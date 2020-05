Leipzig

Ein Auge in Nahaufnahme erscheint auf dem Bildschirm. Bald schiebt sich die Silhouette eines Kopfes davor, im Hintergrund verliert das Auge seine Gestalt. In der Vergrößerung verwandelt sich die Iris zu einem bizarren Geflecht, gewinnt Tiefe, scheint wie ein Höhlengang. Das passt, hüllt sich das vierteilige Internet-Projekt „k.“ nach Texten von Franz Kafka am Schauspiel Leipzig doch erstens in eine Atmosphäre der Paranoia, das sich steigernde Gefühl des Protagonisten, unter Beobachtung zu stehen. Und zweitens beginnt der vierte und letzte Teil, der am Samstag Premiere feierte, in den tiefen einer Höhle nach Kafkas Erzählung „Der Bau“.

Kafkas Roman „Das Schloss“ – wie „Der Bau“ unvollendet geblieben – bildet den Rahmen der experimentellen Online-Inszenierung von Regisseur Philipp Preuss, in der sich die Schauspieler nicht unmittelbar, sondern über eine Videokonferenz-Plattform begegnen. Landvermesser K. ( Felix Axel Preißler) gelingt es im Verlauf der am 4. April gestarteten Serien-Premiere nicht, zu seinem vermeintlichen Auftraggeber vorzudringen. Über seine Liaison mit dem Schankmädchen Frieda ( Anna Keil) oder dem Kontakt zum Boten Barnabas ( Markus Lerch) versucht er sich anzunähern, die bizarren Gesellschaftscodes des abgelegenen Dorfes zu dechiffrieren. Wobei er sich immer tiefer in das brüchige Geflecht aus Hörensagen und vager Informationen verstrickt.

Wahre Absichten bleiben unergründlich, Personen entziehen sich. Was auf dem Monitor seine ästhetische Entsprechung in der Entmenschlichung der Figuren findet, in den leeren Augenhöhlen Barnabas’, der quecksilbrigen Unschärfe Friedas, der Auflösung aller Kommunikation in Vogelgezwitscher oder wenn einzelne Figuren in Tiermaske erscheinen.

Leuchtende Augen, weiße Zähne

Mit der Spiegelung in der Tierwelt nimmt die Inszenierung Kafkas Erzählung „Der Bau“ vorweg, mit der zu Beginn der finalen Folge „Das Schloss“ kurzgeschlossen wird. Kafka erzählt darin aus der Sicht eines Tieres, das sich immer paranoider gegen eine vage empfundene Gefahr wappnet. Felix Axel Preißler lässt die Stimme angstvoll kippen, phasenweise leuchten nur Augen und Zähne weiß in der Schwärze des Bildschirms auf, wie in den tiefen der Höhle. Die vermutete Bedrohung, die das Denken bestimmt, bleibt unsichtbar. Wie ein Virus, das umgeht.

Jede Zeit bringt ihre Ausprägung des Kafkaesken hervor, Situationen, in denen der Mensch auf dem Boden der Sinnlosigkeit aufschlägt, Ziele verschwimmen, die Wände, die den Weg dorthin versperren, unsichtbar scheinen. Die Zeit des Internets und der Online-Kommunikation mit ihren Tücken gebiert viele dieser Momente. Manches Gespräch löst sich im digitalen Nebel auf und es bricht zwangsläufig das Endgerät die Unmittelbarkeit der Kommunikation. So wie in „k.“ alle, die Vermittlung anbieten, aber nur auf versandende Pfade führen. „K.“ verliert jede Kontrolle. Das Dorf und seine Mechanismen bleiben rätselhaft.

Es ist schlüssig, wie Preuss und sein Team erstens die vielschichtigen Ängste in der Pandemie im diffusen Unbehagen von Kafkas Literatur spiegeln, und zweitens Parallelen zwischen Roman-Handlung und der Kommunikation in der erzwungenen Corona-Isolation ziehen. Manche Theater-light-Version dessen, was auf der Bühne stattfand oder stattfinden sollte, wandert derzeit ins Netz. Die Stärke dieser Videokonferenz-Premiere liegt darin, die technische Limitierung mit ihren Verzögerungen und Unschärfen bewusst zum ästhetischen Prinzip zu erheben. Letztlich als Metapher für K.s vergebliche Versuche, in einen verbindlichen Dialog zu treten.

Die Stunde der Bild-Monteure

Die Schauspieler, meist wird nur das Gesicht von der Kamera eingefangen, agieren vor allem als Sprecher und sie machen es gut, wenn sie Verzweiflung in die Stimme legen oder die Leere bürokratischer Phrasen unterstreichen. Kornelius Heidebrecht spielt live den atmosphärischen Soundtrack. Vor allem aber schlägt die Stunde der Bild-Monteure, von Videokünstlerin Konny Klein. Und von Philipp Preuss, der auch als bildender Künstler arbeitet und Mittel findet, die Stimmungen in Bilder auf Monitorgröße zu übersetzen. Der Umgang mit der Bildsprache wirkt, wenn auch die technischen Grenzen bestehen bleiben, über die Zeit souveräner. Serienfieber allerdings kommt weniger auf, dafür ist die Richtung zu klar, bietet der Stoff zu wenig Wendungen.

Gesichter verwandeln sich in Schablonen, durch die vielsagend der Hintergrund durchschimmert, Waldboden, Schneegestöber, ein Flipperautomat. Nähe oder Vielstimmigkeit baut die Regie, indem sie Monitorfelder montiert. Die gefühlte Distanz bleibt immer erhalten.

Eine Distanz, die am Ende aufbricht, wenn K. durch die Gänge des Theaters wandelt und schließlich im Saal landet, wo sich (mit Abstand) die übrigen Figuren versammeln. Alle Köpfe unter massigen Masken, die wie Steine wirken, verborgen. Monolithe, abgegrenzt, verhärtet. Eine Szene, die bei aller Freude am technischen Experiment doch die Sehnsucht nach richtigem Theater formuliert.

Von Dimo Rieß