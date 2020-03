Interview am letzten Arbeitstag: Alfred Weidinger verlässt das Leipziger Bildermuseum

Leipzig

Er wechselt vom einen geschlossenen Museum in das andere: Am Donnerstag hat Alfred Weidinger (58) seinen letzten Arbeitstag als Direktor des Museums der bildenden Künste in Leipzig. Der Österreicher wird Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz. Eigentlich wollte er noch verschiedene Ausstellungen eröffnen. Die Suche nach seinem Nachfolger dauert noch an. Interimsmäßig leitet die stellvertretende Direktorin Jeannette Stoschek das Museum.

Sie wollten am Donnerstag eigentlich eine Ausstellung mit Norbert Wagenbrett eröffnen. Welche Beziehung haben Sie zu seiner Kunst?

Ein Bild von Norbert Wagenbrett war ein wahrer Lichtblick bei einem meiner ersten Besuche des Museums hier in Leipzig, gemeinsam mit meiner Tochter. Im Tiefgeschoss gab es eine interessante Ausstellung von Schülern und Schülerinnen zu sehen. Sie hatten Gemälde von Künstlern aus DDR-Zeit aus dem Depot geholt, darunter das Bildnis einer jungen Frau von Norbert Wagenbrett. Das hat uns sofort gefesselt. Ich habe es am 5. April 2017 fotografiert und auf meinem Instagram Account gepostet. Rückblickend betrachtet, verkörpert das Bild vieles, was ich in den vergangen drei Jahren hier in Leipzig und in diesem Land erlebt habe.

Was wird in der Ausstellung zu sehen sein, wenn sie denn geöffnet ist?

Wir zeigen nur eine Bildgattung, es ist eine konzentrierte Retrospektive von 45 Porträts aus Norbert Wagenbretts Anfangsjahren in der DDR bis heute. Die Auswahl veranschaulicht nicht nur die gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland in den letzten 40 Jahren, sondern auch die sehr eigenständige künstlerische Entwicklung des Malers. Die porträtierten Menschen sind das Spiegelbild dessen, was um uns herum geschehen ist und geschieht. Es ist beeindruckend, wie sie wirklich jeden in ihren Bann ziehen. Das bereits erwähnte Bild ist auch zu sehen. Es ist eine Leihgabe der Ludwig Stiftung, denn leider besitzt das Museum bislang kein einziges Porträt des Leipziger Künstlers. Allerdings hat mir vor wenigen Wochen eine Sammlerin in Aussicht gestellt, zwei Wagenbrett-Porträts dem Museum und damit der Stadt Leipzig zu schenken. Auch diese beiden Bilder können wir in der Ausstellung zeigen.

So schließt sich hier ein Kreis. Was bleibt für Sie in Leipzig offen?

Leider hat es recht lange gedauert, eines meiner ersten Ziele zu realisieren – die geplante Retrospektive von Andreas Gursky, dem berühmtesten Fotografen der Welt, von dem nur wenige wissen, dass er ein Leipziger ist. Er wird im kommenden Herbst erstmals in seiner Heimatstadt ausstellen. Ein anderes Ziel war die Einrichtung einer Dauerausstellung der Leipziger Schule. Damit habe ich die letzten Jahre regelrecht gerungen, weil die notwendigen Grundlagen noch nicht hinreichend erforscht sind. Da gibt es noch sehr viel zu tun. Aber einfach nur interessante Bilder an die Wände zu hängen, erschien mir keine adäquate Methode, um die für Leipzig so prägenden Künstler zu präsentieren. Und natürlich hätte ich mich weiterhin sehr gerne und intensiv mit dem DDR-Underground auseinandergesetzt und den Künstlern die Chance gegeben, wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Den Prozess der Auseinandersetzung mit dieser Kunst konnten wir allerdings einleiten, und ich denke, er ist nun nicht mehr zu stoppen. Vieles mehr wäre hier anzuführen.

Nur zu!

Stellvertretend möchte ich ein Projekt erwähnen, das mir besonders am Herzen liegt. Es geht um die Leipziger Künstlergruppe Solitaire Factory, deren unglaublich kraftvolles Werk im Museum gezeigt und in Buchform aufgearbeitet werden sollte.

Was werden Sie in den nächsten Tagen machen – in diesem Nichtmehr und Nochnicht?

Da in der gegenwärtigen Situation keine Spedition für meinen Umzug zu bekommen war, werde ich am Freitag mit einem gemieteten Transporter nach München reisen und dort mein Umzugsgut vorübergehend einlagern. Dann fahre ich weiter zur deutsch-österreichischen Grenze und werde dort die Aufforderung erhalten, mich für zwei Wochen in Einzelquarantäne zu begeben.

Sie verlassen ein geschlossenes Museum und fangen zum 1. April in einem geschlossenen Museum an. Wie fühlt sich das an?

Das wird ganz sicher eine Herausforderung, für die es kein Vorbild gibt. Ich möchte darum gerne zeigen, welche Möglichkeiten wir durch die digitalen Kanäle haben, um miteinander in Kontakt zu bleiben und zu korrespondieren. Im Moment befinden sich fast alle Mitarbeiter im Homeoffice, und sehr wahrscheinlich wird das noch eine ganze Weile so bleiben. In Leipzig hat sich schon gezeigt, wie gut man sich mit Video- und Telefonkonferenzen abstimmen kann. Diese positive Erfahrung nehme ich mit nach Österreich. Und es ist ja nicht so, dass ich meine neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch nie gesehen hätte. Wir haben uns alle schon die Hände geschüttelt, als das noch opportun war. Jetzt werden wir uns eben per Videokonferenz in die Augen schauen.

