Bekannt sind sie allem voran durch ihren Hit „Kling Klang“, der aber markiert nur einen winzigen Ausschnitt aus der Band-Geschichte von Keimzeit. 40 Jahre steht die Gruppe nun schon auf der Bühne, dieses Jubiläum feiert Keimzeit mit dem neuen Album „Kein Fiasko“ gefeiert, das am 18. Februar erscheint. Im Vorfeld sprach Gründer und Frontmann Norbert Leisegang mit Christian Neffe über Corona-bedingte Konzertpausen, die neue Platte und was eine Band so lange zusammenhält.

40 Jahre Keimzeit - wird so ein Geburtstag überhaupt noch groß in der Band gefeiert?

Ich persönlich bin nicht der große Jubiläums-Feierer und schaue lieber auf die Gegenwart und das, was kommt. Aber natürlich haben mich 40 Jahre Bühnenpräsenz sehr geprägt, deshalb wage ich auch mal den ein oder anderen Blick zurück auf die Anfänge, als wir zu viert als Geschwister mit der Musik begonnen und den Kreis immer mehr erweitert haben. Da merke ich, dass mich vor allem die 80er und 90er geprägt haben. Insofern ist so ein Rückblick auch manchmal sehr erquicklich.

In dieser Zeit haben sich doch sicherlich auch einige Anekdoten angesammelt, die man regelmäßig auspackt...

Auf jeden Fall – wenn da so eine Herrentorte von sechs Männern plus Manager zusammenkommt und im Bus sitzt, dann kommt natürlich eine ganze Reihe an alten Geschichten zur Sprache.

Zum Beispiel?

Vor einigen Jahren waren wir auf dem Weg zu einem Auftritt in Rostock. Vorher mussten wir von unserem Probenort Lütte nach Bad Belzig mit unserem Sprinter fahren. Weil wir keinen Fahrer hatten, habe ich mich bereiterklärt. Ich bin aber der schlechteste Autofahrer, den man sich vorstellen kann. Nach den sieben Kilometern Strecke habe ich beim Einparken einen stehenden Pkw völlig abrasiert – darüber macht sich die Band noch immer lustig.

„Wir haben auch eine Bringpflicht“

Viele Bands halten nicht mal halb so lange durch. Was ist Ihr Rezept?

Das Gute ist: Es gibt keines, sonst würde sich ja jeder darauf verlassen. Am Ende ist es ein Privileg und wie in einer Ehe: Entweder es klappt und man ist ein Team, oder man muss sich auseinanderdividieren. Und auch bei uns gab es ja einige Separationen über die Jahre hinweg. Letztlich bin ich froh und denke, dass es ein Geschenk ist, so lange als Band auf der Bühne stehen zu dürfen. Andererseits haben wir auch eine Bringpflicht, was die Musik betrifft – da kann man nicht einfach aufhören.

Zur Person Norbert Leisegang wurde 1960 in Bad Belzig, Brandenburg, geboren. 1979 gründete er mit seinen Geschwistern Marion, Roland und Hartmut die Band Jogger, die sich 1982 in Keimzeit umbenannte. Nach diversen Besetzungsänderungen sind von den ursprünglichen Mitgliedern noch Hartmut und Norbert Leisegang dabei, Letzterer übernimmt als Gitarrist und Sänger den Part des Frontmannes. Er lebt und arbeitet in Potsdam und Berlin.

Wie finden Sie die Balance zwischen den Fan-Erwartungen und der eigenen Lust am Neuem?

Auf diese Balance gebe ich – ehrlich gesagt – wenig Acht. Ein Künstler, der schreibt, darf nicht darauf achten, was von ihm erwartet wird, sondern sollte das tun, was er für wichtig und richtig hält. Und es gibt ja auch viele Keimzeit-Hörer, die genau das akzeptieren und von uns erwarten. Deshalb freue ich mich über die Offenheit unseres Publikums, das auch Krisen bei ihrer Band akzeptieren kann.

„Solange ich lebe, befindet sich unsere Gesellschaft im Krisenmodus“

Ihr neues Album heißt „Kein Fiasko“, und der Titel wirkt auf den ersten Blick wie ein Gegengewicht zum Zeitgeist, in dem wir uns ja permanent im Krisenmodus zu befinden scheinen. Wollten Sie bewusst diesen Kontrapunkt setzen?

Nein, überhaupt nicht. Ich beziehe mich in meiner Arbeit wenig auf gesellschaftliche Situationen, und das habe ich auch nicht vor. Keimzeit steht eher für die schönen Künste, für Poesie, für Alltägliches. Allerdings muss ich sagen: Solange ich lebe, befindet sich unsere Gesellschaft ständig irgendwie im Krisenmodus. Jetzt gerade ist es größtenteils die Pandemie. Ich bin aber nicht fokussiert auf Covid-19 und die Folgen. Man mag mich da abstrafen und fordern, dass ich das aufgreife, aber ich habe das nie getan und werde es auch in Zukunft nicht tun. Auf dem Album interessieren mich andere Dinge.

