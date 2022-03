Leipzig

Am 19. März ist der Leipziger Autor Bernd-Lutz Lange in der LVZ-Kuppel zu Gast. In seinem Buch „Freie Spitzen“, das bei Aufbau erschienen ist, schreibt er über politische Witze in Zeiten des Kalten Krieges. Wie es jetzt darum bestellt ist, darüber spricht Lange im Interview.

Der Volkswitz, von dem Sie erzählen, fühlt sich vor allem in der Diktatur zu Hause. Was ist, wenn – wie jetzt – Krieg herrscht. Ist dies noch eine Zeit für Witze?

Meinem Bruder, meiner Frau und mir geht der Krieg gegen die Ukraine sehr nah, wir denken jetzt oft an die eigene Geschichte. Die Familie meiner Frau wurde am 4. Dezember 1943 in der Leipziger Grassistraße ausgebombt, wir sind nach dem 13. Februar 1945 aus Dresden geflohen. Diese Erlebnisse kommen jetzt wieder hoch. Deshalb ist das natürlich keine Zeit für Witze.

Gerade in schweren Krisen kann Humor helfen.

Es ist noch zu frisch. Solange Bomben fallen und Granaten explodieren, geht es ums Überleben. Aber Witze sind wichtig für die Psychohygiene. Sie kommen wieder. Was ich unglaublich finde, ist, dass in Russland jetzt die Wahrheit als Lüge diffamiert wird und, wer sie ausspricht, im Gefängnis landet.

Als Beispiel für solche Verbote zitieren Sie in Ihrem Buch einen Stalin-Witz. Als Stalin gefragt wird, ob er ein Hobby habe, sagt er: „Ja, ich sammle Witze über mich.“ Und auf die Frage, wie viele er schon habe: „Ein paar Lager voll.“

George Orwell sagte: „Jeder Witz ist eine winzige Revolution.“ Wer darüber lacht, kann sich für den Moment als Sieger fühlen. Dass der Witz sich der Verfolgung entzieht, hat Werner Finck gesagt. Diese Freiheit kann einem keiner nehmen. Der Volkswitz läuft immer zur großen Form auf, wenn die Wahrheit nicht mehr öffentlich gesagt werden darf. Die Widersprüche in einer Gesellschaft, insbesondere in der Diktatur, bilden seine Grundlage, denn sie sind oft sehr komisch und müssen nur beschrieben werden.

Was genau verstehen Sie unter Volkswitz?

Der Volkswitz ist unzensiert. Seine Bühne sind Gespräche an Stammtischen, in Familien, bei Geburtstags- oder Brigadefeiern. Dieser Witz kommt von unten, um die Ecke, er betrachtet die Dinge von allen Seiten, entwickelt eine andere Perspektive als die von oben propagierte.

In Ihrem Buch erzählen Sie vom politischen Witz in Ländern wie der Sowjetunion, Polen, Ungarn in Zeiten des Kalten Krieges. Sie sagen, mit dem Ende der DDR sei dem Volk der Witz vergangen. Meinen Sie das ernst?

Ganz im Ernst: Seit dem rasanten Wandel der Wendejahre, mit dem immer höheren Lebenstempo durch Handy, Internet und Globalisierung, verschwand der Volkswitz. Diese spezielle Kreativität der Menschen ist versiegt. Dem Volksmund hat es auf diesem Gebiet die Sprache verschlagen.

Was beschrieb der Witz in der DDR?

In der DDR sollten immer alle für den Frieden und den Fortschritt sein. Dieses unzertrennliche Paar sollte irgendwann zum Kommunismus führen. So versprach es die Partei- und Staatsführung jedenfalls. Das führte zu merkwürdigen Gegensätzen, denn es herrschte der Mangel vor. Vor allem gab es Mangel an Rede-, Presse- und Reisefreiheit. Die angebliche Diktatur des Proletariats war lediglich eine Diktatur der Funktionäre.

