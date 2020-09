Leipzig

Marko Martin widmet sich in seinem Buch „Die verdrängte Zeit“ Staatstreuen und Angepassten, zumeist aber doch den Unangepassten und Widerständlern, die als Dissidenten ihre Werke nicht publizieren durften, unter Repressalien zu leiden hatten. Dabei polarisiert der Autor, wenn sein Ton ironisch oder auch unversöhnlich scharf wird. Im Interview mit Helga Wagner verrät er, was ihn dazu bewogen hat.

Wann kam Ihnen die erste Idee für dieses Buch über das „Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens“?

Anzeige

Der Verlagsleiter des Tropen-Verlages ...

Weitere LVZ+ Artikel

... Tropen ist ein Imprint von Klett-Cotta und steht für gesellschaftliche, politische oder pop-kulturelle Themen ...

... Ja, der Verlagsleiter hatte mich auf ein solches Projekt angesprochen: Er ist Jahrgang 1986, in Ostberlin geboren und dann aufgewachsen mit einer gefühlten Leerstelle: Wie war das eigentlich mit der halb vergessenen Kultur, oder besser noch: mit den Kulturen des Ostens? Diesen Ansatz fand ich hoch-spannend: Ein aus Neugier und Interesse statt aus schmallippiger Nostalgie geborenes Wiederentdecken.

Sie selbst waren im Mai 1989 als Wehrdiensttotalverweigerer aus der DDR ausgereist, jedoch im „Sommer 1990“, worüber Sie später ein gleichnamiges Buch geschrieben hatten, nochmals zurückgekehrt. Nun erzählen Sie auch davon, wie Sie auf den Korridoren des DDR-Schriftstellerverbandes in der Friedrichstraße in den Bücherkisten suchten, die für die Abfall-Tonne bereitgestellt waren.

Da fanden sich Honeckers Memoiren und die unsäglichen Agitprop-Verse eines Helmut Preißler ebenso wie unideologische Reisebücher, die zu DDR-Zeiten doch Horizonte geöffnet hatten. Genau das hatte mich schon damals interessiert: Diesem Neben- und oft sogar Ineinander von Enge und Weite, von Machtnähe und Machtferne nachzuspüren. Wenn die Geschichten, die Bücher, Filme und Künstlerbiographien, an die ich jetzt zu erinnern versuche, das allzu oft zwischen Verdammung und Rechtfertigung eingezwängte Reden über den Osten ebenfalls ein bisschen weiten könnten, würde mich das sehr freuen. Außerdem, und da wiederhole ich mich gern: Was heißt schon „der“ Osten? Und vor allem: Was sind die Beweggründe derer, die von sich behaupten, für „den“ Osten zu sprechen?

Das wollen Sie in Ihrem Buch ganz offensichtlich nicht.

Nein, auf keinem Fall! Diese Anmaßung liegt mir fern. Was mir stattdessen wichtig war: In „Zimmerlautstärke“, um an das Wort des wunderbaren Dichters Reiner Kunze zu erinnern, noch einmal Vergessenem und Verdrängtem nachzuspüren, verbotenen und sogenannten erlaubten Büchern und Filmen, der Geschichte der verfolgten Punks ebenso wie den Lektüre-Erfahrungen mit einer ganz wunderbaren Kinderliteratur von Benno Pludra bis Franz Fühmann, die mich zutiefst geprägt hat. Doch auch hier, nur keine Hybris: Mein Buch ist weit davon entfernt, vollständig zu sein. Ich hatte nie die Absicht, eine Art auflistende Enzyklopädie zu schreiben.

Marko Martin: Die verdrängte Zeit - Vom Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens. Tropen Verlag; 426 Seiten, 24 Euro Quelle: Verlag Klett-Cotta

Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben, in dem Sie nicht nur die Bücher vorstellen, sondern auch die Lebens- und Leidenswege der vielen Schriftsteller beschreiben, die unter Repressalien in der DDR zu leiden hatten, und dabei immer auch eigenes Erleben mit einflechten?

Da mich das Thema seit jeher begleitet, ging die Niederschrift relativ zügig vonstatten. Zufall oder nicht – es waren just die Frühjahrsmonate des „Corona-Lockdown“, in denen ich quasi noch einmal zurück switchte in die DDR.

