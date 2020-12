Leipzig

Im Interview spricht Tom Gaebel über die Wandlung vom Instrumentalisten zum Sänger, sein Programm „Licence to swing“, mit dem er am 16. Januar im Gewandhaus gastieren will, und was bei Agenten-Songs besonders anspruchsvoll ist.

Sie sind ein großer Fan von Frank Sinatra. Unter Fans lautet Ihr Spitzname Dr. Swing. Was macht diese Musik für Sie aus?

Mir gefällt beim Swing vor allem die Big Band, ein größeres Orchester mit vielen Blasinstrumenten. Als Schlagzeuger und Posaunist habe ich früher selbst in der Big Band gespielt, und das ist einfach ein großartiger Sound. Zum anderen hat Swing einen ganz eigenen Rhythmus, der einem große Freiheit bietet, wie man einen Song singt. Man kann einiges ändern und dem Song so eine persönliche Note geben. In der Popmusik ist das nicht so einfach.

Sie hatten eine breite musikalische Ausbildung, haben Musik studiert und verschiedene Instrumente gespielt. Heute stehen Sie als Sänger vor der Band. Wie kam es dazu?

Während meines Studiums in den Niederlanden habe ich in einer WG mit anderen Musikern gewohnt. Zu dieser Zeit habe ich mich immer mehr mit der Musik von Frank Sinatra beschäftigt und seine Songs auch in der Dusche gesungen. Das hat ein Mitbewohner gehört und gemeint: Das klingt doch gar nicht so schlecht, probiere doch mal, damit was zu machen. Von alleine hätte ich mich das wahrscheinlich gar nicht getraut. Denn obwohl Singen insgeheim mein Traum gewesen ist, war ich mit Schlagzeug und Posaune eigentlich zufrieden. Im Nachhinein bin ich meinem Mitbewohner sehr dankbar. Ich singe nun schon seit vielen Jahren und bin froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben.

Ihr aktuelles Konzertprogramm mit dem Sie im Januar auch nach Leipzig kommen, heißt „Licence to swing“. Sie singen darin vor allem Agenten-Songs ...

Agenten-Sounds sind großartig, und ich liebe den Soundtrack der James-Bond-Filme aus den 60ern und 70ern. Sich aber darauf zu beschränken, wäre zu eng gedacht. Wir haben den Begriff der Helden daher weiter gefasst und alle möglichen Songs aus Filmen zusammengepackt, die wir toll fanden. So ist ein buntes Programm mit Balladen, Musik aus „Toy Story“ und Filmklassikern wie „Rocky“ oder „Der Pate“ entstanden. Diese Songs brauchen keine Bilder. Da weiß jeder, um was es geht, wenn er sie hört.

Wie ist die Idee zu diesem Programm entstanden?

In alten James-Bond-Streifen und anderen Filmen gibt es einen großen Fundus toller Musik. Allerdings hört man diese Musik leider nie live. Meine Band und ich haben uns gedacht, wir hätten total Bock, so etwas mal live zu hören, und es wäre toll, wenn es ein Konzert in diese Richtung geben würde. Gab es aber nicht. Deshalb haben wir uns vorgenommen, das irgendwann selbst zu machen. Und vor ein paar Jahren konnten wir das Projekt, das uns allen sehr am Herzen lag, dann endlich realisieren.

Wegen der Corona-Pandemie mussten allerdings viele Ihrer Konzerte abgesagt werden. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Die meisten Auftritte spielen wir normalerweise im Herbst und in der Vorweihnachtszeit. Da sieht es dieses Jahr düster aus. Ich nutze aber die freigewordene Zeit, um im Studio Songs für mein Album aufzunehmen oder mich um mein Haus zu kümmern, das ich vor kurzem gekauft habe. Aber natürlich wollen ich und die anderen Künstler wieder auf die Bühne. Denn ohne Konzerte können wir alle nicht überleben.

Sie haben nicht nur ein Programm mit Agenten-Songs, sondern bereits selbst welche geschrieben. Was fasziniert Sie so an dieser Musik?

Als Kind war James Bond für mich das Größte. Geheimagent zu spielen oder im Fernsehen einen Bond-Film zu schauen, hat mich immer wahnsinnig mitgerissen. Und das ist so geblieben. Auch die Musik mit unglaublichen Songs und einer großen Orchesterbesetzung, diese Dramatik mit hohen Trompeten und tiefen Posaunen, hat mich sehr geprägt.

Haben Sie einen Lieblingssong unter den Titelmelodien?

Ich liebe es, „From Russia with Love“ von Matt Monro aus dem zweiten Bond-Film „Liebesgrüße aus Moskau“ von 1963 zu singen. Der Song ist eher eine Ballade, hat aber trotzdem das gewisse James-Bond-Artige und Dramatische. Und ich mag die Art, wie damals Songs geschrieben wurden. Musikalisch bin ich dieser Zeit sehr verbunden, weshalb der Song ein perfektes Lied für mich ist.

Wie unterscheiden sich James-Bond-Titelsongs aus den Anfangsjahren von den neueren?

Früher gab es Songs mit großartigen Sängern, großem Orchester und vielen Streichern. Das hat sich in den vergangenen Jahren teilweise geändert. Die älteren Titellieder der James-Bond-Filme gefallen mir daher persönlich besser. Ich finde, diese Songs sind oft mit mehr Talent geschrieben worden. Die neueren wurden im Gegensatz dazu öfter mit Sängern gemacht, die gerade populär waren. Wie zum Beispiel „Die Another Day“ von Madonna aus dem Jahr 2002. Diese Songs waren einfach nicht so gut, und ich glaube, daran erinnern sich die Menschen später dann auch kaum.

Filmmusik kann sehr unterschiedlich sein. Wie schwierig ist es für Sie, sich darauf einzustellen?

Einige James-Bond-Songs verlangen einem als Sänger schon etwas ab. Anspruchsvoll sind zum Beispiel Klassiker wie „Goldfinger“ oder „Diamonds Are Forever“, die Shirley Bassey gesungen hat. Diese Nummern haben einen großen Tonumfang, da muss man am Ende ganz schön hoch mit der Stimme und auch kräftig singen. Man braucht einen langen Atem. Sich irgendwie durch das Lied zu mogeln, ist da nicht möglich. Es macht aber auch Spaß, die Stimme richtig klingen zu lassen. Beim Swingen ist es durch mehr Text und kürzere Töne eine andere Art des Singens. Ich versuche mir die Songs aber immer auch ein wenig zu eigen zu machen und denke, dass sie gut funktionieren, so wie wir sie spielen.

