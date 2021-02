Leipzig

Der Kabarettist und Liedermacher Rainald Grebe (49) spielt nun „Popmusik“, so der Titel seines Albums, das am Freitag erschienen ist. Ein Interview mit einem, der an allen Enden brennt.

Sie machen Musik, Theater, Kabarett, und im Moment funktioniert kein Plan B, C oder D so recht. Wie geht es Ihnen damit?

Anzeige

Die Konzerte sind bekannterweise gestrichen. Theater wird jetzt schon auf April geschoben. Ich schreibe gerade ein Buch und ein Hörspiel. Und ich gebe ja noch eine Platte heraus, und die anderen Sachen finden halt online oder außerhalb des Publikumsverkehrs statt.

Was macht der Lockdown mit Ihnen? Viele Menschen haben sich unendlich viele Sachen vorgenommen und schaffen nichts davon.

Ich hatte im Dezember einen Hörsturz, weil ich mehr gemacht habe als je zuvor. Der ganze Stress mit dem Absagen und Verschieben kommt dazu. Wenn man mehrfach Sachen plant, und die scheitern, tut das der Seele nicht so gut. Das ist hart. Es ist durchaus ein sehr anstrengendes Leben.

Worum geht es in Hörspiel und Buch?

Das Hörspiel geht um Hans Fallada: sein Leben als bester Roman, nur erzählt anhand von Briefen und Dokumenten. Das weitet sich gerade aus: Wir sind jetzt bei drei Stunden.

Und das Buch?

Ich wurde darauf angesprochen, dass ich ja nun 50 werde dieses Jahr und ob ich nicht eine Biografie schreiben wolle. Und erst habe ich gesagt: „Ihr spinnt ja wohl!“, mich dann aber mit der Idee angefreundet, dass man meine Biografie neu erfindet. Ich gebe ja nun doch relativ viele Interviews. Dadurch glaube ich mir manchmal selbst, was mein Leben anbelangt. Und jetzt werde ich mein Leben neu erfinden.

Ihr Leben als Essay und Fiktion?

Biografie als Spiel, ja.

Ansonsten machen Sie jetzt Popmusik?

Genau, ich werde Popmusiker.

Warum?

Mich ins Studio ans Klavier zu setzen und das als Liveaufnahme zu schreddern, kenne ich ja alles schon. Das fand ich langweilig. Deshalb kam ich auf den Herrn Bechler von Fortuna Ehrenfeld, um etwas Neues zu erfinden. Und ich dachte schon bei der letzten Platte: Ja, da meldet sich jetzt der Kleinkunst-Redakteur vom MDR und schreibt darüber ...

Zur Person Rainald Grebe wurde am 14. April 1971 in Köln geboren. Er studierte Puppenspiel und hat sich einen Namen gemacht als Liedermacher, Schauspieler, Kabarettist und Autor. Aufgewachsen ist Grebe in einer evangelisch-bürgerlichen Familie in Frechen bei Köln. Sein Vater Werner Grebe war Professor für Bibliothekswesen, seine Mutter Englischlehrerin. „Brandenburg“, sein größter Hit, stammt aus dem Jahr 2005. 2008/2009 traten Rainald Grebe und die Kapelle der Versöhnung mit „Alle reden vom Wetter – Die Klimarevue“ im Leipziger Centraltheater auf, 2011 brachte er dort „WildeWeiteWelt“ auf die Bühne. 2016 war er mit dem Solo „Elfenbeinkonzert“ im Haus Leipzig zu Gast. Am Freitag ist sein Album „Popmusik“ erschienen.

Und jetzt wollen Sie in den „Musikexpress“ und den „Rolling Stone“ ...

Genau.

Und klappt es?

(amüsiert:) Die haben sich angemeldet.

Wie war diesmal die Arbeitsweise?

