In der Oper Leipzig feiern am Samstag Richard Wagners Meistersinger von Nürnberg Premiere. Die Fest- und Feieroper des deutschen Repertoires ist der vorletzte Baustein für Wagner 22, das Festival, das im Juni und Juli innerhalb von drei Wochen alle 13 Bühnenwerke Richard Wagners kombiniert. Danach fehlt nur noch Lohengrin (Premiere am 26. März). Die Meistersinger dirigiert der Intendant und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer, es inszeniert David Pountney. Peter Korfmacher sprach mit dem 74-jährigen Briten.

Wir können bei den „Meistersingern“ nicht anders, als von hinten anzufangen ...

Zur Person Sir David Willoughby Pountney, geboren 1947 in Oxford, elang der internationaler Durchbruch als Regisseur 1972 mit „Katja Kabanova“. Seither inszeniert er auf der ganzen Welt. 1975–80 Szenischer Lei 1982–93 Chefregisseur der English National Opera. 2004 bis 2014 Intendant der Bregenzer Festspiele, dort war Ulf Schirmer sein Chefdirigent.

... mit Sachs’ Schlussansprache?

Ja.

Aber das ist doch nicht das Erste, nicht das Wichtigste in dieser Oper, nicht ihr Sujet!

Aber hier kann sich ein Regisseur auf den letzten Metern noch die Beine wegtreten. Wie also stehen Sie dazu – als britischer Regisseur?

Als Engländer staunt man. Was Sachs da sagt von „welschem Dunst und welschem Tand“, dafür haben wir gar keine Worte, und dieser Chauvinismus ist sehr befremdlich.

Man könnte diese Stelle leicht entschärfen: Wagner hat sie auf Cosimas Drängen hin eingefügt, man könnte sie verlustlos wieder streichen.

Es ist nicht meine Aufgabe, an der musikalischen Fassung von Ulf Schirmer herumzulaborieren. Als Regisseur muss ich Lösungen finden, für die Fassung, mit der ich es zu tun habe.

Hans Sachs’ Schlussansprache Habt acht! Uns dräuen üble Streich’; zerfällt erst deutsches Volk und Reich, in falscher welscher Majestätkein Fürst bald mehr sein Volk versteht, und welschen Dunst mit welschem Tandsie pflanzen uns ins deutsche Land; was deutsch und echt wüßt‘ keiner mehr,lebt’s nicht in deutscher Meister Ehr‘.

Und haben Sie eine gefunden?

Ich glaube ja. Ich möchte nicht zu viel verraten. Aber wie die Bühne, die ein Modell des alten Nürnberg mit der Moderne konfrontiert, durchwandert diese Inszenierung sozusagen die deutsche Geschichte. Und sie passiert dabei historische Wendepunkte. Die Prügelfuge zum Beispiel reflektiert eine der Straßenschlachten im Deutschland der 30er Jahre, als noch nicht klar war, wohin sich alles entwickeln würde. In diese Entwicklung reiht sich auch die Schlussansprache ein, die so kommentiert wird, ohne dass man sie kommentieren müsste. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren.

Dann können wir uns ja jetzt dem Wesentlichen zuwenden.

Ja! Bitte!

Sind die Meistersinger für Sie eine Komödie?

Aber sicher! Und zwar eine extrem witzige. Und ich hoffe, dass das Publikum auch meine Inszenierung witzig findet. Es soll den ganzen Abend über mit einem Lächeln im Gesicht verfolgen, was da auf der Bühne und im Graben geschieht – und manchmal gerne auch herzhaft lachen. Wagner ist ja geradezu verschwenderisch mit seinem Witz umgegangen. Jeder Charakter auf der Bühne, bis hinunter zu David oder sogar zu den Meistern, ist fein ausgeformt, hat seine Eigenheiten, seine Pointen, im Text wie in der Musik – das hat Wagner von Lortzing, dessen komisches Musiktheater er sehr gut kannte.

Allerdings ist Lortzing nicht nur kürzer, sondern auch übersichtlicher. Gerade das Verschwenderische macht diese Oper kompliziert. Glauben Sie, dass man das so auf die Bühne bringen kann, dass auch ohne vorheriges Werkstudium zu begreifen ist, was passiert?

Doch, das glaube ich schon. Denn die Grundkonstellation, die Züge und Wendepunkte der Handlung sind ja nicht so kompliziert.

Kann auch lachen, wer zwar versteht, dass Ritter Walther Eva will, aber vorher Meistersinger werden muss, wobei Sachs ihm hilft, und dass am Ende alles gut wird, aber die Details nicht mitbekommt?

Zeigen Sie mir eine gute Komödie, die nicht verlöre, wenn man die Details des Textes nicht versteht.

Auch wieder wahr.

Trotzdem bin ich sicher: Die Meistersinger sind so reich an Witz und Fantasie, an Charme und Geist, da wird jede und jeder etwas zum Lachen finden – und zum Lächeln.

Sie sagten bereits, dass viele der Pointen im Orchestergraben zünden. Engt dieses Geflecht von Bezügen und Querverweisen, von Witz und Weisheit zwischen Graben und Bühne Sie als Regisseur nicht erheblich ein?

Doch das tut es. Viel Spielraum hat man nicht.

Aber?

Kein Aber – ich habe auch nicht nach Spielräumen gesucht. Ich habe meine Aufgabe eher darin gesehen, möglichst viel vom überschäumenden Reichtum, den Wagner in diese Oper hineingelegt hat, auch zu zeigen. Und das geht eben nicht nur über das, was auf der Bühne geschieht. Das funktioniert nur, wenn Bühne und Graben in engstem Kontakt bleiben und sehr sensibel aufeinander reagieren. Für mich sind Die Meistersinger von Nürnberg sinfonische Comedy.

Bei diesem Verständnis des Werks gibt nicht der Regisseur den Rhythmus vor, sondern der Dirigent.

Das stimmt – Ulf Schirmer und ich haben ja häufig zusammengearbeitet während unserer gemeinsamen Zeit in Bregenz, als ich Intendant der Festspiele war und er der Chefdirigent. Da haben wir übrigens auch einen gemeinsamen Fliegenden Holländer gemacht.

Ulf Schirmers Wagner-Tempi sind eher breit.

Ja, und das kommt meinem Verständnis vom Stück sehr entgegen.

Warum?

Weil ich erstens nicht finde, dass Dinge komischer werden, wenn man sie nur möglichst schnell abspult. Und weil es zweitens viel einfacher ist, den Reichtum des Wagner-Witzes sich entfalten zu lassen, wenn er Zeit bekommt, sich zu entfalten. Die Liebe, mit der Ulf Schirmer jedes Detail der Partitur behandelt und würdigt, sorgt dafür, dass man eben auch viel mehr von den musikalischen Pointen mitbekommt, die Wagner in sein Leitmotiv-Geflecht einarbeitete. Sie sorgt dafür, dass man dem Text besser folgen kann, und sie sorgt dafür, dass auch ein vielleicht nicht so gut vorbereitetes Publikum viel mehr und viel tiefer verstehen kann – und viel mehr lacht und lächelt. Und mir hat es einen Riesenspaß gemacht, darauf als Regisseur zu reagieren.

Von Peter Korfmacher