Wie gefährlich ist das für unsere Kultur, was gerade im Zusammenhang mit der Coronakrise passiert?

Für Häuser mit einem hohen Eigendeckungsgrad wird das eine große Herausforderung. Da geht es um Kurzarbeit, eine bedrohliche Budgetreduzierung und im schlechtesten Fall um Kündigungen. Städtische Museen haben in solchen Situationen einen großen Vorteil, gegenüber den auf sich allein gestellten Institutionen. Niemand muss Sorge haben, den Job zu verlieren oder Gehaltseinbußen hinnehmen. Eine sehr komfortable Situation, die man nicht genug würdigen kann. Dennoch: Im Moment weichen wir Menschen aus, wechseln zeitig den Gehsteig und sorgen uns, wenn wir uns doch einmal zu nahe kommen. Es wird eine herausfordernde Gratwanderung für uns alle werden, die Balance zwischen aufmerksamem Abstandhalten und misstrauischem Aus-dem-Weg-gehen zu halten. Wir erwarten, dass eine Beschränkung der Besucherzahlen nötig sein wird, um wieder eröffnen zu können. Denkbar sind auch Zeitkarten. Auf jeden Fall muss verhindert werden, was sich jedes Museum eigentlich wünscht: Warteschlangen und Menschentrauben.

Überwiegt die Hoffnung, dass aus dieser Krise etwas Neues, vielleicht sogar Solidarischeres entsteht, oder die Sorge, dass nach einer Rezession der rechte Populismus weiter an Kraft gewinnt?

Es findet gerade ein sehr interessanter soziologischer Prozess statt. Ich charakterisiere es als ein neues Biedermeier. Die Menschen ziehen sich in ihre eigenen Wände zurück. Die Familie bekommt plötzlich wieder mehr Gewicht. Die Interaktion mit der Außenwelt basiert zwar nicht wie vor 200 Jahren auf Briefen, sondern erfolgt über digitale Medien, wie Social Media, natürlich auch Fernsehen und digitale Newsformate. Unsere hat sich bereits verändert, weil wir uns auf die Situation eingestellt haben. Wie sich das langfristig auswirkt, werden wir erst viel später beurteilen können. Es wird aber sicher eine große Herausforderung werden, wieder zurück in vollbesetzte Konzertsäle, Kinos, Theater und auch Eröffnungen von Ausstellungen zu finden. Wann werden wir uns wieder die Hände geben, uns umarmen, uns im engen Freundeskreis unterhalten? Das wird bestimmt kein einfacher Prozess, und es ist nicht gewiss, ob der Zustand vor dem Virus wiederhergestellt werden kann. Museen müssen sich auf diese Situation vorbereiten. Sie müssen sich jetzt Gedanken machen, mit welchen Schritten sie die Gesellschaft darauf vorbereiten können, wieder ins Museum zu gehen, beziehungsweise wie sie diese elementaren Erfahrungen der Krise, die uns alle verbindet, abbilden können. Ja, es wird daraus etwas Neues entstehen. Manches wird lauter, anderes wird leiser werden, dass es um den rechten Populismus in den letzten Tagen sehr still geworden ist, sehe ich als positives Zeichen.

Ihre Bilanz für Leipzig kann sich sehen lassen – hohe Besucherzahlen, Öffnung des Hauses in die Stadt, das alles ist in erstaunlich kurzer Zeit gelungen. Sie haben den Blick auf die ostdeutsche Kunst gerichtet, aber die Welt nicht aus den Augen verloren. Gibt es noch etwas ganz Persönliches, das Sie für sich mitnehmen? Und haben Sie einen Wunsch für Leipzig?

Ja, ich habe mich sehr intensiv mit der ostdeutschen Kunst auseinandergesetzt und durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte dieses Landes sowie durch zahllose Gespräche sehr viel erfahren und gelernt. Wir konnten in den vrgangenen drei Jahren einige wichtige Weichen stellen. Die Ausstellung Point of No Return war die vorerst wohl bedeutendste. Es ist wichtig, sich weiter in diese Richtung zu bewegen und weiter an den Grundlagen dieser Kunst zu forschen. Und damit meine ich die Leipziger Schulen genauso wie die freie Szene im DDR-Untergrund. Noch leben zahlreiche dieser so fantastischen wichtigen Künstler. Die Chance, sie jetzt in die Kunstgeschichte einzuschreiben, darf nicht verpasst werden. Was nehme ich davon mit in meine Heimat? Nun, Sie werden diesbezüglich sehr bald wieder von mir hören. So nehme ich nicht Abschied, sondern begebe mich auf eine Reise und sage Ihnen auf Wiedersehen.

MdbK [insight] #4 mit Norbert Wagenbrett findet am Donnerstag um 19.15 Uhr statt. Im Videochat spricht Alfred Weidinger mit Norbert Wagenbrett über dessen erste institutionelle Ausstellung in seiner Heimatstadt Leipzig sowie über einzelne Werke.

Von Jürgen Kleindienst