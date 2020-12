Leipzig

Vor 30 Jahren hat Matthias Winkler MAWI Concert gegründet. Das war 1990, da gab es die DDR noch, und er war 24 Jahre alt. Im Interview spricht er über seine Anfänge, magische Konzerterlebnisse, ein ganz besonderes Souvenir von Paul McCartney und die Krise seiner Branche in der Corona-Pandemie.

1989/90, Wendezeit. Wo standen Sie da eigentlich?

Anzeige

Da war ich gerade in den letzten Zügen mit meinem Studium der Landwirtschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle. Ich hatte während meiner Studentenzeit diverse kleine Amateurbands gebookt und gemanagt, so wie das abseits der staatlichen Kultur möglich war. Eine meine ersten größeren Veranstaltungen war ein Fakultätsball für unsere Sektion mit rund 1200 Teilnehmern. Dann kam die Wende, die Landwirtschaft stand vor einem enormen Wandel. Ich bin da sofort raus und war dann 1990 einer der ersten in Halle, der einen Gewerbeschein beantragte. Die Dame im neuen Gewerbeamt tippte K o n z e r t a g e n t u r, stutzte: „Ähm, was wollen Sie?“ Dann ging das los.

Was kam nach Fakultätsball und Co.?

Die ersten großen Sachen waren Santana 1992 in der Eissporthalle in Halle und Nirvana unmittelbar vor dem großen Erfolg. Nirvana war special guest auf einer Sonic Youth Tournee. Die sind da noch mit einem kleinen Van rumgefahren. Ich habe Kurt Cobain damals persönlich das Geld in die Hand gedrückt, die Band war ohne eigenen Tourmanager unterwegs. Das Konzert war in der Schorre in Halle. Das war unmittelbar nach dem Mauerfall der zentrale Musikclub im Osten, auch dank meines Freundes und langjährigen Kollegen Dirk Götze.

Nirvana in Halle vor dem großen Durchbruch, das war doch sicher magisch.

Es war vor allem laut. Der damalige Geschäftsführer der Schorre sagte wörtlich: „Also, so eine Scheiße brauchste mir nicht wieder mitbringen.“ Vier Wochen später erschien „Nevermind“ – der Rest ist im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte.

Mick Jagger und die Rolling Stones spielten 1995 auf der Festwiese in Leipzig. Quelle: André Kempner

Wenige Jahre später hatten Sie schon die größte existierende Band der Welt…

Ja, das erste Riesenhighlight waren die Stones auf der Festwiese 1995. Wir waren Teil einer Veranstaltergruppe. Da war für uns sensationell. Im selben Jahr hatten wir dann in Halle noch David Bowie auf der Peißnitzinsel, Fleetwood Mac … Im Osten konnte man seine Stars ja nur auf Tonträgern erleben – und auch das war ja kompliziert genug. Jetzt konnte ich diese Leute nicht nur live sehen, als Fan, sondern sie auch noch veranstalten. Es war wie im Rausch. U2, Phil Collins, Genesis, Depeche Mode, Neil Young, R.E.M., The Who, Guns n’ Roses, Elton John. Im Grunde genommen sind viele meiner Wünsche erfüllt – von AC/DC bis ZZ Top.

Eins von mehreren Leipzig-Konzerten spielte Elton John im Juli 2008 vor dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Während an dem Abend halb Leipzig nach schweren Regengüssen unter Wasser stand, blieb es bei dem Konzert fast völlig trocken. Quelle: André Kempner

Und Bob Dylan, haben Sie mit ihm gesprochen?

Nein, ich kenne auch kaum einen anderen Veranstalter, dem diese Ehre zuteil wurde. Das erste Konzert, das wir mit ihm gemacht haben, war 1995 in Glauchau, im Gründelpark. Da lief er an mir vorbei, vor ihm ein Security-Mann, ein persönlicher Betreuer dahinter. Ich grüßte ihn, und er ließ das irgendwie mimisch-gestisch an sich abtropfen, schien geistig irgendwo anders zu sein. Auf der Bühne spricht er ja auch fast nie. Im Gewandhaus dann, vor 5 Jahren, war er ganz nah. Und begrüßte sein Publikum. Im Konzert war das Mikro plötzlich übersteuert, und da hat er tatsächlich kurz gelächelt.

