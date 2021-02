Leipzig

Hannes Jaenicke ist nicht nur Schauspieler, sondern engagiert sich seit vielen Jahren mit Dokumentationen und Projekten aktiv für den Tier- und Umweltschutz. Im Ökothriller „Retter der Meere: Tödliche Strandung“ (6. Februar, 20.15 Uhr, in der ARD) spielt er einen Umweltschützer, der auf Mauritius gemeinsam mit seinem Team die Strandung einer Walherde verhindern will. Im Interview spricht Jaenicke über seine Rolle im Film, wie er privat tickt und ob die Meere überhaupt noch zu retten sind.

Sie und Ihr Kollege Daniel Roesner spielen zwei Umweltschützer, die sich für Wale einsetzen. Während Sie eher bedacht agieren und um Unterstützung bei Politikern und Geldgebern werben, versucht es Daniel mit der Brechstange. Finden Sie sich in der Rollenverteilung wieder?

Die Dynamik zwischen den Figuren finde ich extrem spannend. Beide wollen das Gleiche, verfolgen aber radikal unterschiedliche Methoden. Privat bin ich komplett wie Daniel im Film gestrickt, weiß aber auch, dass man beim Thema Umweltschutz mit dem Kopf durch die Wand – was seit 40, 50 Jahren viele in der Umweltszene versuchen – nicht weit kommt. Insofern müssen wir eigentlich genauso arbeiten wie die Industrielobbyisten.

Das heißt, um etwas zu erreichen, muss man sich Entscheidungsträgern – wie Sie es im Film tun – manchmal anbiedern, auch wenn es den eigenen Prinzipien widerspricht?

Absolut. Das hat für mich auch den Reiz der Rolle ausgemacht, einen Typen zu spielen, der sagt, man muss auf politischer Ebene weiterkommen, sonst bewegt sich gar nichts. Auch weil ich privat anders ticke. Ich denke, dass mit Politikern und mit der Industrie zu reden weitestgehend komplette Zeitverschwendung ist. Mit meinen Dokumentationen und anderen Umweltaktivitäten versuche ich seit langer Zeit auf Probleme aufmerksam zu machen.

Als Umweltaktivist konnten Sie beim Thema Umweltschutz viel Erfahrung sammeln. Haben Sie Ihre Expertise bei diesem Film miteingebracht?

Gemeinsam mit Daniel habe ich an dem Drehbuch kräftig mitgearbeitet. Die Produzentin Nanni Erben und die Redaktion haben uns dabei dankenswerterweise großen Freiraum gelassen. Sie sind auch schon relativ früh auf mich zugekommen, weil sie wussten, dass ich mich mit diesen Themen schon lange beschäftige und zum Beispiel vorletztes Jahr ein Buch zum Thema Meeresschutz veröffentlicht habe („Aufschrei der Meere“, Anm. d. Red.).

Zur Person Hannes Jaenicke wurde am 26. Februar 1960 in Frankfurt am Main geboren. Einen Teil seiner Jugend verbrachte er in den USA und besitzt auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Neben seinem Hauptberuf als Schauspieler ist der 60-Jährige als Synchronsprecher und Buchautor tätig. Zudem engagiert er sich aktiv für den Umweltschutz.

Für die Dreharbeiten waren Sie mehrere Wochen auf Mauritius. Wie groß ist dort das Bewusstsein für den Meeresschutz?

Die Situation ist ähnlich wie bei uns. Es gibt Leute, die sich der Problematik bewusst sind und entsprechend handeln, aber auch Leute, denen das völlig egal ist. Ich glaube den Touristen ist es weitestgehend egal. Eine Sache hat mich auf Mauritius aber beeindruckt: Ein paar Monate nach unseren Dreharbeiten gab es dort eine große Umweltkatastrophe, nachdem ein Tanker auf Grund gelaufen ist und Öl verloren hat. Es war faszinierend, dass die gesamte Zivilbevölkerung in ihre Gummistiefel geschlüpft ist und angefangen hat, mit Eimern den Ölteppich aus dem Meer zu fischen. Die Mauritianer wissen offenbar sehr genau, was sie da zu schützen haben und auf welcher Perle sie im Indischen Ozean leben.

Aggressives Whale Watching für Touristen, bei dem Mindestabstände nicht eingehalten werden, wird im Film als eines von mehreren Problemen thematisiert. Allerdings sind mehrere Szenen mit Walen zu sehen. Sind Sie dafür nicht auch zu nahe an die Tiere herangefahren?

