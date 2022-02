Lübeck

Die in Georgien geborene Nino Haratischwili (38) befasst sich nach dem durchschlagenden Erfolg ihres Romans „Das achte Leben (Für Brilka)“ und der Folgebuchs „Die Katze und der General“ in ihrem neuen Roman erneut mit dem Zerfall des Ostblocks und seinen dramatischen Folgen. Im Zentrum ihres neuen Romans „Das mangelnde Licht“ steht eine eng verbundene Mädchenclique in Tiflis. Die vier Freundinnen müssen in dieser chaotischen, von Krieg, Bürgerkrieg und Kriminalität geprägten Zeit im Georgien der 1980er/1990er Jahre viel zu früh erwachsen werden.

Hoffnung, dass der Westen aufwacht

Wenn wir über „Das mangelnde Licht“ sprechen, müssen wir auch über die Situation der Ukraine reden: Die Geschichte Georgiens, in die Ihr Roman eingebettet ist, wirkt wie eine Blaupause für das aktuelle Geschehen. Wie nehmen Sie das gerade wahr?

Mit Trauer, Entsetzen, Besorgnis, Wut. Es zeigt ja eine Vorgehensweise, die Russland seit Jahrzehnten betreibt mit Südossetien, Abchasien, im ganzen Kaukasus. Bei meinen georgischen Freunden und über die sozialen Medien nehme ich aber auch eine aufkeimende Hoffnung wahr, dass der Westen endlich aufwacht.

Denken Sie, dass Putin das Rad der Geschichte zurückdrehen möchte?

Ich empfinde das nicht als Zurückdrehen, sondern als Form der Weiterentwicklung einer imperialistischen Haltung, die Russland nie aufgegeben hat.

Wie groß ist die Sorge, dass Putin den russischen Einflussbereich womöglich auch auf Georgien ausdehnen will?

Die ist im Land immens präsent. Man ist sich bewusst, dass das ein Problem ist und bleibt – mit der Ukraine ist das jetzt wie Salz auf die Wunde.

Vier Mädchen und Georgien im Umbruch

Nino Haratischwili: Das mangelnde Licht. Roman. Frankfurter Verlagsanstalt; 832 Seiten, 34 Euro Quelle: Frankfurter Verlagsanstalt

Warum haben Sie vier junge Frauen ins Zentrum Ihres neuen Romans gestellt?

Das bot für mich den fruchtbarsten Boden, um eine gewisse Dramaturgie zu entwickeln. Ich fand es interessant, die Geschichte der Mädchen mit einem Lebensabschnitt zu koppeln, wo noch vieles im Werden ist und dieses Werden dann schlagartig und sehr brutal im Keim erstickt wird.

Inwieweit sind Ihre eigenen Erfahrungen eingeflossen?

Ich musste nicht viel recherchieren, ich erinnere mich an das alles. Aber ich war wesentlich jünger als meine Protagonistinnen und hatte kein Bewusstsein dafür, was vor sich geht, meine Kindheit und Familie haben mich geschützt. Die Figuren und ihre Geschichten sind zwar fiktiv, aber sehr vieles ist beispielhaft für diese Zeit. Fast jede Familie, die ich kenne, hat damals jemanden verloren, es gab dieses große Drogenproblem, die omnipräsente Gewalt.

Ein degenerierter Mythos von Männlichkeit

Es sind Männer, die als Soldaten, Paramilitärs und in kriminellen Clans Gewalt ausüben oder nach den Regeln eines männlichen Ehrencodex auf fatale Weise auch in das Leben der jungen Frauen einwirken ...

... und jede von ihnen versucht auf ihre Weise damit klarzukommen, sie versuchen zu überleben. Mir war es wichtig, dass ich sie darin nicht werte. Es ist ein derartiges Chaos, in dem sie zurechtkommen müssen, dass jede zu ihren Mitteln greift. Und viele der jungen Männer im Buch sind ja noch Kinder, Jugendliche, die plötzlich so tun, als wären sie Erwachsene, als wären sie stark und könnten Entscheidungen treffen. Sie ahmen nach, was ihr Umfeld tut – letztlich fallen sie diesem System selber zum Opfer, sie werden von diesem selbst kreierten, degenerierten archaischen Mythos von Männlichkeit zerstört und aufgefressen.