AC/DC 2016 mit Axl Rose und Angus Young (l) in der Red Bull Arena. Quelle: André Kempner

Was waren Ihre persönlichen Höhepunkte?

Ganz oben auf der Liste steht für mich Tina Turner 2000 auf der Festwiese mit John Fogerty im Vorprogramm. Es war eines der aufwendigsten Konzerte, die wir je veranstaltet haben. Wir hatten auf der Festwiese in U-Form riesige Zuschauertribünen aufgestellt. Um 16 Uhr, kurz vor der Öffnung, gab es eine Bombendrohung. Es kam berittene Polizei, Spürhunde überall. Zum Glück war nichts. Es war dann ein grandioses Konzert. Dann das Konzert von David Bowie 1995 in Halle auf der Peißnitzinsel. Das war so abgefahren, dass viele Leute gar nicht geglaubt haben, dass das der echte Bowie ist, der da nach Halle kommt und dann auch noch Iggy Pop dabeihat. Und natürlich U2 1997 in Leipzig auf der Festwiese. Das Konzert war gigantisch. Ein Problem bestand in der enormen extravaganten Bühne. Wir hatten dafür kein deutschsprachiges Baubuch. Es gab, sagen wir mal, leichten Stress mit dem Leipziger Bauordnungsamt, aber irgendwie klappte es dann.

Wie kamen Sie zu Paul McCartney, der 2004 in Leipzig spielte?

2003, einen Tag vor Weihnachten, hatte ich einen Anruf bekommen: Es gibt ne kleine Chance, Paul McCartney 2004 für ein einziges Konzert nach Deutschland zu holen, willste? Ja. Kostet? Ich hörte die Summe, schluckte. Müsste irgendwie gehen. Es war das erste Konzert im neugebauten Zentralstadion. Ich dachte, wenn es die Leute nicht wollen, dann schaust du dir das noch an und meldest Konkurs an. Aber es hat funktioniert, es war in drei Tagen ausverkauft.

Musikalische Umarmung: Paul McCartney trat am 4. Juni 2004 vor 45.000 Fans im Leipziger Zentralstadion auf und spielte zahlreiche Beatles-Klassiker. Quelle: André Kempner

Ging alles glatt mit Paul?

Teils, teils. Er übernachtete mit Frau und Kind im Fürstenhof, und um fünf Uhr morgens begannen die Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Abbau des Blauen Wunders. Er und sein Umfeld waren absolut nicht amused. Und auch verkehrstechnisch war die Sperrung eine mittlere Katastrophe. Am Abend fing es dann noch an zu regen. Aber das Konzert war einfach unglaublich emotional. Es war so ergreifend, als er dann anfing, die Beatles-Songs zu spielen. Tausende hatten Tränen in den Augen. Die Beatles standen ja zu DDR-Zeiten irgendwie über den Systemen, waren Teil des Musikunterrichts. Und dann kommt einer von denen, sozusagen aus der Sphäre der Götter zu uns in den Osten. Zwei Wochen später bekamen wir ein Foto vom Ordnungsamt zugestellt: Er war in der Stadt geblitzt worden, er saß vorne neben dem Fahrer. Man hat uns das als Souvenir geschickt und freundlicherweise auf die Erhebung eines Bußgelds verzichtet.

Wie erlebten Sie Joan Baez?

Wir hatten sie unter anderem im letzten Sommer – „letzter Sommer“ heißt 2019 – auf der Peißnitzinsel. Eine liebenswerte, freundliche, völlig unkomplizierte Person. Vor dem Konzert ist sie – mit immerhin fast 80 – erstmal in der Saale baden gegangen. Dann beginnt es zu regnen, ein richtiges Sommergewitter. Sie geht auf die Bühne – und es hört auf. Sie spielt ihr Konzert, ganz wunderbar, geht von der Bühne – und der Regen fängt wieder an. Ein magischer Abend.