Viele Songs, etwa „Thronräuber“, „Clowns“ oder „Kein Fiasko“, lassen sich so lesen, dass es um Akzeptanz geht – von Veränderungen, weniger positiven Dingen oder sich selbst ...

Auf jeden Fall, die Akzeptanz von Krisen ist wichtig. Und dass man, wie in „Kein Fiasko“ beschrieben, jemandem dann eine Schulter zum Anlehnen gibt. Oder wie in „Thronräuber“, dass man als Rock ’n’ Roll-Musiker akzeptiert, dass man irgendwann von seinem Thron gestoßen wird.

Ein selbstreflexiver Ansatz also?

Unbedingt, denn was können wir als Künstler denn wirklich tun? Wir können die kleinen Fiaskos und Desaster zeigen. Immer wenn sich Krisen eröffnen, fangen wir an zu schreiben und können den Finger in die Wunde legen, um zu sagen: „Das dürfen wir nicht übersehen!“ Ob sich dadurch etwas ändert, bezweifle ich, aber wir können es zumindest zeigen. Ob sich dann ein Hörer seine eigenen Gedanken macht oder nicht, das haben wir nicht mehr in der Hand, auch wenn wir es hoffen.

Konzertpause befeuerte Schreibfluss

Wie sah die Aufnahmesituation für das neue Album aus?

Das war in der alten ausgebauten Scheune von Andreas Sperlings Eltern nahe Luckenwalde. Dass es wegen der Pandemie weniger Konzerte für uns gab, hat sich schon im Vorfeld positiv bemerkbar aufs Schreiben ausgewirkt, denn ich hatte viel Zeit, um die Stück auszuformulieren. Wir haben uns auch alle schnell geimpft und konnten die Zeit im Proberaum und im Studio verbringen. Letztlich haben wir das Album im Mai in eineinhalb Wochen aufgenommen – wir haben einen Song nach dem anderen eingespielt, uns die besten Versionen rausgefischt, sie gemastert, und fertig.

Haben sie die Auftritte trotzdem vermisst?

Ich bin nun schon 40 Jahre auf der Bühne und kann ein paar Pausen gebrauchen, bin also nicht in ein Defizit gerutscht. Einigen Kollegen aus der Band geht es da anders, sie würden gern mehr spielen, sind jetzt dazu übergegangen, für ihr Instrument zu unterrichten, was ich total begrüße.

Wäre das auch was für Sie, das mit dem Unterrichten?

Eigentlich hab ich ja Lehramt für Mathe und Physik studiert und wollte wie mein Vater Lehrer werden. Aber bei einem Praktikum habe ich gemerkt, dass mir dieses gewisse Lehrer-Gen fehlt.

Proust-inspiriertes Album geplant

Schauen wir nochmal in die Zukunft. Wie geht es mit dem Keimzeit Akustik Quintett weiter – gibt es da bald wieder etwas zu hören?

Unbedingt! Das sind zwar ungelegte Eier, aber ich kann sagen, dass ich seit etwa zehn Jahren einen Liederreigen inspiriert von Marcel Prousts Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ schreibe. Der wird langsam vollständig, sodass wir wohl noch in diesem Jahr ein Album mit dem Akustik Quintett aufnehmen können.

Mit Proust haben Sie sich aber einiges vorgenommen...

In der Tat – es wagt sich kaum jemand an Proust ran. Ich habe auch drei oder vier Starts gebraucht, um mich da reinzuarbeiten. Wenn man das allerdings geschafft hat, dann erwischt es einen total, wie bei Tolstoi oder Balzac: Es wird eine wahre Sucht draus. Und um die auszuleben, habe ich angefangen, Songs über die Orte und Protagonisten zu entwickeln.

Und wie wird der 50. Bühnengeburtstag von Keimzeit aussehen?

Schauen wir doch gleich auf den 60. (lacht)! Ich weiß es nicht, letztlich bin ich ein Präsens-Typ und sage mir: Der 40. ist mit Dankbarkeit und Demut erreicht worden. Wir mussten schon für dieses Jahr vieles absagen und verschieben, wir fahren also auf Sicht und blicken auf die Konzerte, die wir 2022 noch spielen können. Insofern hoffe ich darauf, dass wir erstmal gut durchs 40. kommen und der erwähnten Bringpflicht als Künstler treu bleiben.

Von Christian Neffe