Henrike Naumann: „Mich interessieren die Dinge, die mich nervös machen“

Leipzig

Am 12. Dezember erhält die 1984 bei Zwickau geborene und in Berlin lebende Installationskünstlerin Henrike Naumann den 13. Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung. Dann wird auch ihre Ausstellung im Museum der bildenden Künste eröffnet. Ihre tristen, postmodernen Möbellandschaften geraten zu Metaphern für historische Umbrüche und die Beunruhigungen unserer Zeit. Im Interview spricht die Künstlerin über ihre Inspiration, die Suche auf Flohmärkten, die Expo 2000 und die Treuhandanstalt.

Was steht bei Ihnen am Anfang einer Installation?

Zur Galerie Ab 12. November ist im Museum der bildenden Künste die Kunst von Henrike Naumann zu sehen. Hier ein Blick auf frühere Arbeiten.

Am Anfang steht meistens ein Ereignis, das mich aufwühlt. Oft ist es ein Ereignis politischer oder historischer Natur, welches mich beschäftigt und nicht mehr loslässt. Ich fange an, Zusammenhänge zu recherchieren. Aus den Ergebnissen der Recherche entwickelt sich dann über einen längeren Zeitraum das Werk. Wenn ich mich mit einem gesellschaftlichen Problem beschäftige, versuche ich einen Weg zu finden, um darüber auf einer nonverbalen Ebene zu sprechen. Das ist für mich die Ebene von Ästhetik, von Design, von Innenräumen.

Wie tragen Sie die einzelnen Objekte in Ihrer Installation zusammen? Woher haben Sie Ihr Material, die Möbel?

Zuerst gehe ich an den Ort, an dem die Ausstellung stattfindet. Oft finden sich in den Kellern der Institutionen interessante Sachen. Ich arbeite explizit mit der Geschichte des Ortes, des Hauses, der Institution. Im zweiten Schritt erweitert sich die Suche auf die gesamte Stadt und ich schaue auf Flohmärkten, Sozialkaufhäusern und auf eBay-Kleinanzeigen, was die Leute abzugeben haben. Dies bildet dann das Material, mit dem ich die Installation entwickle und aufbaue.

Ihre Mutter ist gelernte Tischlerin. Profitieren Sie von diesem familiären handwerklichen Hintergrund?

Absolut, Möbel haben schon in meiner Kindheit eine Rolle gespielt, jedoch waren diese in einer sehr anderen Ästhetik gehalten als jene Möbel, mit denen ich heute arbeite. Nach der „Wende“ ist meine Mutter mit mir immer durch die Straßen zum Sperrmüll gelaufen und wir haben nach alten, aussortierten Möbeln geguckt, während sich die Leute neue Schrankwände reingetragen haben. Das hat mich schon sehr geprägt. Geprägt hat mich aber auch ihr Blick auf die alten Möbel. Sie hat gesehen, dass diese immer noch einen Wert haben, dass man sie aufheben und aufarbeiten kann. Und ich habe, glaub ich, schon als Kind ein bisschen mit ihr zusammengearbeitet, denn die Ideen, die ich hatte und ihr erzählte, baute sie mir. Sie hat also im Prinzip schon früh meine Entwürfe umgesetzt.

Und das machen Sie jetzt selbst.

Für mich ist Handwerk nicht das, was ich gern mache. Der Prozess, etwas von Grund auf zu schaffen, befriedigt mich nicht. Ich habe das Gefühl, mir etwas auszudenken, und das will ich eigentlich nicht. Mich interessiert so sehr, was alles schon da ist und deswegen sehe ich es eher als meine künstlerische Herausforderung, mit den Sachen zu arbeiten, die schon sind, diesen einen Sinn zu geben und zu gucken, wie man diese noch modifizieren und erweitern kann. Meine Mutter hat auch in meinen Anfangsjahren immer mit aufgebaut, so wie eigentlich viele meiner Familienmitglieder und Freunde.

Wie wissen Sie, wann eine Arbeit fertig ist?

Wenn gestaubsaugt wird.

Hören Sie beim Arbeiten Musik?

