Wilfried Schmickler, denen als moderierende Gastgeber Anke Geißler und Mathias Tretter den Teppich bereiten, während die Band Gankino Circus musikalisch unterhält. Der „Leipziger Löwenzahn“, zur Eröffnung wird er an Lisa Eckhart verliehen, stammt allerdings nicht aus dem Pflanzenreich, sondern aus dem Löwenmaul.

Gute Quote beim Kupferpfennig-Wettstreit Jonas Greiner ist ein gutes Beispiel für die kurzen Wege des Erfolgs. Er hat vor einem Jahr beim Lachmesse-Newcomer-Wettbewerb „Kupferpfennig“ abgeräumt – und steht bei dieser Festival-Ausgabe als größter Kabarettist Deutschlands gleich zweimal auf der Bühne. Der 207 Zentimeter große Thüringer zeigt am 20. Oktober im Kupfersaal sein Programm „In voller Länge“ und moderiert am Tag darauf am gleichen Ort die Show „Slam vs. Kabarett“. Für den „Kupferpfennig“ ist der Begriff „Sprungbrett“ keine Floskel. Hier stellen sich diesmal zwei Frauen und ein Mann, nämlich Lea Hieronymus, Fee Brembeck und Jakob Schwerdtfeger der unbestechlichen Jury, entscheidet das Publikum, wer 100 000 Cent mit nach Hause nehmen kann. Der Rest der Karriere ergibt sich dann fast von allein und führt zum Beispiel über die Lachmesse im kommenden Jahr. Moderiert wird der Abend wie immer von Christoph Walther und Gastgeberin Anke Geißler. 20. Oktober, 20 Uhr, Academixer

Während also die UN mit ihrem „Obst und Gemüse“-Jahr die Aufmerksamkeit auf Ernährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit lenken, wirft die Lachmesse Äpfel und Birnen in einen Korb, ohne vergleichen zu wollen. Ensemble-Kabarett steht neben Comedy-Solisten, Konzert neben Lesung, Polit-Satire trifft auf reinen Spaß am Unsinn.

Wobei ein Vergleich naheliegt, wenn zwei Programme „Zeitlos“ heißen. In einem singt Chansonnier Tim Fischer die schönsten, womöglich zeitlosesten Lieder seiner Alben „Zeitlos“ und „Cabaret Berlin“. Im anderen ist es Der Tod, der dem Genre Death Comedy Leben einhaucht und in seinem dritten Solo-Programm, „Zeitlos“, der Frage nachgeht, ob Ewigkeit überhaupt erstrebenswert ist, wenn der Mensch in der Gegenwart Zeit sinnlos totschlägt.

Polts Blick auf Zustände und Zurichtungen

Generell sind die rund 130 auf dem weiten Feld von Humor und Satire versammelten Künstlerinnen und Künstler mit ihren aktuellen Programmen alles andere als zeitlos. In über 70 Veranstaltungen auf 11 Bühnen bekommt der Nachwuchs ebenso seine Auftritte wie die ganz großen Vertreter der Zunft, zu denen Gerhard Polt und die Well-Brüder gehören, die seit Jahrzehnten gemeinsam auf der Bühne stehen.

Wäre Polt einer, der sagt, er habe es schon immer gesagt, könnte er sagen, es schon immer gesagt zu haben. Doch so ist er nicht. Er verpackt Weisheit und Weitsicht beim Blick auf Zustände und Zurichtungen der deutschen Seele in Geschichten, die nie so harmlos enden, wie sie zu beginnen scheinen.

Aus Altmeister-Reihen sind auch Bruno Jonas und Reiner Kröhnert zu Gast, Publikumslieblinge wie Maren Kroymann und Frank-Markus Barwasser (Pelzig) reisen an. Die „Legenden“ Wolfgang Stumph und Wolfgang Schaller sind bereits ausverkauft. Wobei auch Wolfgang nicht gleich Wolfgang ist.

