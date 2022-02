Ingo Schulze ist 1962 in Dresden geboren und lebt in Berlin. Bekannt wurde er 1995 mit den Kurzgeschichten „33 Augenblicke des Glücks“. Der Roman „Simple Storys“ (1998) ist heute Schullektüre. In seinem zuletzt erschienenen Essayband „Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte …“ (S. Fischer; 320 Seiten, 24 Euro) versammelt Schulze Texte und Reden, die gesellschaftliche Entwicklungen spiegeln.Auch Sprachglossen sind darunter, 2020 widmet sich der Autor dem Wort „systemrelevant“ und schreibt: „Corona ist es gelungen, die Ökonomie für einen Moment vom Kopf auf die Füße zu stellen. Statt: ,Was können wir verkaufen?’, hieß es: ,Was brauchen wir?’ (...) Deshalb könnte ein Gradmesser für die Systemrelevanz der Künste sein, inwieweit es ihnen gelingt, die Unsichtbaren immer wieder sichtbar zu machen, also die alte Frage, wer das siebentorige Theben erbaute, immer wieder zu stellen, immer wieder zu stellen, immer besser zu stellen.“