Berlin

In zwei Ausstellungen zeigt das Ausstellungshaus C/O Berlin Fotografien von Harald Hauswald. Im Interview spricht der Fotograf über seine Arbeit, Punks in der DDR und das Springsteen-Konzert 1988 in Ost-Berlin.

Sie haben während der 70er und 80er Jahre in Prenzlauer Berg in Ostberlin fotografiert. Hat sich die Gegend sehr verändert?

Anzeige

Neulich habe ich mit meinem Verleger draußen gegessen, wir saßen da wohl eine gute Stunde. Er sagte, früher hätte der Harald mindestens zehn Leute gekannt, die vorbeikommen, jetzt sind es nur noch zwei.

Wo sind die Punks geblieben, die sie fotografiert haben?

Die waren nie im Prenzlauer Berg, eher weiter draußen. Ich habe sie bewundert, bin aber nie einer gewesen. Mit langen Haaren wirst du kein Punk. Ich war immer Woodstock. Wie Jimi Hendrix die amerikanische Hymne zersägt hat – unglaublich!

Steckt Ihnen mittlerweile zu viel Geld im alten Ostberliner Stadtbild?

Ja, die Sanierungen ... Tolle Sachen dabei. Aber dass sie in den Baulücken immer Glas und Beton hochziehen, muss das sein? Das Handwerk ist nicht mehr gefragt, niemand mauert mehr mit Stein. Viele von den alten Leuten sind weggegangen, wegen der hohen Mieten.

Sie sind noch da.

Ja, ich habe eine Wohnung im Prenzlauer Berg, bin aber meist bei meiner Frau in Kreuzberg. Sie hat fast 70 Quadratmeter, ich 60 Quadratmeter, zusammen zahlen wir 900 Euro. Wenn wir diese 130 Quadratmeter heute suchen würden, zahlen wir mindestens das Doppelte. Das kann ich mir nicht leisten.

Sie haben vor der Wende in Schwarz-Weiß fotografiert. Hat das mehr Seele?

Es ist etwas anderes. Schwarz-Weiß ist klassische Reportage-Fotografie, das war für mich die stärkere Ausdrucksform. Da ist der Betrachter mehr gefordert, er muss sich die Farbe dazu fantasieren. Farbfotos taugen eher für Werbung.

Haben Schwarz und Weiß zum Geist der DDR gepasst – wir gegen die, dazwischen gab es höchstens Grau?

Der Fotograf Harald Hauswald im C/O Berlin. Quelle: Annette Riedl/dpa

Das Grau haben wir gar nicht wahrgenommen. Es war die Normalität. Klar, der Kohlegeruch hat gestört. Aber wir hatten keinen Vergleich zu Ländern, die in Farbe lebten.

Für das Magazin „Geo“ haben Sie , zur Berliner 750-Jahr-Feier 1987, die alternative Szene im Osten fotografiert. In Farbe!

Das war bei dieser renommierten Zeitschrift Bedingung. Sie hatten mir Filme aus dem Westen angeboten, Kodak und Fuji. Ich habe Kodak genommen, weil es pastellfarbener wirkte. Fuji war furchtbar bunt, das Knackige mochte ich nicht.

Wie haben Sie die Bilder in den Westen bekommen?

Es war absolut illegal, die Fotos drüben zu veröffentlichen. Weitergabe nicht geheimer Nachrichten, Agententätigkeit, staatsfeindliche Hetze, Devisenvergehen, so hießen die Delikte. Dem akkreditierten West-Journalisten vom Evangelischen Pressedienst und einem Kollegen vom „Stern“ habe ich die Bilder in Ost-Berlin mitgegeben. Die hatten eine „Grenzempfehlung“ und durften Arbeitsmaterial unkontrolliert mit nach drüben nehmen.

Haben Sie damals schon gemerkt, dass die DDR in ihren letzten Zügen lag?

Nein, das war damals nicht zu spüren. Aber als Bruce Springsteen 1988 nach Ost-Berlin kam, habe ich Gänsehaut bekommen: 220 000 Menschen aus der DDR haben „Born In The USA“ gesungen und dem Staat eins in die Fresse gegeben. Einer der größten Momente meines Lebens. Es war ein Abgesang auf das Land.

