Für ihren Roman „Johnny Ohneland“ hat die in Brandenburg lebende Schriftstellerin Judith Zander den mit 40 000 Euro dotierten Fontane-Literaturpreis erhalten. Sie erzählt darin von einer Identitätssuche, die durchs geteilte Deutschland und in die Erfahrungswelt eines sexuell nicht festgelegten Menschen führt. Im Interview spricht die Autorin über das Leben in der Provinz, ihre Verbindung zu Fontane, gendergerechte Sprache und Identität.

Sie sind 2019 ins Fontane-Land gezogen und erhalten jetzt den hochdotierten Fontane-Preis. Erscheint Ihnen Ihre Wahlheimat da noch attraktiver?

Ich fand Brandenburg vorher auch schon attraktiv. Aber es ist großartig, dass das Land zusammen mit der Stadt Neuruppin diesen Preis vergibt – und alles andere als selbstverständlich. Dass die Jury mir den Preis zugesprochen hat, hat aber nichts damit zu tun, dass ich hier lebe.

Was hat Jüterbog, was Anklam, Leipzig und Berlin nicht haben?

Gegenüber den anderen Städten, in denen ich schon gewohnt habe, hebt sich Jüterbog nicht wirklich ab. Ich schätze vor allem die Umgebung von Jüterbog. Berlin ging mir zunehmend auf die Nerven. Ich brauchte eine Luftveränderung, im Wortsinne, und mag die Provinz und das platte Land, wo man die Jahreszeiten riechen kann. Jüterbog und den Niederen Fläming habe ich durch zwei Stipendienaufenthalte im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf kennengelernt. Da ich kein Auto habe und auch keins haben möchte, brauche ich aber ein bisschen Infrastruktur, was Jüterbog nicht zuletzt durch den guten Bahnanschluss nach Berlin bietet, wo viele meiner Freunde wohnen.

Kann die Fontane-Literaturpreisträgerin überhaupt etwas mit Theodor Fontane anfangen?

Ich habe viel von ihm gelesen und war auch schon literarisch auf Fontanes Spuren im Oderbruch unterwegs. Bei mir spielt ja die Innenschau der Figuren, die Reflexion eine große Rolle, Fontane löst das auf andere Weise, mehr über die Oberfläche, aber nicht minder psychologisch, was mich sehr beeindruckt. Mit ihm verbindet mich sicherlich der Blick fürs Detail, der Sinn für scheinbare Nebensächlichkeiten. Auch Fontane interessiert, was zwischen den Menschen schwingt, ohne explizit zu werden. Zudem ist er mit seinem feinen Humor sehr unterhaltsam und ich hoffe, das lässt sich auch über meine Bücher sagen, zumindest schreibe ich sie auch zu meiner eigenen Unterhaltung.

Ihr zweiter Aufenthalt in Wiepersdorf, 2018, war von der Aufregung überschattet, dass das Künstlerhaus abgewickelt werden sollte. Haben Sie es als Fluch empfunden, etwas dagegen unternehmen zu müssen?

Überhaupt nicht. Als wir bemerkten, dass wir die letzten Stipendiaten sein sollten, verspürten wir eine große Dringlichkeit und auch Lust, uns politisch zu engagieren, einfach, weil uns dieser Ort so sehr als unersetzliches Refugium am Herzen liegt. Das hat uns auch als Gemeinschaft zusammengeschweißt. Wir haben heute noch Kontakt miteinander. Vor allem war es sehr befriedigend, weil unsere Aktionen ja sogar erfolgreich waren. Es ist gelungen, diesen tollen Ort zu retten.

Es gibt eine andere erfolgreiche Autorin, mit der Sie viel gemeinsam haben: das Geburtsjahr 1980, die Herkunft in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, die Zeit der Jungen Pioniere noch in der DDR. Kennen Sie Judith Schalansky, die gerade den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig erhalten hat?

Ja, wir sind befreundet. Sie hat mich vor etwa zehn Jahren bei einer Veranstaltung in Berlin angesprochen. Die Herkunft verbindet uns über das Sagbare hinaus. Wir beide mussten erst einmal aus unserer Herkunftsumgebung weggehen, um eine Distanz herzustellen, aus der sich neue Perspektiven ergeben. Ich habe, obwohl wir gleich alt sind, bei ihr auch immer das Gefühl, sie sei die Ältere und Weisere und versteht bei aller Unterschiedlichkeit, was immer ich ihr erzähle, ohne dass ich es groß erklären müsste.

