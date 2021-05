Interview mit Weltkino-Chef Michael Kölmel: „Wir bringen keine Filme, die durch Algorithmen gehen“

Leipzig

In der Karl-Tauchnitz-Straße wurde am frühen Montagmorgen gefeiert: „Der Rausch“, das jüngste Werk des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg, gewann den Oscar als bester internationaler Film. Der Leipziger Filmverleih Weltkino hatte sich zuvor die Rechte an dem Film gesichert. Dessen Chef Michael Kölmel sprach mit Christian Neffe über sein glückliches Händchen, die aktuelle Lage unabhängiger Filmverleiher, die Konkurrenz durch Netflix und die Hoffnung auf bald wieder öffnende Kinos.

Herr Kölmel, zunächst einmal: Herzlichen Glückwunsch zum glücklichen Händchen, dass Sie sich Thomas Vinterbergs „Der Rausch“ sichern konnten. Wie sind Sie auf den Film gestoßen?

Wir hatten 1998 schon Vinterbergs „Das Fest“. Das war in doppelter Hinsicht eine Neuentdeckung: Es war sein erster Kinofilm und der erste Film der Dogma95-Bewegung. Der war ein unheimlicher Erfolg, deshalb gab es schon eine Beziehung zwischen uns und dem Regisseur. Bei „Der Rausch“ hat uns bereits das Drehbuch sehr gut gefallen, und so haben wir uns die Rechte für den deutschsprachigen Raum gesichert. Wir freuen uns natürlich sehr über den Oscar. Und in seinem Heimatland hatte der Film auch unheimlichen Erfolg: Trotz Corona haben ihn dort 800.000 Menschen im Kino gesehen. Der Film ist für uns jetzt in dieser Zeit, die ja sonst nicht gerade erfreulich ist, wie ein Geschenk, das wir den Leuten geben wollen, das aber noch nicht ausgepackt werden darf.

Der Start ist aktuell für den 15. Juli angesetzt, vorausgesetzt, die Kinos haben dann geöffnet. Ihren Film „The Room“ haben Sie Anfang des Jahres in die Flatrate von Amazon Prime gegeben. Warum machen Sie etwas Ähnliches nicht auch mit „Der Rausch“?

Für uns steht die Auswertung unserer Filme im Kino, also das Filmerlebnis auf der großen Leinwand, nach wie vor an erster Stelle. Filme wie „Der Rausch“, die auf Festivals liefen, bringen wir stets ins Kino. Bei Genrefilmen ist das anders. „The Room“ hätten wir vielleicht auch ins Kino gebracht, aber nun sind sie schon fast ein Jahr lang zu. Wenn sie dann wieder öffnen, wird es wahrscheinlich zu viele Filme geben – gefolgt von einer Phase, in der es wieder zu wenige geben wird. Bei „The Room“ haben wir uns deshalb entschieden, keine Kinoauswertung zu machen. Es sei denn, es gibt noch ein paar Kinos, die ihn dann zeigen wollen.

Berlinale-Film startete vier Tage vor dem Lockdown

Gehen wir ein Jahr zurück: Was ist bei Weltkino passiert, als der erste Lockdown verkündet wurde?

Wir waren natürlich geschockt, was Corona für Auswirkungen hat. Aber wir waren auch vorbereitet – ich betreibe ja auch die Red Bull Arena in Leipzig, habe Kontakte zum Fußball. Überall hat man schon gemerkt, was da auf uns zukommt. Da haben wir noch schnell alle Arbeitsplätze Homeoffice-fähig gemacht. Partiell haben wir auch auf Kurzarbeit gesetzt und dann die Kinostarts für die Zeit nach der Wiedereröffnung vorbereitet. Es war aber sehr bitter, dass zum Beispiel „Schwesterlein“ mit Nina Hoss und Lars Eidinger in den Hauptrollen nur vier Tage vor dem zweiten Lockdown startete. Er ist auch sehr gut gelaufen, aber das hat uns letztlich nichts genützt. Manche Kinos haben allerdings auch angekündigt, ihn bei ihrer Wiedereröffnung nochmal zu spielen.

Zur Person Michael Kölmel wurde 1954 in Karlsruhe geboren und entdeckte während seines Studiums die Leidenschaft für den Film. 1984 gründete er zunächst den Filmverleih Kinowelt, 2012 folgte die Gründung von Weltkino in Leipzig. Er war zudem einer der Verantwortlichen hinter dem Bau der heutigen Red Bull Arena.

Man liest immer wieder, wenn die Kinos morgen wieder aufmachen dürften, würden Sie es nicht direkt tun, weil neue Filme einen gewissen Vorlauf brauchen. Ist dieser mehrwöchige Vorlauf heutzutage wirklich noch nötig?

Ja, für neue Filme wäre das wichtig. Ich sehe das aber pragmatisch: Wenn die Kinos aufmachen, können sie sofort unseren Berlinale-Wettbewerbsfilm „Schwesterlein“ spielen. Ähnlich bei „Der Rausch“: Wir gehen von der Öffnung der Kinos im Juli aus und haben den 15. Juli als Starttermin gesetzt, um etwas Klarheit zu schaffen. Aber wenn sich ein Kino traut, den Film schon früher zu spielen, sind wir dazu bereit.

„Haben gehofft, dass der Lockdown nicht so lange geht“

Nochmal zu „Schwesterlein“: Der ist erst vor wenigen Wochen fürs Heimkino erschienen. Warum haben Sie ihn nicht, wie es einige andere Filmverleiher mit ihren Filmen gemacht haben, schon kurz nach dem Lockdown auf DVD gebracht?