Hatten Sie gemerkt, dass die DDR 40 Spitzel auf Sie angesetzt hat?

Dass die mich auf dem Kieker hatten, war nach der ersten Hausdurchsuchung 1983 klar. Aber 40 Leute! Nein, das wirkte unvorstellbar.

Warum galten Sie als so gefährlich?

Dass ich Westkontakte hatte und die Bilder weitergab, hat die Staatsführung nicht verkraftet. Wenn ich Abbruchhäuser fotografiert habe, galt das als sozialismusfeindlich.

Punks, Hausbesetzer und Hooligans werden sich gewehrt haben, dass Sie Fotos von ihnen machten.

Wenn du mit denen ein Bier getrunken und geschwafelt hast, dann war das in Ordnung. Alle wussten, wenn drei am Tisch sitzen, ist einer von der Stasi dabei. Die haben sich keinen Kopf gemacht, sind trotzdem offen geblieben. Ich konnte fotografieren, wen ich wollte, weil es keine Regenbogenpresse gab. Die Menschen wussten, dass die Bilder nicht in falsche Hände kamen.

Ihre Fotos wirken, als seien sie zufällig entstanden, ungeplant.

Nein, ich bin schon mit 14 Jahren gezielt losgegangen, um meinen Schmerz mit dem Fotoapparat zu betäuben: Du kommst nie nach Paris, erst mit 65, und du wirst nie ein echtes Rockkonzert erleben, dachte ich. Meine Bilder haben diese Ohnmacht abgefedert.

Haben Sie mal ein Foto arrangiert oder die Leute dirigiert?

Einmal habe ich eingegriffen. Ein Pärchen knutschte, daneben stand ein Typ im Hauseingang. Ich musste näher ran, bin über die Straße gelaufen, da haben sie aufgehört. „Macht mal weiter“, habe ich gesagt. Sie haben weitergeknutscht. Ich habe mich bedankt. Es war das einzige Mal, dass ich mich eingemischt habe. Der Kuss war es mir wert.

Elegante Form des Widerstands Gibt es eine elegantere Form des Widerstandes als jene, die uns Harald Hauswald zeigt, dem die DDR immer zu klein, zu grau und zu wenig Rock ’n’ Roll gewesen ist? Gesichter, die erloschen schienen, kriegten Leben, wenn Hauswald, der gemütliche Sachse, sie ins Visier nahm. Geboren wurde Hauswald 1954 in Radebeul, nach einer Fotografen-Lehre zog er nach Berlin,. dort war er 1990 Mitbegründer der Bildagentur Ostkreuz. Zu den Ikonen der DDR-Fotografie zählt sein Bild „Fahnenflucht“. Hauswald hat es 1987 bei der 1.-Mai-Demo auf dem Alexanderplatz aufgenommen. Es goss aus Kübeln, die Leute streckten ihre Fahnen wie Regenschirme gen Himmel. Entstanden ist eine Aufnahme, die wirkt, als sei das Schwenken aufgeteilt in viele kleine Schritte, in der Manier der Mehrfachbelichtung. Meisterhaft. Eine Auswahl seiner sehenswerten Schwarz-Weiß-Fotos aus Ost-Berlin ist nun in zwei Ausstellungen versammelt. Das Berliner Haus für Fotokunst c/o widmet ihm eine Schau unter dem Titel „Voll das Leben!“, weitere Arbeiten sind in der kleinen Filiale in der Lehniner Galerie am Klostersee zu sehen. Harald Hauswald : „Voll das Leben!“, C/O Berlin; bis 23. Januar, täglich 11– 20 Uhr; Hardenbergstraße 22–24; die Lehniner Galerie am Klostersee zeigt ihre Hauswald-Ausstellung unter dem Namen „Fotografien“ bis 17. November, Fr-So 11 bis 18 Uhr. Bis 17. November. Galerie am Klostersee, Zum Strandbad 39, Kloster Lehnin. www.galerie-am-klostersee.de

Von Lars Grote