Ihr Roman handelt vom Unwohlsein an eindeutigen sexuellen Zuschreibungen. Wie halten Sie es im Roman mit dem Gendern?

Judith Zander: Johnny Ohneland. Roman. dtv; 528 Seiten, 25 Euro Quelle: dtv

Ich gendere da nicht, denn das ist für mich keine literarische Sprache und ich bin im Zweifelsfall mehr für die Schönheit und die Ambivalenz als die Korrektheit. Aber ich habe dazu keine eindeutige Haltung. Ich denke, man sollte bei diesem Thema – wie im übrigen Leben auch – situativ entscheiden und keinen starren Regeln folgen. Grammatisches und biologisches Geschlecht oder gar sexuelle Orientierung so zwanghaft aneinanderzukoppeln, wie es gegenwärtig geschieht, stellt für mich eher eine Einengung als eine Erweiterung der Perspektive dar.

Können Sie Journalisten verstehen, die nicht gendern?

Nicht, wenn sie das aus einem ideologischen Prinzip heraus ablehnen. Aus sprachlichen Gründen kann ich das nachvollziehen.

Sie haben vor zehn Jahren mit Ihrem Roman begonnen, als hier kaum einer wusste, was LGBT bedeutet. Was sagen Sie zu den vielen Schubladen, die da übereinandergestapelt werden?

Die Kette der Anfangsbuchstaben für sexuelle Zuschreibungen wurde immer länger und trifft die Vielfalt der Menschen dennoch immer noch nicht. Erst hieß es nur LGBT, dann LGBTQ, jetzt schon LGBTQI oder LGBTQI+. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr Leute, die sich keinem normativen Spektrum zugehörig fühlen, für sich trotzdem eine neue Norm der Benennung und des Benanntwerdens etablieren. Das ist dann auch eine Schublade. Dass das nicht richtig hinhaut, merkt man an allen Ecken und Enden. Es werden auch immer mehr Adjektive bemüht, um auszudrücken, was man ist und was man nicht ist. Da macht sich die Hilflosigkeit bemerkbar, dass der einzelne Mensch in keine feste Kategorie einzupassen ist, auch nicht mit noch so vielen Begriffen. Deshalb wäre mir der umgekehrte Weg lieber: die Aufgabe dieser Kategorien.

Aber Identität bedeutet offenbar, dass man vorkommen möchte?

Ja, aber dann kommt man eben nur noch innerhalb der eigenen Definitionen vor, als etwas mit sich selbst vollkommen Übereinstimmendes, dabei erlebt sich doch jeder als wechselhaft, widersprüchlich und veränderlich. Gruppenidentitäten sind ein Widerspruch in sich, denn kein Individuum kann vollständig in einer Gruppe aufgehen.

Sie haben zehn Jahre an „Jonny Ohneland“ geschrieben. Warum ist Ihnen der Roman so schwer gefallen?

Die Länge der Zeit sagt ja noch nichts über das Schwerfallen aus. Ich habe zwischendurch auch andere Sachen gemacht, etwa übersetzt. Aber es war ein Stoff, der seine Zeit brauchte und mit mir mitgewachsen ist, die Gewichtung mancher Aspekte hat sich verschoben. Ich bin nicht jeden Tag gleich gut. Dann schreibe ich lieber nicht.

Preis und Preisträgerin Der mit 40.000 Euro dotierte Fontane-Literaturpreis ist einer der höchst dotierten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Er wird alle zwei Jahre als 24-monatiges Stipendium verliehen. Das Preisgeld wird vom Land Brandenburg aufgebracht, die Auszeichnung am 20. August in der Kulturkirche Neuruppin verliehen. Die Fontane-Geburtsstadt Neuruppin finanziert den Festakt, bei dem der ARD-Literaturkritiker Denis Scheck die Laudatio halten wird. Judith Zander ist nach Peggy Mädler die zweite Preisträgerin. Sie wurde 1980 in Anklam geboren, hat Germanistik, Anglistik und Geschichte in Greifswald studiert und war am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Sie arbeitet als Übersetzerin, veröffentlicht Lyrik und Prosa. Mit ihrem Debütroman „Dinge, die wir heute sagten“ war Judith Zander 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert.