Wenn es artgerecht und mit Rücksicht auf die Tiere betrieben wird, bin ich grundsätzlich kein Gegner des Whale Watching. Wir haben auf Mauritius aber überhaupt keine Wale gesehen. Als Filmteam kann man natürlich nicht warten, bis mal eine Walkuh mit ihrem Kalb vorbeischwimmt. Alle Wale, die im Film zu sehen sind, sind deshalb entweder digital am Bildschirm entstanden oder wurden - wie das Walkalb - selbst gebaut. Daran hat die Requisite wochenlang gearbeitet. Als dieser kleine Wal am Strand lag, sah das unglaublich echt aus.

Gewöhnlich machen Sie vor allem Dokumentationen über Umweltthemen (Im Einsatz für: …). Nun ist es ein Spielfilm. Was kann er leisten, was eine Doku nicht schafft?

Wir hoffen, damit ein sehr viel größeres Publikum zu erreichen, als das mit einer Dokumentation möglich wäre, die spätabends ausgestrahlt wird. Wenn es da gut läuft, haben wir zwischen zwei und zweieinhalb Millionen Zuschauer. Bei Sendungen zur Primetime am Wochenende kommt man gut und gern auf fünf bis acht Millionen Zuschauer. Meine Hoffnung ist, dass wir mit Unterhaltung trotzdem einen Inhalt transportieren können, der die Leute zum Nachdenken anregt. Und mit dieser Kombination erreicht man vielleicht auch ein Publikum, das sich für Umweltschutz ansonsten nicht interessiert.

Aber besteht nicht die Gefahr, dass ein Spielfilm nur als Unterhaltung wahrgenommen wird? Fakten sind hier auch schwerer zu vermitteln …

Alle Probleme, die wir im Film aufzeigen, sind real, da ist nichts erfunden. Dynamitfischen findet statt, Whale Watching ist ein riesiges Geschäft, das auch mit unsauberen Methoden abläuft. Der Tourismus ist weltweit ein Problem, weil er in den seltensten Fällen nachhaltig ist. Die Kunst war es, diese ganzen Themen und Fakten in einen spannenden Thriller zu verpacken. Bei einem Samstagabendfilm machen die Leute den Fernseher an und wollen unterhalten werden. Und wenn sie dann einen spannenden Stoff serviert bekommen, hat man gewonnen. Unsere Aufgabe als Medienmacher besteht darin, auf intelligente Art zu unterhalten und trotzdem Gedankenprozesse in Gang zu setzen.

Der Film zeichnet ein bedrohliches Bild. Giftmüll, illegale Fischerei, Lärmverschmutzung und aggressiver Tourismus gefährden den Ozean und seine Bewohner. Provokativ gefragt: Sind die Meere überhaupt noch zu retten?

Es gibt hoffnungsvolle Beispiele. Costa Rica hat beispielsweise einen großen Teil seiner Küstenregionen zu marinen Schutzgebieten erklärt. Dort hat sich der Fischbestand sehr viel schneller erholt, als es die Wissenschaft erwartet hat. Auch bei Flüssen sieht man eine Veränderung. Ich bin am Rhein aufgewachsen. Als Kind durfte man da noch nicht mal seinen Fuß reinstecken, weil das so eine Chemiekloake war. Heute kann man im Rhein sogar wieder baden. Solche Beispiele zeigen, dass man nicht aufgeben darf. Denn was ist die Alternative? Sagen, da ist nichts mehr zu machen? Das ist die bequemste, feigste und dümmste Variante. So lange es etwas zu retten gibt, sollte man kämpfen.

„Tödliche Strandung“ ist ein Pilotfilm, dem – wenn die Quote stimmt – noch weitere Teile folgen sollen. Gibt es schon Überlegungen, welche Themen als nächstes aufgegriffen werden?

Ich sitze bereits am Treatment (Vorform eines Drehbuchs) für den nächsten Film, entwickle gemeinsam mit meinem Kumpel Daniel Roesner, Drehbuchautoren sowie Redaktion und Produktion die Handlung und gebe sie dann bei unserer Produzentin ab. Falls der erste Film gut laufen sollte, wollen wir möglichst schnell ans Drehbuch für den zweiten Teil gehen. Inhaltlich wird es um Quallenplagen gehen, also um die Frage, warum die Tiere sich weltweit so rasant vermehren und damit ganze Küstenstriche nicht mehr nutzbar werden. Denn zum einen verlieren Quallen ihre natürlichen Feinde wie Fische, zum anderen kommt ihnen die Erwärmung der Meere entgegen. Und drittens breiten die Tiere sich so schnell aus, weil wir Düngemittel ins Meer kippen. Als invasive Arten zerstören Quallen die lokale Ökobalance. Unsere Natur ist so intelligent, sie hat das Ökosystem über Millionen von Jahren ausbalanciert, und wenn wir Menschen störend eingreifen, kippt das System.

Die Themen gehen also nicht aus …

Als Filmemacher sage ich: Gott sei Dank. Als Umweltschützer sage ich: leider.

Von Simon Ecker