Nein, meist arbeite ich in Stille, um mich besser konzentrieren zu können. Da mich Musik sehr aufwühlt, höre ich Musik nur, um mich konkret zu beeinflussen. So höre ich, wenn ich mich mit einem gewissen Thema beschäftige, eben die Musik, die damit zu tun hat. Das ist aber dann eher konfrontativ, quasi als Teil der Auseinandersetzung mit der Thematik. So wie ich versuche, mich mit der Recherche und den Objekten in einen gewissen Zustand der Entrückung zu bringen, verfahre ich auch mit Musik. Ich könnte sie nicht einfach nebenbei laufen lassen.

Welche Rolle spielen Farben bei Ihren Installationen?

Farbe ist wirklich sehr wichtig für mich. Ziemlich zu Beginn des künstlerischen Prozesses und zu jeder neuen Arbeit lege ich eine Farbpalette fest, auf deren Basis ich über das jeweilige Thema sprechen werde. Sobald dieses Farbspektrum feststeht, fange ich an, alle Objekte nach diesen Farben auszuwählen. Zumeist lege ich auch bestimmte Formen, bestimmte Oberflächen und bestimmte Materialien fest. An dieser Auswahl von Farben und Materialien arbeite ich mich während des Entwicklungsprozesses ab und kann dann selbst in einem voll gestellten Secondhandladen genau sehen, welches die Objekte sind, die in die neue Arbeit gehören.

Wenn Sie Ihre Arbeit mit einer Kunstgattung der Malerei vergleichen würden, welche wäre das?

Ich glaube, meine kommt dem Surrealismus am nächsten. Wenn ich Bilder von Surrealisten sehe, merke ich, dass da absolute Zusammenhänge bestehen, die ich aber nicht bewusst angestrebt habe, sondern die sich aus dem Material und den Themen heraus ergeben haben.

Sie haben Bühnenbild an der Hochschule für Bildende Künste Dresden studiert, dann Szenografie an der Filmhochschule Babelsberg. Wie wichtig war das für Sie?

Rückblickend sehr wichtig. Während der Studienzeit habe ich mich sehr dran gerieben, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Schubladen, in die man gesteckt wird, zu klein und zu abgetrennt sind. Die Trennung zwischen angewandter und freier Kunst war zu der Zeit, als ich studierte, sehr starr. Ich habe diese Trennung nie verstanden. Bühnenbild zu studieren hat mir viel Spaß gemacht, aber es war mir immer daran gelegen, verschiedene Sachen auszuprobieren und ich finde es auch total wichtig, dies zu tun. Als ich, während ich Szenografie an der Filmhochschule studierte, angefangen habe, selber Regie zu führen, hat auch das die Leute zuerst ein wenig überfordert, weil oft nicht vorgesehen ist, dass man sich über den eigenen Lehrplan hinaus Dinge aneignet.

Kommen wir zur Preisträger-Ausstellung im Museum der bildenden Künste. Dort bespielen Sie die „Zündkerzenhalle“. Was zeigen Sie hier?

Ich zeige die Installation 2000, eine Arbeit die sich mit dem Jahr 2000 in Deutschland beschäftigt: der Expo 2000 in Hannover sowie Fragen zum Wiedervereinigungsprozess und der Arbeit der Treuhandgesellschaft. Auslöser war meine Entdeckung, dass Birgit Breuel nicht nur die Treuhandchefin, sondern später auch die Generalkommissarin der Expo 2000 war. Das hat mich sehr interessiert. Ich hatte das Gefühl, das könnte ein Weg sein, um über die Treuhand und die Prozesse der Liberalisierung der ostdeutschen Wirtschaft auf eine neue Weise zu sprechen. Mir war zuvor bewusst geworden, dass es für das Sprechen über die Treuhand keine richtige Ästhetik gibt, weil damals so viel in kürzester Zeit passiert ist. In wenigen Monaten wurden tausende Betriebe abgewickelt. Was ist davon geblieben? Die Expo auf der anderen Seite ist eine Weltausstellung gewesen, die extrem viele Objekte und Hinterlassenschaften produziert hat, von denen man heutzutage nicht genau weiß, was man damit eigentlich machen soll und was man aus ihnen lesen kann. So ist die Idee gekommen, durch die Ästhetik der Expo 2000 über die Treuhand zu sprechen.