Walter Ulbricht, so hieß es, sammelte keine Witze, die Menschen über ihn erzählten, sondern Menschen, die Witze über ihn erzählten. Verstand die Regierung keinen Spaß?

Die Partei versuchte anfangs sogar positive Satire zu entwickeln, der Witz sollte zielbewusste politische Kraft werden. Das allein war schon ein Witz. Der Diktator, egal wo, will immer dem Witzeerzähler an den Kragen, denn der macht ihn und seine Politik lächerlich. Doch der Volkswitz lebt weiter von Mund zu Mund. Deshalb hatten wir, entgegen vielen Behauptungen, in der DDR viel zu lachen. Und im besten Fall führte der Scherz zu einer Erkenntnis.

Das setzt ein Maß an dialektischem Denken voraus, ist das ebenfalls verschwunden?

Heute wird oftmals vieles sehr eindimensional betrachtet. Die Frage, was dahinter, darunter oder dazwischen steckt, macht doch aber die Dinge erst interessant.

Zeigt sich diese Dialektik vor allem im jüdischen Witz?

Genau. Der jüdische Witz ist für mich der brillanteste, der intellektuellste. In der Sowjetunion, wo bis zu zwei Millionen Juden lebten, gab es viele Scherze in der Tradition des jüdischen Humor.

Haben Sie auch da ein Beispiel?

Ein Freund fragt den anderen: „Was ist eigentlich Glück?“ Der Freund antwortet: „Glück ist, dass wir in der Sowjetunion leben.“ Fragt der erste: „Und was ist Pech.“ „Pech ist, dass wir so viel Glück haben.“

Sie wirkten aktiv an der Friedlichen Revolution in Leipzig mit, haben den Sozialismus und somit den Volkswitz mit abgeschafft. Wieso trauern sie ihm jetzt hinterher?

Ich trauere ihm nicht hinterher, sondern erinnere daran, beschreibe ihn und zeige Beispiele. Außerdem wollte ich den DDR-Sozialismus im Herbst 1989 abschaffen, nicht die Idee an sich. Ich dachte an den Prager Frühling, ich wollte einen reformierten Sozialismus. Ich bin ein Ost-68er, und die CSSR war für mich damals das Land der größten Hoffnung.

Sind Sie jetzt hoffnungslos?

Ich war immer ein kritischer Optimist, heute neige ich dazu, ein fröhlicher Pessimist zu sein. Ich bin sehr skeptisch, dass meine Generation noch zu Lebzeiten die Lösung vieler Probleme, die es in Deutschland und der Welt gibt, erlebt. Ich hoffe darauf, dass unsere Nachkommen Lösungen finden und Entspannung schaffen.

Haben Sie noch etwas zu lachen?

Natürlich. Ohne Humor ist das Leben ein Irrtum. Aber manchmal kann einem das Lachen auch vergehen. In München zum Beispiel stellten kürzlich Mitarbeiter des Stadtarchivs die Erich-Kästner-Straße in Frage. Was sollte es dafür für einen Grund geben bei einem Schriftsteller, dessen Bücher von den Nazis verbrannt wurden? Diese Kleingeister meinten, weil er während der Nazizeit nicht emigriert sei. Da fällt mir nichts mehr ein. Offenbar geht Zensur auch ohne Diktatur. Wer etwas vermeintlich Falsches sagt, steht heute schnell am digitalen Pranger. Unter Meinungsaustausch, das ist mein Eindruck, verstehen bestimmte Tugendwächter und Sprachpolizisten, dass man nach einem Gespräch mit ihrer Meinung vom Tisch aufsteht. Sie geben die Norm vor. Das ist in einer Demokratie nun wirklich ein schlechter Witz.

Info: Bernd-Lutz Lange. Freie Spitzen: Politische Witze und Erinnerungen aus den Jahren des Ostblocks. Aufbau-Verlag, 320 Seiten, 20 Euro

Von Peter Ufer, Janina Fleischer