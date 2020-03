Interview mit Johannes Oerding: „Die Leute sollen wissen, wofür ich stehe“

Leipzig

Am 9. März singt Johannes Oerding im Haus Auensee, im Interview spricht er über seine neuen Songs und die Zeit, in der sie entstanden sind.

Was hat Ihnen Ihre innere Stimme gesagt, als Sie mit der Arbeit am neuen Album „Konturen“ anfingen?

Mein Problem war, dass ich lange keine innere Stimme hatte. Ich war so sehr mit dem Herumtouren beschäftigt, dass ich vergessen hatte, zwischendurch meine Gedanken aufzuschreiben. Deshalb war die Panik groß, dass mir nichts einfällt.

Wie überwanden Sie den inneren Schweinehund?

Immer wenn ich dachte, heute fange ich endlich an zu schreiben, bin ich am Ende doch lieber im Tour-Bus sitzen geblieben und habe eine Serie geguckt. Bis es zu einem Tag kam, an dem wir im Trio in der Türkei gespielt haben. Am Pool kam mir die Idee zu der Nummer „An guten Tagen“. Meine Jungs sind sehr kritisch, aber sie merkten, dass die Idee gut war. Zuhause habe ich den Song zu Ende geschrieben. Daran merkte ich, dass die kreative Phase wieder beginnt.

Was haben Sie dabei über sich selbst herausgefunden?

An den kritischen Songs spürt man, dass ich mich nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit dem großen Ganzen beschäftige. Ich sehe es als meine Aufgabe, Leute zum Nachdenken zu bringen. Als Künstler bin aber niemand, der eine Lösung hat. Das ist viel zu komplex. Und in persönlichen Songs wie „Unter einen Hut“ bin ich sehr offenherzig. Damit werden die Konturen immer klarer. Die Leute sollen wissen, wofür ich stehe.

Darf Kunst politisch sein – oder muss sie es sogar?

Für mich muss sie das sein. Am Tag der Deutschen Einheit in Kiel habe ich mit Peter Maffay „Blinde Passagiere“ gesungen. Er passte zu diesem Tag. Ich habe gespürt, dass die Leute bei solch einem Lied aufmerksam zuhören. Viele erwarten, dass man als Künstler Stellung bezieht. Ich sehe mich aber nicht als Künstler, sondern als Bürger in der Pflicht.

Kann Kunst, die politische Themen aufgreift, wirklich etwas an den Verhältnissen ändern?

Das ist der große Wunsch. Es reicht schon als Ergebnis, wenn mir fünf Leute schreiben, dass ich recht habe. Wenn man nur einen Menschen dazu bringen würde, keine rechtsextreme Partei mehr zu wählen, wäre das schon ein Gewinn. Aber ich würde mich freuen, wenn es zu einer Bewegung werden würde. Ich schreibe solche Songs nicht, weil ich den Zeitgeist treffen will, sondern ich interessiere mich wirklich für Politik. Ich hinterfrage Dinge und präge mir Zusammenhänge ein. Beim sechsten Album muss ich nicht mehr beweisen, dass ich radiokompatible Songs schreiben kann.

Was würden Sie ändern, wenn Sie die Macht dazu hätten?

Ich würde eine umfassende Bildungsreform anstreben. Die Fächer müssten an die Neuzeit angepasst werden. Sozialkompetenz und pädagogische Fächer wie Ethik und Moral, richtiges Diskutieren und argumentativer Austausch sollten im Vordergrund stehen. Religion kann man auch machen, finde ich aber nicht so wichtig. Man muss für den digitalen Raum einen rechtlichen Rahmen finden. Jeglicher Extremismus muss schärfer bekämpft werden. Die Gesellschaft muss sich viel mehr dagegen wehren.

Konstruktiver Dialog ist schwierig, sobald unterschiedliche Meinungen und Überzeugungen aufeinanderprallen.

Und zwar in beiden Richtungen. Selbst die Linken zerfleischen sich untereinander. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß und keine Graustufen mehr. Dass es zum Beispiel meinen Eltern schwerer fällt, mit ihren 70 Jahren manche Veränderungen zu akzeptieren, ist mir klar. Es ist ein Zeichen von Toleranz, nicht sofort auf jeden einzuhacken, der eine andere Meinung hat. Aber es gibt auch Meinungen, die sind klar rechtswidrig, menschenverachtend und nicht zu dulden. Die kommen meistens aus dem rechtsextremen Spektrum. Natürlich gibt es auch extreme Linke, aber die setzen sich immer noch für Menschenleben ein. Ihnen geht es nicht darum, Menschen zu entsorgen oder zu vernichten.

Wie denken Sie über Greta Thunberg?

Hut ab! Dass eine 16-Jährige mit einem Schild auf der Straße sitzt und ein Jahr später vor der UNO oder mit diversen Präsidenten redet, ist ein symbolisches Bild für alle, die irgendetwas verändern wollen. Es ist machbar! Ich begreife nicht, warum Greta Thunberg von älteren Herrschaften so gehasst wird. Man kann sagen, mich interessiert der Klimawandel nicht, aber man schimpft doch nicht auf Leute, denen er nicht egal ist.

Haben Sie Verständnis dafür, dass Menschen in komplizierten Zeiten verbale Ausraster haben?

Ich kann das nachvollziehen. Manche Leute sind in ihrer Wortwahl oder Weitsicht begrenzt. Nicht jeder kann um die Ecke denken. Aber es müsste jedem in diesem Land klar geworden sein, dass man nicht unbedingt ein Nazi ist, wenn man die AfD wählt, aber wenn man sie wählt, wählt man halt Nazis. Das allein sollte Grund genug sind, es nicht zu tun.

Haben Sie mit Ihren Großeltern über das Leben im Dritten Reich gesprochen?

Zu wenig. Meine Großeltern sind ziemlich früh gestorben. Aber ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen. Die Erfahrung des Nationalsozialismus hat auch etwas mit seiner Generation gemacht. Sein Vater war in der Wehrmacht und kam in russische Gefangenschaft. Und der Opa meiner Ex-Freundin war lange in Afrika in Gefangenschaft. Ich verstehe nicht, wie man das alles zurückhaben wollen kann. Im Fernsehen habe ich eine junge Frau gesehen, die die Existenz von KZs geleugnet hat. Es ist zum Verzweifeln.

Im Lied „Wenn du gehst“ beschäftigen Sie sich mit Abschied und Tod …

Für mich ist das ein Song über das Abschiednehmen im Allgemeinen. An den Reaktionen sehe ich aber, dass er manche Hörer an Menschen erinnert, die von uns gegangen sind. Das macht den Song zeitlos.

Wann haben Sie angefangen, nur noch zu tun, was Ihnen Spaß macht?

Während meines Studiums in Holland. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass man von Musik leben kann. Die Leute im Fernsehen waren für mich eine andere Welt. Aber mit 17 wurde ich im Sauerland entdeckt und nach Hamburg eingeladen. In den Räumen dort hingen überall „Goldene Schallplatten“. In dem Moment wusste ich, dass es geht, und beschloss, das BWL-Studium in Hamburg abzuschließen. Ich habe dort meine Diplomarbeit geschrieben, damit ich nachts auf der Reeperbahn singen konnte. Das war mein neues Leben.

Von Olaf Neumann