Haben Sie bewusst selbst Begegnungen initiiert, etwa mit Chaim Noll in Israel, der früher Hans hieß und der Sohn ist von Dieter Noll?

Ich hatte den faszinierenden Chaim Noll bereits kurz nach meiner Übersiedlung kennengelernt, ebenso wie Jürgen Fuchs, Freya Klier oder Reiner Kunze und Günter Kunert. Aus den Begegnungen sind Freundschaften entstanden, so dass auch der Besuch bei Noll in der Negev-Wüste fast schon zwangsläufig war: Seit langem ist Tel Aviv meine gefühlte zweite Heimat, ich habe über die Stadt zwei Bücher geschrieben, und auch Israel kommt in meinen Erzählbänden immer wieder vor.

Es gibt abwertende Passagen über Christa Wolf, die sie „Semi-Oppositionelle“ nennen, die zwar unter der repressiven Macht leidet, aber ihre Utopie von einer gerechteren sozialistischen Gesellschaft nicht aufgibt.

Na ja, eine Nationalpreisträgerin und prominentes SED-Mitglied, das zu seinem 60. Geburtstag in den Parteizeitungen von höchster Stelle belobigt wird, leidet unter dem System gewiss auf eine etwas andere Weise als jemand, der im Gefängnis sitzt oder dessen Bücher verboten sind – um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Ich habe mich mit Leben und Werk Christa Wolf über die Jahrzehnte hinweg intensiv beschäftigt, auch viele ihrer Kollegen getroffen – dass ich schließlich zu anderen Einschätzungen komme als die Fangemeinde der Autorin, ist dabei doch etwas ganz Normales, oder? Trotzdem: Für viele von denen, die in der DDR geblieben sind, war Christa Wolf eine Hoffnung und eine große Schriftstellerin!

Auf den letzten Seiten geben Sie 111 Buchtitel zum Nachlesen an, von Schriftstellern, die in der DDR verboten waren oder deren Titel wenig Resonanz erfuhren.

Wie viel wäre hier (wieder-) zu entdecken: Von Helga M. Novak bis Bernd Jentzsch, von Manfred Bieler bis Barbara Honigmann, von Utz Rachowski bis Erich Loest. Gerade für Leser in den neuen Bundesländern, die bis 1990 kaum die Möglichkeit hatten, deren Bücher zu lesen, könnte hier vieles spannend sein: Als ein zusätzlicher, ein anderer Blick auf die Vergangenheit, die ja trotzdem in uns allen weiterlebt.

Haben Sie selbst eine Utopie?

In der Schriftstellervereinigung PEN-Club arbeite ich zusammen mit Freya Klier in der Sektion „Writers in prison“, das heißt wir schreiben Briefe in den Iran, nach Saudi-Arabien, in die Türkei oder nach Russland, um uns für verfolgte Kollegen einzusetzen. Das scheint mir in der Konsequenz effektiver als die x-te Podiumsdiskussion über „verlorene Hoffnungen und bewahrte Utopien“ oder was der Leerformeln sonst noch sein mögen. Wie schon Jürgen Fuchs 1977 sagte, kurz nach seiner Entlassung aus der Stasihaft: „Alles, was vom Leid des Einzeln abstrahiert, macht mich skeptisch.“

Marko Martin: Die verdrängte Zeit – Vom Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens. Tropen Verlag; 426 Seiten, 24 Euro

Zur Person Marko Martin wurde 1970 in Burgstädt geboren. Im Mai 1989 siedelte er aus politischen Gründen mit seiner Familie in die Bundesrepublik über, hat Germanistik, Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Nach langjährigem Aufenthalt in Paris lebt Marko Martin als Schriftsteller und Publizist in Berlin. Nach ausgedehnter Reisen in nahezu alle Weltgegenden liegt sein publizistischer Fokus auf Israel, Lateinamerika und Südostasien sowie auf Menschenrechten im Zeitalter der Globalisierung. In der „Anderen Bibliothek“ erschienen seine Bücher „Schlafende Hunde“ und „Die Nacht von San Salvador“ sowie der Essayband „Dissidentisches Denken“. Mit „Das Haus in Habana. Ein Rapport“ war er 2019 für den Essayistikpreises der Leipziger Buchmesse nominiert.

Von Helga Wagner