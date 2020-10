Leipzig

Den Auftakt der Leipziger Lachmesse bildet traditionell die Verleihung des „ Löwenzahns“ im Academixer-Keller. Er geht in diesem Jahr an Carmela De Feo für ihr Programm „Die Schablone in der ich wohne“, das sie vor einem Jahr gezeigt hat.

Der „ Löwenzahn“ ist mit 3500 Euro dotiert und wird gestiftet von der Leipziger Messe. Vom 18. bis 25. Oktober sind rund 120 Künstlerinnen und Künstler bei etwa 70 Veranstaltungen zu erleben – mit klassischem Kabarett, Chanson, Stand-up, Comedy, Clownerie, es sind Solisten und Ensembles zu Gast. Im Interview spricht die 1973 in Oberhausen-Alstaden geborene De Feo über das Besondere ihrer Kunst, die Aufgabe von Satire und ihre Bühnenfigur La Siognora.

Sie sind Musikerin, Sängerin, Komödiantin, haben ihr Akkordeon mit auf der Bühne – wie lässt sich Ihr Schaffen in einen Satz fassen?

Ich liebe das Leben auf der Bühne!

Was mögen und schätzen Sie an der Kunst der Improvisation?

Den Moment aufgreifen zu können, das Publikum zu Kreativität zu motivieren und selbst überrascht zu werden. Oft bringt mich das Publikum zum Lachen. Alle haben etwas davon. Und es lebt im Hier und Jetzt. Das ist eine Situation, die wir so niemals wieder herstellen können.

Was glauben – oder wissen – Sie, erwarten Zuschauer von Ihnen?

Dass ich sie aus dem Alltag entführe, dass ich sie mitnehme in La Signoras Welt. Eine Welt, in der sich das Alltägliche in etwas Traumhaftes verwandelt.

Sind La Signora und Sie identisch? Oder worin unterscheiden Sie sich?

La Signora würde jede Gemeinsamkeit auf jeden Fall verneinen. Sie ist ein wilder, unzähmbarer Charakter. Eine Frau die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Eine Träumerin, die über ihre eigene Leiche stolpern würde, um einen Gag zu machen. Ich dagegen bin nur ein Mensch.

Beneiden Sie sie?

Nein, ich bewundere sie. Bei ihr sieht das Tragische immer so witzig aus. Das Hässliche ist hübsch.

Sie spielen in Ihrem Programm viel mit dem Publikum, man könnte auch sagen, Sie machen es auf zärtliche Art fertig. Hat es Ihnen in den zurückliegenden Monaten gefehlt?

Ich habe ja keine Hausangestellten, von daher hat mir natürlich mein Publikum als Blitzableiter für meine Launen gefehlt. Wenn es ganz schlimm war, bin ich in den Wald gegangen und habe Unkraut gezupft.

Sie bekommen den „ Löwenzahn“ für Ihr Programm „Die Schablone in der ich wohne“. Inzwischen haben Sie ein neues: „Allein unter Geiern“. Worum geht es darin?

Es handelt von dem Gefühl, dass die Welt da draußen gemein und böse ist. Alle warten nur darauf, dass man Fehler macht. Jeder beobachtet jeden in der Hoffnung, dass irgendwer scheitert. Schadenfreude ist die böse Stiefmutter des Humors. Ich will zeigen, dass wir uns nicht alle immer nur auf das Aas der schlechten Gefühle stürzen müssen, sondern dass wir erhaben gleiten können. Wir können Spaß miteinander haben. Es gibt Hoffnung und Schönheit in jedem Versagen.

Wie haben Sie persönlich die Corona-Krise erlebt, überstanden, verkraftet?

Gut. Ich durfte während des Lockdowns draußen vor Krankenhäusern und Altenheimen spielen. Das war eine ganz besondere Erfahrung und vor allem auch eine Möglichkeit mal etwas zurückzugeben für die aufopferungsvolle Arbeit unseres Pflegepersonals und allen Betroffenen im Gesundheitssektor.

So eine Zwangspause kann ja auch zu überraschenden Erkenntnissen führen. Hat sich Ihre Sicht auf die Welt verändert?

Als Künstlerin hat man immer schon in einer unsicheren Welt gelebt. Es gehört viel Glück dazu, dass Menschen einen dafür bezahlen, dass man seine Träume verwirklichen kann.

Sehen Sie Ihren Beruf jetzt anders?

Nein, nicht wirklich. Ich habe die Zeit genutzt und an meinem neuen Buch geschrieben. Um mit meinem Publikum in Kontakt zu bleiben, habe ich kleine Filmchen gedreht. Es gab viele Livestreams und Shows in Autokinos.

Hat es Zukunft, Veranstaltungen zu streamen?

Ich denke nicht, dass man Live-Veranstaltungen so ersetzen kann. Live-Streams können ein zusätzliches Angebot sein, aber das, was zwischen Künstler und Publikum passiert, diese Magie, kann es nur live geben.

Haben Sie Ihr Publikum von einer neuen Seite kennengelernt?

Die Menschen sind noch etwas ängstlich und vorsichtig, aber es gehört auch zu unseren Aufgaben als Komikerinnen und Komiker, den Menschen die Angst zu nehmen und mit Humor Trost zu spenden.

Seit wann treten Sie wieder auf?

Seit Mai. Im Sommer gab es dann viele Open Air Veranstaltungen. Jetzt versuchen wir mit Hygiene-Konzepten indoor Veranstaltungen zu realisieren. Das klappt überall wunderbar.

Wie hat sich die Aufgabe der Komödianten, der Satire in den zurückliegenden Wochen gewandelt?

Ich glaube nicht. Wir sind Brot und Spiele, Unterhaltung und Spaß. Aber auch ein wichtiges Ventil, denn Lachen vermag uns auch zu befreien, die Sorgen loszulassen und die Welt wieder erträglicher zu finden.

Zeigt der Kulturverlust während der Pandemie, was uns fehlen würde? Oder besteht stattdessen die Gefahr, dass Menschen zu glauben beginnen, dass sie Kultur gar nicht brauchen?

Kultur ist ein Gemeinschaftserlebnis. Durch die Pandemie ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, wie viel ärmer unser Leben wäre, gäbe es nicht diese Spinner und Traumtänzer, Clowns und Komödianten die für uns alle im positiven Sinne bekloppt sind. Ich glaube, die Zuschauer wissen sehr gut, was sie an uns und der Kultur haben. Es gibt keinen anderen Ort, der einem so viel Freiheit bieten kann wie die Kultur – und jeder kann daran teilhaben.

Wie oft waren Sie schon bei der Leipziger Lachmesse zu Gast?

Es könnte jetzt das dritte, vierte Mal sein? Ich zähle nicht mit.

Was mögen Sie daran?

Die Idee einer Lachmesse ist so gut, dass wenn es sie nicht gäbe, man sie erfinden müsste. Eine Stadt voller Narren! Was kann es Schöneres geben!?