Info: Leipziger Lachmesse: 17. bis 24 Oktober. Das Programm mit Terminen, Orten und Links zum Kartenkauf steht auf www.lachmesse.de

Programm der 31. Leipziger Lachmesse Sonntag, 17. Oktober Tom Pauls & Freunde: „Das sächsische Wort des Jahres“, Mundartpflege; 11 Uhr, Kabarett Academixer (Restkarten) *Academixer: „Schluckimpfung“, Kabarett, 15 Uhr, Academixer Lachmesse-Eröffnung und Verleihung des „Leipziger Löwenzahns“ an Lisa Eckhart für ihr Programm „Die Vorteile des Lasters“; 19 Uhr, Academixer (ausverkauft) Wolfgang Stumph, Wolfgang Schaller: „Legenden“, Talk, Moderation: Meigl Hoffmann; 15 Uhr, Pfeffermühle (ausverkauft) Reiner Kröhnert: „GeTWITTERcloud“, ­Kabarett (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Pfeffermühle Dresdner Herkuleskeule: „Im Kühlschrank brennt noch Licht“, Kabarett (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Kabarett SanftWut Patrizia Moresco: „#Lach_mich“, Kabarett; 19 Uhr, Central Kabarett (Blauer Salon) Tim Fischer: „Zeitlos“, Chanson; 20 Uhr, Kupfersaal *„Türen auf! Varieté pur“, Show; 15 (ausverkauft) & 18 Uhr, Krystallpalast Varieté Montag, 18. Oktober Johannes Hallervorden: „Der letzte Raucher“ Komödie; 20 Uhr, Academixer Sissi Perlinger: „Worum es wirklich geht“, Entertainment; 20 Uhr, Pfeffermühle *Leipziger Funzel: „Gnadenlos durchgelacht“, Kabarett; 20 Uhr, Kabarett Theater Funzel Zärtlichkeiten mit Freunden: „Rico Rohs & Das Ines Fleiwa Quartett“, Comedy; 20 Uhr, SanftWut Dienstag, 19. Oktober Ulan & Bator: „Zukunst“, Popkabarett (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Academixer Timo Wopp: „Ultimo“, Kabarett; 20 Uhr, Pfeffermühle Fischer & Jung: „Innen 20 – außen ranzig“, Comedy-Kabarett; 20 Uhr, Funzel Amjad: „Radikal witzig“, Stand up; 20 Uhr, SanftWut HG Butzko: „aber witzig“, Kabarett; 19.30 Uhr, Central Kabarett Der Tod: „Zeitlos“, Death Comedy; 20 Uhr, Kupfersaal Mittwoch, 20. Oktober Kupferpfennig-Wettbewerb: Anke Geißler & Christoph Walther präsentieren: Lea Hieronymus, Fee Brembeck, Jakob Schwerdtfeger, Nachwuchs-Wettstreit; 20 Uhr, Academixer Gernot Voltz: „Pleiten, Pech und Populisten“, Kabarett; 20 Uhr, Pfeffermühle Christoph Brüske: „Willkommen in der Rettungsgasse“, Kabarett; 20 Uhr, Funzel Meigl Hoffmann: „Der Lachsachse – noch is Bowlen nich verloren“, Kabarett; 20 Uhr, SanftWut Justus Krux: „Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch …?“, Kabarett; 19.30 Uhr, Central Kabarett Jonas Greiner: „In voller Länge“, Kabarett/Comedy; 20 Uhr, Kupfersaal Bembers: „Kaputt oder was?, Hardcore-Comedy; 20 Uhr, Moritzbastei *„Türen auf! Varieté pur“, Varieté-Show; 20 Uhr, Krystallpalast Varieté Frank-Markus Barwasser: „Der wunde Punkt“, Kabarett (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Haus Leipzig Donnerstag, 21. Oktober Matthias Egersdörfer: „Nachrichten aus dem Hinterhaus“, Kabarett (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Academixer Martin Fromme: „Glückliches Händchen“, Comedy; 20 Uhr, Pfeffermühle Tutty Tran: „Augen zu und durch“, Comedy; 20 Uhr, Funzel *Roy Reinker: „Ein Bauch sagt mehr als 1000 Worte“, Puppenspiel (Premiere); 20 Uhr, SanftWut Sebastian Krämer & Marco Tschirpke: „Ich ’n Lied – Du’n Lied – Level 2“, Lied/Kabarett; 19.30 Uhr, Central Kabarett Niels Heinrich: „Deutschland einig Katerland“, Kabarett; 20 Uhr, Central Kabarett (Blauer Salon) Slam vs. Kabarett: Lachmesse-Spezial, Moderation: Jonas Greiner; 19.30 Uhr, Kupfersaal Theaterturbine: „Riskant Spiele“, Improvisationstheater; 20 Uhr, Moritzbastei *„Türen auf! Varieté pur“, Varieté-Show; 20 Uhr, Krystallpalast Varieté Freitag, 22. Oktober Chin Meyer & Robert Griess: „Das Leben ist kein Boni-Hof“, Kabarett-Clownerie (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Academixer *Leipziger Pfeffermühle: „Der führerlose Aufzug“ mit Meigl Hoffmann und Bernard Paschke, Kabarett; 20 Uhr, Pfeffermühle Matthias Machwerk: „Frauen sind schärfer als Mann glaubt“ (Best of), Kabarett & Comedy; 20 Uhr, Funzel Miss Lilly Layne: „Das Nachtprogramm“, sexy Comedy-Show; 22.30 Uhr, Funzel Andy Ost: „Best Ost“, Musik-Kabarett; 20 Uhr, SanftWut *Weltkritik deluxe: „Chip, Chip, Hurra!“, Kabarett; 19.30 Uhr, Central Kabarett Sascha Korf: „… denn er weiß nicht, was er tut“, Stand up & Improvisation; 20 Uhr, Central Kabarett (Blauer Salon) MTS: „Lieder, Lacher, Limericks“, Musik-Kabarett; 20 Uhr, Moritzbastei (Ratstonne) *„Türen auf! Varieté pur“, Varieté-Show; 17 & 20 Uhr, Krystallpalast Varieté Gerhard Polt & die Well-Brüder ausm Biermoos: „Im Abgang nachtragend“, Kabarett; 19 Uhr, Schauspielhaus Sonnabend, 23. Oktober Bernd Lutz Lange & Uwe Stöß: Kabarettistische Lesung; 15 Uhr, Academixer Wilfried Schmickler: „Es hört nicht auf!“, Kabarett (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Academixer *Leipziger Pfeffermühle: „5 % Würde“, kabarett; 17 & 20 Uhr, Pfeffermühle *Die Spottvögel: „(W)Irre Zeiten“, Seniorenkabarett; 15 Uhr, Funzel *Leipziger Funzel: „Gnadenlos durchgelacht“, Kabarett, 20 Uhr, Funzel *Leipziger Funzel: „Mitternachts-Sp(r)itzen“, Nachtprogramm; 22.30 Uhr, Funzel *Kabarett SanftWut: „Manni macht die Mädels munter“; 16 Uhr, SanftWut *Kabarett SanftWut: „Moni & Manni: Ein goldiges Bäärchen“; 20.30 Uhr, SanftWut *Bautzmann & Günschmann: „Die fabelhafte Welt der Pandemie“, Kabarett; 15 & 19.30 Uhr; Central Kabarett *Miss Chantal: „Midnight Lady“, Comedy; 20 Uhr, Central Kabarett (Blauer Salon) Maren Kroymann: „In my Sixties“, Lied/Chanson; 20 Uhr, Kupfersaal Peter Fischer: „Zweitastengesellschaft“, Musik-Kabarett; 20 Uhr, Moritzbastei (Ratstonne) Falk: „Ist das glutenfrei?