Zur Person Matthias Winkler wurde 1965 in Halle geboren. An der dortigen Martin Luther-Universität studierte er Landwirtschaft. 1990 machte er sich in Halle mit der Konzertagentur MAWI Concerts selbstständig, die heute ihren Sitz in Leipzig hat. Inzwischen hat das Unternehmen fast 40 Mitarbeiter. Vor 12 Jahren wurde das Haus Auensee gekauft und saniert. MAWI übernahm die Leipziger Parkbühne in Erbpacht, betreibt in Halle mit einem Partner die Händel-Halle und hat vor wenigen Jahren auch das Open-Air-Gelände auf der Peißnitzinsel übernommen. MAWI hat ein eigenes Managementdepartment und mit Meadow Lake Music ein eigenes Plattenlabel.

Nochmal zum Anfang. Wie konnten Sie sich als Newcomer durchsetzen?

Erstmal ohne Geld, aber mit unglaublichem Enthusiasmus. Unsere Konkurrenten waren zunächst die alten DDR-Kulturleute aus den Konzert- und Gastspieldirektionen, der FDJ und anderen Institutionen, die mit finanziellen Überbrückungshilfen und alten Seilschaften in die Selbstständigkeit wechselten. 92/93 kamen dann die großen westdeutschen Agenturen, die uns mit Kapitalkraft und Know How das Leben schwer machten, aber partiell auch Partner wurden. Am Anfang gab es ja keine bis wenig Infrastruktur, man musste zum Beispiel die Tickets aufwendig in alle Städte ausfahren und jeden Montag den Verkaufsstellen mühsam hinterher telefonieren und fragen, wie viele Karten sie verkauft haben. Dieses Vorverkaufsstellen-Netz und andere logistische Grundlagen haben wir hier maßgeblich mit aufgebaut.

Matthias Winkler mit Charlie Watts von den Rolling Stones 2012 im Haus Auensee. Quelle: privat

Heute wird der Veranstaltermarkt mit Live Nation, der Anschutz Entertainment Group ( AEG) aus den USA sowie von der deutschen CTS Eventim AG und der DEAG von börsennotierten Konzernen dominiert. Etliche der führenden deutschen Veranstalter gehören einem dieser vier. Es gibt nur wenige Unabhängige, einer davon ist MAWI Concert. Wie haben Sie das geschafft?

Diese Monopolisierung in Deutschland und Europa begann Ende der 90er, mit den ersten IPOs (IPO ist die Abkürzung für „Initial Public Offering“, für das erstmalige Anbieten von Aktien durch ein Unternehmen, Anm. d. R.). Viele der Entrepreneurs, wie Rieger, Semmel, Scorpio, Argo gehören heute alle zu CTS. Lieberberg ist die deutsche Dependance von Live Nation/Ticketmaster, dem amerikanischen Weltmarktführer. Eine enorme Marktmacht, weil Sie neben Veranstaltern auch die führenden Ticketsysteme und strategisch wichtige Venues wie zum Beispiel die Berliner Waldbühne kontrollieren. Wir und vergleichbare Marktteilnehmer sehen uns daher nicht vordergründig als Konkurrenten dieser Giganten sondern im Wesentlichen als Partner. Und wenngleich die Luft dünner wird, gibt es vor allen Dingen in Deutschland neben den großen börsennotierten Konzernen mit ihren Tochtergesellschaften immer noch eine gesunde unabhängige Live-Entertainment Landschaft, Tourneeveranstalter, Booking-Agenten, Künstlermanager und örtliche Veranstalter.

Matthias Winkler mit Helge Schneider. Quelle: privat

Wie überlebt man da?

Wir sind vergleichsweise gut aufgestellt, weil wir früh erkannt haben, dass ausgehend von unserem Kernbusiness, Diversifizierung ein Schlüssel zum Erfolg ist. Deswegen haben wir zeitig angefangen, uns um eigene Spielstätten zu kümmern. Wir haben vor zwölf Jahren das Haus Auensee gekauft und viele Millionen in die Sanierung investiert. Wir haben die Leipziger Parkbühne in Erbpacht übernommen. In Halle betreiben wir mit einem Partner die Händel-Halle. Dort haben vor wenigen Jahren auch das Open-Air-Gelände auf der Peißnitzinsel übernommen. Neben unserem Livegeschäft als örtlicher Veranstalter und dem Tourneebereich haben wir ein Managementdepartment – unter anderem Heinz Rudolf Kunze – und mit Meadow Lake Music ein eigenes Plattenlabel.