Wir haben nach den üblichen Veröffentlichungsfenstern mit einer gewissen Lücke zwischen Kino- und Heimkinostart geplant – und immer gehofft, dass der Lockdown nicht so lange geht. Im Nachhinein war es eine falsche Entscheidung. Aber wir wollten auch die Kinos nicht demoralisieren.

Warner Bros. beispielsweise setzt nun auf gleichzeitige Starts im Kino und auf der hauseigenen Streaming-Plattform. Sehen Sie noch eine Zukunft für die klassische mehrmonatige Lücke zwischen beiden Veröffentlichungen?

Ich glaube, im Arthouse-Bereich wird das so bleiben. Das Filmkunstkino ist ja auch eine Art Label, dem man qualitativ vertrauen kann. Im Mainstream herrscht eine andere Ökonomie, da braucht es schnellere Erlöse. Dass die Fenster verkürzt werden, könnte da durchaus eine Folge der Pandemie sein.

Wie haben sich die teils ausgefallenen, teils ins Digitale abgewanderten Filmfestivals auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Wir hatten da sowohl einige Filme laufen als auch einige erworben. Aber auf Dauer kann das nicht gutgehen, wenn die Festivals wegfallen. „Nomadland“ [bei den Oscars 2021 als bester Film ausgezeichnet, Anm.d.Red.] hat im Herbst 2020 in Venedig gewonnen [fand analog statt] und dort seinen Hype generiert. „Der Rausch“ war beim virtuellen Cannes-Festival 2020 – das hatte kaum einen Effekt. Das ging erst mit den vier Auszeichnungen beim Europäischen Filmpreis 2020 los. Ich hoffe aber einfach, dass die Diskussionen bald beendet sind und wir 2022 die Festivals wieder wie gewohnt erleben werden. Darauf bereiten wir uns hier auch vor.

Rückenwind durch „Der Rausch“

Da spricht ein gewisser Grundoptimismus aus Ihnen?

Ja, wir sind aktuell ganz gut aufgestellt. Wir haben tolle Filme im Programm wie „Supernova“ mit Colin Firth und Stanley Tucci sowie „Dreamhorse“ mit Toni Collette und Damian Lewis und sind in Verhandlungen für weitere tolle Projekte. Und natürlich haben wir auch den Rückenwind von „Der Rausch“. Der Oscar hat für gute Stimmung bei uns in der Firma gesorgt.

Streaming-Dienste, insbesondere Netflix, sichern sich immer mehr Filme exklusiv. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?

Netflix kauft oft Filme für die ganze Welt – wir hingegen erwerben nur die Rechte für den deutschsprachigen Raum. Manchmal sind wir an Projekten dran, es wird aber eine Klausel reinverhandelt, dass, wenn Netflix die weltweiten Rechte erwirbt, unser Vertrag hinfällig ist. Es wird sich für alle Beteiligten noch zeigen müssen, was passiert, wenn Netflix zunehmend mehr Filme erwirbt. Vor Corona wollten ja beispielsweise viele Kinos keine Netflix-Filme spielen ... Wir stehen hingegen ganz gut im Kontakt mit Amazon, wo unsere Filme nach dem Kinofenster für Prime-Kunden im Katalog landen.

Tun sich da also auch neue Erlösmodelle und -plattformen auf?

Ja. Früher waren die Free-TV-Sender unsere wichtigsten Partner, inzwischen ist Amazon zu einem der relevantesten geworden.

Bei Corona-Unterstützung bislang durchs Raster gefallen

Sicherlich haben Sie als Verleiher wie viele andere Unternehmen in der Filmbranche wegen Corona mit finanziellen Einbußen zu kämpfen. Gab und gibt es da staatliche Unterstützung oder fallen Sie durchs Raster?

Ein spezielles Programm, wie es das für Kinos und Filmproduzenten gab, gab es für Verleiher bedauerlicherweise nicht. Den Verantwortlichen für die Fördergelder war offenbar nicht klar, was die Verleiher in dieser Kette bedeuten, dass wir das Risiko tragen, das Marketing machen und den Film in die Öffentlichkeit bringen. Wir sind da auch rausgefallen, weil uns zwar die Kinoeinnahmen zu 100 Prozent weggebrochen sind, aber der Heimkinobereich noch lief. Inzwischen hat sich das geändert, jetzt soll es ein Förderprogramm geben, das auch den Verleihern zugutekommt. Auch wenn das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.

Manch einer könnte sagen: Wozu braucht es im Hinblick auf Netflix und die ganz großen Studios eigentlich noch Verleiher wie Weltkino? Was würden Sie da entgegnen?

Die Entdeckung von Filmen ist unser Geschäft. Wir hatten beispielsweise auch „The Rider“, den letzten Film der jetzigen Oscar-Gewinnerin Chloé Zhao, ins Kino gebracht. Da konnte man schon sehen, dass da ein unheimliches Regietalent schlummert. So etwas wird von uns entdeckt, ähnlich wie bei Vinterbergs „Das Fest“. Diese Talente gehen dann zwar oft zu den Majors, aber manchmal kommen sie auch zu uns zurück wie jetzt aktuell bei „Der Rausch“. Außerdem ist bei Netflix und Co. das Wort Algorithmus ganz wichtig. Wir bringen aber keine Filme, die durch Algorithmen gehen. Sondern Einzelstücke, handverlesen. Spielfilme sind ein Format mit einem unheimlich großen künstlerischen Potenzial. Und das macht mir und unserem Team immer noch viel Spaß. Bei Netflix ist das nur eine Nebenlinie, eine Lücke, die Hollywood zuletzt vernachlässigt hat.

Von Christian Neffe