Wonach riecht, schmeckt, klingt Tiflis in Ihrer Erinnerung?

Die Stadt ist sehr bunt, sehr laut, voller Gerüche. Im Sommer verlagert sich das Leben auf die Straße, dann sieht man immer die Backgammon spielenden alten Männer, Kinder, die durch die Höfe jagen, flatternde Wäsche, viel Grün, alles blüht, es wird gekocht – ein Mischmasch von Generationen, Schichten, Sprachen. Aber wenn ich an die 90er denke, dann ist es dort immer kalt und grau.

Zum Studium zurück nach Deutschland

War die damalige Lage für Ihre Mutter der Grund, 1995 mit Ihnen nach Deutschland zu gehen?

Ja, das hatte wirtschaftliche Gründe, alles lag brach, keine Arbeit, keine Aussichten.

Warum sind Sie zwei Jahre später mit gerade 14 Jahren allein nach Tiflis zurückgekehrt?

Ich hatte Sehnsucht, ich vermisste meine Freunde, und ich hatte Georgien auch ein bisschen idealisiert. In Deutschland lebten wir in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen, wo ich mich sehr fremd gefühlt habe. Meine Mutter fand es überhaupt nicht gut, dass ich zurück ging. Ich bin sehr froh, dass sie es zugelassen hat, das war nicht leicht für sie, das weiß ich. Und ganz allein war ich nicht, ich hatte Großmütter und eine Tante in Tiflis, ich war in meine Familie eingebettet. Im Nachhinein gesehen war es sehr wichtig für mich: Ich musste Verantwortung für mein Handeln und meine Entscheidung übernehmen. Ich habe angefangen zu schreiben, ich habe eine Theater-AG gegründet, ich wurde sehr aktiv beim Herausfinden dessen, was ich will, wer ich sein will. Sechs Jahre später bin ich dann zum Studium zurück nach Deutschland gekommen.

Sie haben inzwischen zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Wie schaffen Sie es trotzdem, so voluminöse Bücher zu schreiben?

(lacht) Das weiß ich auch nicht. Was mir sehr geholfen hat, war eine Residenz in Brüssel vor zwei Jahren, dort habe ich einen Großteil des Buches geschrieben. Und man lernt durch die Kinder auch eine gewisse Form von Effizienz. Ich trödele sehr viel weniger, ich bin weniger zerstreut und sehr viel fokussierter. Aber es bleibt eine Improvisation wie für alle Menschen mit kleinen Kindern.

Zur Person Nino Haratischwili ist 1983 in Tbilissi in Georgien geboren. Die georgisch-deutsche Theaterautorin, –regisseurin und Romanautorin hat zahlreiche Preise erhalten. Ihr Familienepos „Das achte Leben (Für Brilka)“, in 25 Sprachen übersetzt, avancierte zum weltweiten Bestseller. Mit ihrem neuen Georgien-Epos „Das mangelnde Licht“ (Frankfurter Verlagsanstalt; 832 Seiten, 34 Euro) erweist sich Haratischwili erneut als sprachgewaltige Erzählerin und Chronistin der postsowjetischen Ära. Der mehr als 800 Seiten starke Roman ist ein lebensstrotzendes Werk, aufgebaut in Rückblicken der Erzählerin Keto. Anhand der Bilder in einer Foto-Retrospektive ihrer toten Freundin Dina erinnert sich Keto an ihre gemeinsame Jugend und enge Freundschaft mit Ira und Nene in einer Zeit gewaltsamer Umbrüche in Georgien – und offenbart den Grund für den Bruch ihres Viererbundes. Am Freitag ist der Roman erschienen, am Wochenende folgt die Uraufführung am Thalia Theater in Hamburg. Info: Nino Haratischwili liest auf dem Blauen Sofa aus „Das mangelnde Licht“: 17. März, 16 Uhr, Kongreßhalle am Zoo

Von Regine Ley