Die meisten Lieder waren schon fertig. Und Martin hat sich die angehört und kam mit einigem Equipment in die Uckermark, wo ich ein Häuschen habe. Und im Dorfstudio haben wir in einem Arbeitsrausch, in nur vier Tagen, die Lieder fertiggemacht. Seine Methode ist, dass es am Ende nicht zu viele Spuren gibt: eine Idee und gut. Er hatte Beats und andere Maschinen. Ich habe das Klavier weggelassen und nur Orgel gespielt. Und danach – das fand ich gut, weil es ein theatraler Ansatz ist – hat er noch mit echten Instrumenten und echten Chören gearbeitet. So wurden es Lieder – wenn man nur Klavier macht, wird es Kabarett.

Was ist denn Pop nach Ihrer Definition?

Ja ... Poppi-di-pop-pop-pop ... Im Negativen würde ich sagen, es stört nicht beim Bügeln. Es darf nicht zu viel gesagt werden; ein Gefühl wird transportiert. Dafür mache ich aber zu konkrete Texte. Pop ist, was viele hören und was viele machen.

Es gibt nicht gar zu viele Popsongs, die den „Calvinismus“ besingen, und bei „Eis“ ploppt die Klimakrise auf.

Ja, da geht es schon in Richtung Kabarett; es ist viel zu schlau für Popmusik.

Haben Sie vorher eine Themenauswahl getroffen, was in dem Kontext geht und was nicht?

Wir haben tatsächlich Sachen weggelassen, weil es zu viel Wortklauberei war. Wir wollten mehr auf Hooklines und Musik gehen.

Aber der „Adel“ ist bei Ihnen Pop-Sujet?

Ach, der ist mit so einer blöden Rhythmusmaschine angedengelt. Dann geht das.

Chorgesang haben Sie auch dabei: Der Bergmannschor MGV Harmonie Zeche Victoria singt mit Ihnen „Die Rose“.

Ja, genau. Martin Bechler und ich hatten über Gefühl gesprochen. Er arbeitet ja sehr viel mit Emotionen. Seine Ecke ist mehr so morgens um vier in der Kneipe. Ich bin eher der Abendveranstalter.

Und wie finden Sie dann zusammen?

Naja, wir hatten schon früher zusammengefunden. Aber da saß er nur hinter den Reglern, und heute ist er Popstar. Wir sind Profis. Er kann das beste aus meinen Sachen machen. Jedenfalls saßen wir eines Morgens im Studio und sprachen über Emotion und darüber, was mich daran hindert, Popmusiker zu werden. Er hat mich gefragt, wann ich das letzte Mal geweint habe bei einem Lied. Und das war, als ich diesen Chor in seinem Probenraum im Bergwerk traf, weil die Männer mitmachten bei meinem Theaterstück „Unsere Herzkammer“ am Schauspielhaus Dortmund. Und als die dieses Lied sangen mit ihren alten brüchigen Männerstimmen, sind mir die Tränen gekommen. Und dann sagte er: „Die brauchen wir!“

Das war nicht einfach, oder?

Wegen Corona war das schwierig. Martin ist dorthin gefahren und hat alle Stimmen einzeln aufgenommen. Ich weiß noch: Jemand anderes hat dann die Stimmen sortiert, doch das war Martin zu sauber. Er hat es wieder zurückgedreht und die kleinen Irritationen, die es gab, wieder reingebracht.

Bringt es Sie jetzt auch zum Weinen?

Nein. das hat damals im Angesicht dieser Menschen eine unglaubliche Wucht gehabt.

Das Album endet mit drei eher abgeklärt-sentimentalen Liedern – „Die Tournee“, „Die Rose“ und „Der Tod“ –, als würde es auf das Ende einer Tragödie zusteuern.

Ich habe nun auch meine Schlaganfälle hinter mir. Der Tod schwingt schon mit. Ich denke öfter darüber nach, dass es jederzeit vorbei sein kann.

Auch nicht unbedingt ein Pop-Thema.

Nee, das habe ich verhämmert; da habe ich versagt (lacht). Das wird nicht im Radio gespielt.

Was kann nun noch kommen?

Weiß ich nicht. Tanzmusik? Und ich arbeite mit DJ Ötzi zusammen. Der ist mein Jahrgang. Und im Alter kommen wir zusammen.

Von Stefan Gohlisch