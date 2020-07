Leipzig

Ein Jahr lang war Sopranistin Olena Tokar (33), Ensemblemitglied der Oper Leipzig, in Elternzeit. Katharina Stork hat mit ihr darüber gesprochen, wie sich ein Kind auf den Sängeralltag auswirkt und ob es ein Risikofaktor für die Karriere ist.

Wie lange haben Sie noch gesungen, als Sie schwanger waren?

Wie in allen anderen Berufen gab es den Mutterschutz, sechs Wochen vor dem Termin. Bei mir hat er Mitte Juli 2019 angefangen. Dieses ganze Gefühl, wenn man schwanger ist… Alles war schöner. Und die Stütze beim Singen. Dadurch, dass das Zwerchfell durch das Kind weiter oben gehalten wird und du es nicht mehr wirklich herunterdrücken kannst, ist das eine natürliche Stütze, super praktisch.

Wann hat sich diese natürliche Stütze bemerkbar gemacht?

Als das Kind immer größer wurde. Die Stütze ist bei Sängern natürlich sowieso da, man muss die Muskeln einfach trainieren. Sie dient dem Zweck, dass man beim Singen nicht alle Luft auf einmal ausstößt. Aber man darf auch nicht zu wenig Luft herauslassen. Und bei der Schwangerschaft war im Bauch sehr wenig Platz, das ist für die Atmung nicht so gut. Die Lungen müssen irgendwo Luft hineinbekommen. Aber auf der anderen Seite ist das Baby die Stütze. Ich habe nie forciert, ich habe nie gepusht, weil ich immer auf mein Baby geachtet habe. Und das war alles plötzlich so offen, so leicht, die Stimme ist sehr gut gelaufen.

Hat sich der Klang Ihrer Stimme während der Schwangerschaft verändert?

Wenn man jeden Tag singt, spürt man das nicht so deutlich. Aber drei Wochen nach der Geburt habe ich schon wieder angefangen zu singen. Zu üben. Kleine Übungen, um die Stimme zu fühlen. Am Anfang hat man natürlich etwas Angst. Dieses Gefühl geht verloren (zeigt auf ihren Bauch), diese Stütze. Es fühlt sich komplett anders an. Die Muskeln im Bauch sind geweitet, sie haben Platz gemacht für das Kind. Die Muskeln müssen wieder an ihren Platz zurückkommen. Man muss sich erinnern, man muss das Gefühl langsam wieder aufbauen. Wichtig ist, nicht zu viel zu singen. Und nicht zu schnell anzufangen.

Und als das Gefühl wieder da war?

Da hat sich die Stimme entwickelt. Die Stimme ist reifer geworden, genau wie der Körper. Körper, Stimme und Kopf. Also die Gedanken. Ich bin reifer geworden als Frau. Und das hat mir Sicherheit gegeben. Meine Stimme klingt jetzt reifer, tiefer, schöner. Samtig und voll. Obwohl ich meinen Stimmumfang nach oben erweitert habe. Ich brauche jetzt wieder die Bühne. Ich will raus, ich will alles zeigen, was meine Stimme kann.

Gibt es schon neue Partien, die Sie sich jetzt vorstellen könnten?

Ich würde gerne die Donna Anna oder Donna Elvira aus dem Don Giovanni singen. Ansonsten mehr Verdi. Jetzt ist mein neuer Lebensabschnitt da, die Zeit, um mich als lyrisch-dramatischer Sopran zu beweisen. Jetzt ist alles da. Und ich glaube, meine Stimme gehört zu den Spinto-Stimmen, zu den Sopran-Stimmen, die auch dramatischere Rollen singen können.

Verdi interessiert mich jetzt sehr, auch ein paar Mozart-Partien. Puccini. Ich glaube, Madama Butterfly kommt sowieso, auch wenn ich noch nicht weiß, wann.

Die Tosca?

Die kommt etwas später. Die Tosca ist für meine Stimme gut, aber bevor man die Tosca singt, muss man erst anderes schaffen. Aber das kommt noch, das muss man nicht forcieren.

Wie verändert sich denn der Alltag mit einem Kind?

Mit einem Kind verändert sich die Welt, bei allen Frauen. Du bist nicht mehr auf dich konzentriert, sondern auf dein Kind. Wir haben ein gesundes Baby bekommen, wofür man sehr dankbar sein muss. Anastasia ist ein ganz friedliches Mädchen.

