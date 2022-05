Leipzig

Von Zwickau hinaus in die Welt: Simon Graupner alias Shelter Boy ist nach der Veröffentlichung seines Albums „Failure Familiar“ derzeit auf Tour, die ihn durch Deutschland und England führt. Am 5. Mai tritt er in seiner aktuellen Heimat Leipzig auf. Im Interview spricht der Musiker, der von Band wie The Strokes, Oasis und den Beatles zu seinem rockig-lässigen Stil inspiriert wurde, über seine Jugend, seinen musikalischen Werdegang und Zukunftspläne.

2020 hast du eine EP mit dem Titel „Rock ’n’ Roll saved my childhood“ veröffentlicht. Inwiefern hat diese Musik deine Kindheit gerettet?

So wie das die Musik heute immer noch tut. Ich bin in einer Kleinstadt bei Zwickau großgeworden, da lag viel Augenmerk auf Fitnessstudios und das Tunen von Autos. Deshalb war ich froh, dass ich die Platten von meinem Vater hatte und einfach in der Musik von den Strokes und anderen Bands versinken konnte.

Neben den Strokes liest man oft von Oasis und den Beatles als große Einflussquellen für dich. Welche gab es noch?

Ein großes Ding waren die Arctic Monkeys. Mit 13, 14 habe ich eine Band namens Still Trees mit Freunden gegründet, die waren alle etwas älter und wollten „When the Sun Goes Down“ covern. Als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich: Holy fuck – das ist so gut! Und es gab im Nachbarort eine Indie-Band namens BARU. Als ich die das erste Mal auf der Bühne sah, wusste ich, dass ich genau das auch wollte.

Wunschtraum England

Von Zwickau aus hat es dich dann zunächst nach Dresden verschlagen, nun lebst du seit einiger Zeit in Leipzig. Wie kam’s zu diesen Umzügen?

Nach Dresden wollte ich anfangs vor allem, um aus Zwickau rauszukommen, weil es da für mich nicht so viel zu holen gab. Außerdem wohnte Krissi, ein Mitglied unserer Band, in Dresden, so dass ich gleich ein paar Leute kannte. Das war auch eine superschöne Zeit, aber die Stadt war nach drei, vier Jahren für mich irgendwie durchgespielt. Als mir dann mein Produzent hier in Leipzig einen günstigen Studioraum besorgt hatte, war das die Initialzündung, nach Leipzig zu kommen. Mal schauen, wie lange ich jetzt hier bleibe, aber momentan ich bin sehr froh, hier zu leben.

Wohin könnte es denn mal gehen?

Ich würde gern mal in England wohnen für eine Weile ...

Dort hattest du ja auch schon ein paar Auftritte. Wie kam es dort an, als ein junger Mann aus Sachsen auf der Bühne stand und die Musik spielte, die ursprünglich dort entstanden ist?

Das kam – auch etwas überraschend – sehr, sehr gut an und wurde meinem Empfinden nach als Wertschätzung verstanden. Und ich habe das Gefühl, die verstehen dort drüben noch besser, was wir eigentlich machen wollen, als hierzulande. Die sind dort einfach mit der Musik, die ich mache, sozialisiert worden.

„Ich will mir einfach die Freiheit nehmen, Kunst zu machen.“

Seit deiner ersten EP bis zu deinem Album im vergangenen Jahr pflegst du einen sehr markanten Sound, der recht kohärent geblieben ist ...

Ich finde eher, dass sich mein Sound doch relativ stark verändert hat. Auf der ersten EP ging es in Richtung Dream-Pop mit vielen Chorus-Gitarren, und mittlerweile heißt es: Auf den Overdrive treten und den Verstärker auf zwölf drehen! Es ist alles einfach rockiger geworden. Das kommt wohl vor allem daher, dass ich zunehmend darauf geachtet habe, wie sich die Songs live anhören werden. Und ich höre natürlich auch in sehr viel neue und andere Musik rein. Dadurch gibt es bei mir beispielsweise auch immer wieder kleine Hip-Hop-Ausflüge. Ich habe von Anfang an probiert klarzumachen, dass es nicht den einen Song gibt, der mein Hit war, und dass alle anderen genauso klingen. Ich will mir einfach die Freiheit nehmen, Kunst zu machen.

Wie gehst du an neue Songs heran? Beginnst du bei der Atmosphäre oder bei einer inhaltlichen Idee?

Das ist immer anders – sonst wär’s auch nicht so aufregend. Und da ist es umso schöner, wenn man neue Wege findet, Musik zu machen. Das kann auch mal über ein Sample funktionieren, das einen am Ende ganz woanders hinführt. Aber ich habe da keine übergreifende Strategie.

Zur Person Simon Graupner wurde im März 1997 in der Nähe von Zwickau geboren und ist dort auch aufgewachsen. Mit elf Jahren machte er seine ersten musikalischen Gehversuche. Für seinen Künstlernamen Shelter Boy ließ er sich vom Bob-Dylan-Song „Shelter from the Storm“ inspirieren. Seit 2018 veröffentlichte er vier EPs und ein Album. Seit Dezember 2020 lebt und arbeitet Graupner in Leipzig.

2021 kam dein Album „Failure Familiar“, gerade tourst du durch Europa, du hast also viel zu tun. Hast du trotzdem schon Pläne, was in Zukunft ansteht? Wo möchtest du mal hin?

Am liebsten überall! Gerade arbeite ich aber erst mal am neuen Album ...

Wann können wir damit rechnen?

Dieses Jahr wohl nicht mehr. Aber es wird „wicked“.

Heißt?

Ich habe zuletzt viel Bruce Springsteen gehört. (lacht) Das wird auf jeden Fall eine große Verbeugung.

Info: Shelter tritt im Rahmen seiner „Failure Familiar Tour“ am 5. Mai, im Leipziger Felsenkeller auf. Beginn ist 20 Uhr, Karten gibt es für 24,80 Euro in der Ticketgalerie online oder telefonisch unter 0800 2181 050.

Von Christian Neffe