Gab es mal einen Versuch von einem der Großen, MAWI zu übernehmen?

Ja, das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her. Nach reiflicher Überlegung haben wir aber abgelehnt. Wenn man Teil eines Konzerns ist, macht es das für Teile unserer Firmengruppe eher schwieriger. Das wollten wir vermeiden, unsere strategische Freiheit behalten. Das hat sich nicht zuletzt in der Coronazeit als Vorteil erwiesen!

Wie wichtig ist Ihnen, dass Sie die Künstler, die Sie auf die Bühne holen, auch mögen?

Das ist mir nach wie vor relativ wichtig, ist aber, seit wir Mitarbeiter einstellten, nicht mehr das entscheidende Kriterium. Was uns aber zugegebenermaßen bislang weniger interessiert hat, ist zum Beispiel der Bereich Volksmusik..

Sie sind 30 Jahre stetig gewachsen, haben insgesamt fast 40 Mitarbeiter – und dann kam der März 2020 und Ihr Geschäft zum Erliegen. Haben Sie mal ans Hinschmeißen gedacht?

Diesen Gedanken hatte ich nie. Aber natürlich beschäftigt es einen. Insbesondere weil es bislang keine wirklich substanzielle Hilfe gab. Die sogenannten Sofort- und die Überbrückungshilfen waren beziehungsweise sind nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Ein erster echter Silberstreif am Horizont verspricht die Novemberhilfe des Bundes zu werden, wenn die Auszahlungsbedingungen nicht wieder modifiziert werden. Voraussichtliche Auszahlung jedoch erst Ende Januar. Von der Stadt Leipzig, der wir in den letzten 30 Jahren mit hohem persönlichen Risiko jede Menge hochkarätiger Events beschert haben, ist bislang überhaupt nichts gekommen, kein Cent. Im Gegenteil: Die Bitte um Aussetzung der Pacht für einen Parkplatz, den wir während der Pandemie mangels Veranstaltungen nicht nutzen können, wurde abschlägig beschieden.

Matthias Winkler mit seinem Sohn Max und Udo Lindenberg 2020, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie. Quelle: privat

Wie lange können Sie noch durchhalten?

Wir waren bis zum Beginn der Pandemie äußerst erfolgreich, wirtschaftlich kerngesund und solvent. Noch haben wir Reserven, halten das noch eine ganze Weile durch. Aber es ist natürlich eine unglaublich schwierige Zeit, insbesondere auf emotionaler Ebene und vor allem für unsere Mitarbeiter, Dienstleister und nicht zuletzt für viele Künstler und Soloselbstständige, von denen die meisten bereits jetzt vor den Trümmern ihrer mühsam aufgebauten Existenz stehen. Der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht wissen, wann und wie dieser Alptraum zu Ende gehen wird. Es wird ja voraussichtlich keinen Politiker geben, der in ein paar Monaten den Mut haben wird, zu sagen, dass man ohne Angst wieder jegliche Art von Veranstaltungen besuchen kann. Das heißt der nahezu vollständig zum Erliegen gekommene Kartenvorverkauf wird zögerlich anlaufen, was über einen langen Zeitraum zu einer finanziellen Unterdeckung der Konzerte und Veranstaltungen und damit zu einer Kettenreaktion führen wird, die viele Kollegen aus dem nicht staatlich beziehungsweise städtisch alimentierten Teil der Branche zeitverzögert in schwere wirtschaftlich Bedrängnis bringen wird, einige werden es nicht überleben.

Aus der großen Party wurde nichts, aber im Sommer feierte MAWI Concerts das 30-jährige Bestehen in interner Runde am Haus Auensee. Quelle: privat

Info: Ein kleiner Film mit Bildern der letzten 30 Jahre auf: www.mawi-concert.de

Von Jürgen Kleindienst