“, Kabarett; 20 Uhr, Moritzbastei *„Türen auf! Varieté pur“, Varieté-Show; 17 & 20 Uhr, Krystallpalast Varieté Ur-Krostitzer Lachmesse Gala: Carmela de Feo hat 2019 den „Leipziger Löwenzahn“ gewonnen und 2020 überreicht bekommen, in diesem Jahr präsentiert sie: Daphne de luxe, Bruno Jonas, Michael Hatzius sowie Pigor & Eichhorn; 16 & 20 Uhr, Schauspielhaus Sonntag, 24. Oktober „Jürgen-Hart-Satire-Matinee“: Die inzwischen traditionellen Gastgeber Anke Geißler & Mathias Tretter präsentieren Lizzy Aumeier, Christian Ehring, Wilfried Schmickler, Chin Meyer, die Live-Musik kommt von – ebenfalls schon traditionell – Gankino Circus; 11 Uhr, Haus Leipzig *Academixer: „Schluckimpfung“, Kabarett; 16 Uhr, Academixer Magdeburger Zwickmühle (Marion Bach & Hans- Günther Pölitz): „Keine Lösung ist auch eine Kunst“, Kabarett (Leipzig-Premiere); 15 Uhr, Pfeffermühle Goldfarb-Zwillinge: „Kleine Koalition“, ­Kabarett & Comedy (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Pfeffermühle Lizzy Aumeier: „Jetzt erst recht!“, Kabarett; 19 Uhr, Funzel Michael Hatzius – Die Echse, Puppenspiel; 20 Uhr, SanftWut *Lose Skiffle Gemeinschaft: „Pflegedienst für vergessene Weisen“, Musik-Kabarett; 18 Uhr, Central Kabarett *Travestie-Brunch: „HERR-lich genüsslich“, Varieté; 10 Uhr, Central Kabarett (Blauer Salon) Bruno Jonas: „Meine Rede“, Kabarett (Leipzig-Premiere des neuen Programms des Münchner Altstars); 17 Uhr, Kupfersaal Johnny Armstrong: „Gnadenlos 2“, britische Comedy; 20 Uhr, Moritzbastei Christian Ehring: „Antikörper“, Kabarett (Leipzig-Premiere); 19 Uhr, Haus Leipzig INFO: *Alle mit einem * gekennzeichneten Programme gehören zum Repertoire Leipziger Künstler und Ensembles in den gastgebenden Veranstaltungshäusern Karten gibt es in den Veranstaltungsstätten, in der ­Ticketgalerie (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 sowie auf www.ticketgalerie.de Spielstätten: Kabarett Academixer: Kupfergasse 2; Tel. 0341 21787878 Leipziger Central Kabarett und Blauer ­Salon: Markt 9 (Eingang Restaurant ­Barfusz); Tel. 0341 52903052 Kabarett-Theater Leipziger Funzel: ­Strohsack-Passage, Nikolaistraße 6–10; Tel. 0341 9603232 Leipziger Pfeffermühle: Katharinen­straße 27; Tel. 0341 9603196 Kabarett-Theater SanftWut: Mädler- Passage, Grimmaische Straße 2–4; Tel. 0341 9612346 Haus Leipzig: Elsterstraße 22–24; Tel. 0341 52903052 Krystallpalast Varieté: Magazingasse 4; Tel. 0341 140660 Kupfersaal: Kupfergasse 2; Mail: info@kupfersaal.de; www. kupfersaal.de Moritzbastei: Kurt-Masur-Platz 1; Tel. 0341 702590 Schauspielhaus Leipzig: Bosestraße 1; Tel. 0341 1268168 Über die jeweiligen Hygiene-Konzepte entscheiden die Spielstätten. Alle Informationen und aktuelle Änderungen: www.lachmesse.de

Von jaf