Und das Singen?

Singen ist Atmen. Und Atmen ist dein Gefühl, deine Laune. Und wenn du müde bist, dann sind deine Muskeln müde, auf die es ankommt. Deine Stimme, das ist dein Körper. Und wenn du auch noch stillst … Da fließt deine ganze Energie weg. Also musst du vor dem Stillen singen. Denn danach bist du nur müde und willst schlafen. Und wenn man alle zwei oder drei Stunden stillt…

...da muss man gut planen.

Genau. Am Anfang geht es noch ziemlich leicht, weil das Kind viel schläft. Du kannst zuhause viel erledigen, E-Mails abarbeiten, Bewerbungen schreiben. Oder üben. Dann wird es schwieriger, denn das Kind wird bewusster – dann will es nicht mehr schlafen. Ich kann nur singen, wenn das Baby draußen oder wach ist. Mein Mann hilft mir sehr. Das ist bei Künstlern sehr wichtig, dass man sich gegenseitig hilft. Ansonsten geht es nicht.

Was bedeutet das Kind für die Projektplanung?

Ich kann keine schlecht bezahlten Konzerte mehr machen. Es geht nicht nur um meine Zeit. Lohnt es sich überhaupt, das Kind dafür abzugeben? Mein Kind ist mir viel teurer. Morgen gebe ich mein Kind ab und übermorgen wird mein Kind vielleicht denken, dass es der Mama nicht so wichtig ist. Oder bekommt eine Erziehung, die ich nicht will. Ich will, dass mein Kind meins bleibt.

Was hat die Schwangerschaft noch verändert?

Ich habe mich sicherer gefühlt. Die Psychologie war so: „Du bist nicht mehr die kleine, nette Olena.“ Sondern: „Du bist jetzt Mutter. Du hast jetzt Verantwortung.“ Und das hat mich auch innerlich sehr verändert. Das Problem liegt in deinen Gedanken. Wenn du denkst „Ich bin nett, ich bin lustig, ich bin jung“, nimmt dich niemand ernst. Und die Schwangerschaft hat mir dieses Gefühl von Reife gegeben – von Verantwortung. Und die Gewissheit: Ich bin für mein Kind alles.

Ist ein Kind ein Karriererisiko für eine Opernsängerin?

Ein Kind ist das größte Geschenk im Leben. Keine Karriere kann das ersetzen. Und was ist die Karriere denn? Sie ist so flüchtig. Und Frauen, die gut singen können, werden immer gefragt – auch nach der Schwangerschaft. Wenn du schlecht singst, wirst du es auch ohne Kind nicht schaffen. Und ohne die Unterstützung anderer Menschen kommst du nie nach oben.

Aber für Sänger gibt es auch andere Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, als nur auf der Bühne zu stehen. Unterricht oder Coaching.

Meinen Sie damit auch die Pandemie, die Live-Kultur ausgebremst hat?

Ja. Ich weiß zwar nicht wann, aber ich bin sicher, dass es wieder auf normalen Bahn laufen wird mit vollen Häusern. Da bin ich sicher! Denn: Oper hat nicht nur diese schweren Zeiten überstanden. Genau wie die Musik. Kultur und Musik braucht man immer. Ohne Musik, ohne Kunst bist du nichts. Du bist leer. Und deswegen ich bin sicher, dass wir überleben.

Was hat Anastasia im Bauch denn besonders beeindruckt?

Die Götterdämmerung. Meine letzte Vorstellung der Spielzeit. Ich stehe hinter der Bühne, Ulf Schirmer dirigiert die Ouvertüre, der Vorhang geht auf und ich spüre: Bumm, bumm, bumm. Sie hat die Musik durch mich gefühlt.

Im September ist Olena Tokar in „Schnelle Füße, rascher Mut – Mozarts ,Zauberflöte’ für Eilige“ in der Rolle der Pamina zu erleben. Am 18.9. um 19.30 Uhr, am 19.9. um 19 Uhr und am 20.9. um 18 Uhr; Oper Leipzig, Augustusplatz 12; Karten (12 bis 43 Euro) gibt es unter Telefon 0341 1261261 und auf oper-leipzig.de.

Von Katharina Stork