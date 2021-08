Leipzig

Am Montag hat in Leipzig das internationale Kunst-Camp „X & Beyond“ begonnen. 13 junge Kunstschaffende zwischen 18 und 30 Jahren aus sechs Ländern arbeiten dort bis zum 15. August an ihren Projekten, die im Anschluss in einer dreiwöchigen Ausstellung zu sehen sein werden. 

Organisiert wird die Aktion von der a&o Kunsthalle nahe dem Hauptbahnhof, die zugleich als Arbeits- und Präsentationsraum dient, sowie der Villa Leipzig und der stART Foundation, die sich der Förderung junger Kunst in Europa verschrieben hat. Förderung erhält das Projekt vom Europäischen Solidaritätskorps.

Die 13 Finalistinnen und Finalisten wurden unter 300 Bewerbungen von einer Jury ausgewählt und stammen aus Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Polen und Deutschland. Ihre Arbeiten setzen sich unter anderem mit den Themen Nachhaltigkeit und Klima, Migration und Flucht, Grenzen und Inklusion in verschiedensten Ausdrucksformen auseinander. Während des Projekts absolvieren sie außerdem mehrere Workshops. „Unsere Idee ist es, Teilnehmer*innen und Besucher*innen eine Plattform für die kreative Auseinandersetzung mit der Zukunft Europas zu bieten“, so Tanja Heuchele, Geschäftsführerin der stART Foundation. „Das Camp soll einen neuen Raum schaffen, in dem zugleich gearbeitet und kuratiert wird.“

Die Vernissage der Ausstellung mit den entstandenen Projekte findet am 13. August ab 18 Uhr in der a&o Kunsthalle in der Brandenburger Straße 2 statt.

Von CN