Ein großer Schwerpunkt Ihrer Arbeit hat mit dem Themenkreis Radikalisierung, Rassismus, moralische Verwahrlosung zu tun. In Ihrer Kunst werden dafür Möbel zu Metaphern. Wie sind Sie darauf gekommen?

Was ich mit den Möbeln versuche, ist nicht nur über das Design und die Motivation dahinter zu sprechen, sondern diese darüber hinaus noch zu interpretieren, aufzuladen und zu fragen: Kann man durch Möbel über Politik sprechen? Ich arbeite mit Möbeln und Objekten, weil diese für mich dokumentarische Formen sind. Ich finde es ganz spannend, das ästhetische Unwohlsein herauszukitzeln. Sowohl bei mir selbst, als auch bei Besuchern und Besucherinnen. Mich interessieren immer die Dinge, die mich nervös machen, sowohl politisch als auch ästhetisch.

Positionieren Sie sich künstlerisch bewusst für oder gegen etwas?

Nein. Ich glaube das Interessante meiner Arbeitsweise ist, dass ich keine klare Linie ziehe, sowohl künstlerisch als auch inhaltlich, sondern dazu einlade, sich in Situationen und in künstlerische Räume zu begeben, von den man weder wusste, dass man sie mal betreten würde, noch, dass man sie betreten will. Diese Auflösung der Grenzen, darum geht es in meiner Arbeit. Daher versuche ich auch, die Wände des Ausstellungsraums für jenes Publikum durchlässig zu machen, das sonst nicht ins Museum gehen würde.

Sie haben mal gesagt, Sie möchten den Osten nicht erklären, sondern verkomplizieren. Wie meinen Sie das?

In meiner Arbeit thematisiere ich die Exotisierung des Ostdeutschen, weil das auch eine Sache ist, in der ich als Künstlerin selber drinstecke, da ich plötzlich die Künstlerin aus dem Osten bin, die allen erklären soll, wie der Osten funktioniert und warum die Leute die AfD wählen. Das kann ich auch nicht erklären. Aber ich kann die Sache mit Geschichten und vor allem mit Bildern, mit einer Ästhetik bereichern. Es fehlt an einer visuellen Sprache, um das wirklich zu thematisieren. Es geht mir dabei aber nicht um eine ostdeutsche Identitätspolitik oder darum zu sagen, dass die Ostdeutschen die marginalisierteste Gruppe in Deutschland sind, denn sie sind es sicher nicht. Vielmehr geht es mir bei der Betonung dieser Erfahrungswelt darum, auf die Vielzahl der unterschiedlichen Lebens- und Erfahrungswelten hinzuweisen, von denen die ostdeutsche nur eine ist.

Ihre Arbeiten waren und sind in diesem Jahr unter anderem in Hannover, Frankfurt, Berlin, Wien und München zu sehen. Ist der Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung angesichts der Fülle an Aufmerksamkeit für Ihre Arbeit etwas Besonderes?

Es ist für mich etwas Besonderes, meine erste museale Einzelausstellung in einer ostdeutschen Institution zu haben. Zudem publiziere ich im Rahmen des Kunstpreises mein erstes Buch.

Arbeiten von acht LVZ-Kunstpreisträgern werden gezeigt

Die Ausstellung mit Arbeiten von Henrike Naumann zum Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung wird am 12. Dezember um 18 Uhr im Museum der bildenden Künste eröffnet. Zu sehen ist sie bis 15. März in der „Zündkerzenhalle“. Gleichzeitig werden im Museumsfoyer die Arbeiten von acht LVZ-Kunstpreisträgern gezeigt, die im Zusammenhang mit dem Extra-Blatt zum 125-jährigen Bestehen der Zeitung entstanden sind – unter anderem Werke von Matthias Weischer, Via Lewandowsky und Julius Popp. Der seit 1995 alle zwei Jahre vergebene LVZ-Kunstpreis ist neben einem Preisgeld von 10 000 Euro mit der Finanzierung eines Katalogs und einer Ausstellung im Museum der bildenden Künste verbunden.

Von Jürgen Kleindienst