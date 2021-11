Leipzig

Die Band gewordene Schwermetallfabrik Rammstein stand still. Gitarrist Richard Zven Kruspe (54) hatte Frust und Zeit. Also nahm er sich ältere Songskizzen vor, daraus entstand „The Persistence of Memory“ (Sony), das dritte Album seines Bandprojekts Emigrate. Stefan Gohlisch hat mit Kruspe gesprochen.

Wie geht es Ihnen?

Es geht wieder. Ich bin ja durch eine dunkle Zeit gelaufen, nach der letzten Rammstein-Stadiontour. Wenn einem ständig 80.000 Leute zuschreien, wie toll du bist, entwickelst du langsam so eine Art Dopamin-Addiction. Und wenn man dann nach Hause kommt, fällt man in ein tiefes Loch. Und da bin ich erst einmal nicht rausgekommen. Diesmal, auch mit Corona, bin ich einfach zu tief gefallen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mit Musik aufhöre. So war meine Isolation schon vor der Pandemie da.

Und wie sind Sie da wieder rausgekommen?

Durch die Pandemie bin ich in die Zeitmaschine Musik gestiegen und habe mir meine ganzen alten Songs und Tracks noch einmal vorgenommen. Durch die Vergangenheit habe ich mir Inspiration geholt: Was habe ich damals gemacht? Was habe ich gedacht? Dadurch bin ich wieder in der Gegenwart gelandet und habe überlegt: Was kann ich in der Zukunft machen? So entstand die Idee zu diesem Album „The Persistence of Memory“.

Zur Person Richard Kruspe ist 1967 in Wittenberge als Zven Kruspe geboren. Nach der Schule begann er eine Lehre als Koch, spielte nebenbei Gitarre und wurde Gitarrist der Band Das elegante Chaos. Nach dem Mauerfall war er kurze Zeit Musiker bei der Schweriner Gruppe Das Auge Gottes. Danach stieg als Gitarrist bei Till Lindemanns Band First Arsch ein, Anfang der 90er gründeten sie Rammstein. 2007 erschien das Debütalbum des Musikprojekts Emigrate, das Kruspe parallel zu Rammstein gründete. Am 12. November ist das Emigrate-Album „The Persistence of Memory“ erschienen.

Hat Ihnen das geholfen, Frieden zu schließen mit der Vergangenheit?

So dramatisch würde ich das nicht bezeichnen. Es war wie eine Selbsttherapie, aus meinem Loch herauszukommen. Frieden nur insofern, dass ich jetzt eine gewisse Ära abschließen konnte und den Weg freimachen für etwas Neues. Emigrate steht ja immer für Erneuerung. Ich denke immer darüber nach, wann die nächste musikalische Neuerung kommt. Wir leben in einem Zeitalter, in dem Rock als Volksmusik abgeschafft wurde.

Woran liegt’s?

Daran, dass die Kids natürlich Rebellion brauchen. Ich kenne da ja von meinen eigenen Kindern. Wenn die einen Rocksong hören, komme ich rein und sage: „Ey, mach’ mal lauter!“ Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Rebellion ... Neulich habe ich meiner kleinen Tochter den Song „Always on my Mind“ vorgespielt, und sie sagte: „Papa, das klingt doch wie Abba.“ Nein, die Rebellion hat sich geändert, und sie steckt heute in den Lyrics. Darum sind Hip Hop und Trap und diese ganzen Dinge so populär. Musikalisch ist das für mich sehr dünn. Darum würde ich mich freuen, wenn da mal wieder etwas Neues kommt. Wobei ... Musik ist heute nur noch ein Puzzleteil von vielen Dingen, neben Playstation, Computer und tausend anderen Dingen.

Nun ist Ihre andere Band, Rammstein, ein Paradebeispiel dafür, wie Musik Teil eines Gesamtkonzepts wird. Bei Emigrate sollte es doch nur um die Musik gehen, oder?

Ja, aus mehreren Gründen. Ich habe einfach das Bedürfnis, dass mein kreativer Output irgendwo einfließen darf und dass ich mich auf musikalische Dinge konzentrieren kann, ohne dass es um irgendwelche Performances, Provokationen, Pyromanisches geht. Ich bin mein eigener Herr, arbeite am Ende des Tages natürlich schon mit einem Team zusammen, aber ich bin der Kapitän auf diesem Schiff. Ich habe alle Freiheiten der Welt, übrigens auch ökonomisch.

Wie war die Wiederbegegnung mit diesen Songs, die teilweise 20 Jahre alt sind? Wie das Blättern in alten Tagebüchern?

Es ist wirklich wie eine Art musikalisches Tagebuch. Da kommen die Erinnerungen, da kommen die Bilder. Und ich habe irgendwie – und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein Mann bin – immer den Eindruck, dass ich vergangene Dinge schön sehe, auch in Beziehungen. Frauen sehen immer vieles negativer.

Wir sind so nostalgisch ...

Ja. Insofern sind die Erinnerungen immer schön, auch wenn damals vieles nicht einfach war – ich bin ja damals nach New York gegangen. Das war schon ein extremer Schritt. Jetzt beim Hören habe ich verstanden, warum ich das gemacht haben, auch meine damalige Naivität. Okay, manche Sachen, die ich damals schrieb, waren auch ein bisschen peinlich. Das würde ich heute anders machen und habe es dann auch anders gemacht. Aber es gab Songs wie „Freeze my Mind“ – einer der ältesten Songs, und den habe ich fast 1:1 übernommen. Bei „You can’t run away“ hat sich viel geändert. Und jetzt fragen Sie mich bestimmt, was es mit „Always on my Mind“ auf sich hat.

Wenn Sie wollen. Aber vorher noch eine Frage zu „You can’t run away“: In dem Video rauchen Sie – als Akt der Rebellion?

Geile Theorie (lacht), aber es ist wohl einfach Abhängigkeit. Die Zeit der Rebellion habe ich mit 54 abgeschlossen. Brauche ich nicht mehr.

Jetzt aber: „Always on my Mind“, bei dem Till Lindemann singt ...

Ja, das ist auch so eine Idee, die schon länger zurückliegt: Die Plattenfirma wollte damals ein Elvis-Coveralbum machen, und ich sollte diesen Song machen. Ich habe mir alle Original-Files schicken lassen und war ziemlich beeindruckt von der Performance von Elvis. Zu dem Album ist es jedenfalls nie gekommen. Und so habe ich den Songs liegen lassen und mir gedacht: Irgendwann wird schon der richtige Sänger kommen. Ich habe erst gar nicht an Till gedacht, erst als ich überlegte: Wer hat denn noch eine markante Stimme. Und so kam es, und er hat den Song eingesungen. Da hatte ich dann aber zu sehr den Eindruck von Rammstein, was ja sehr testosterongeprägt ist. Und um dem etwas entgegenzusetzen, habe ich den C-Part gesungen, und so ist eine Art Duett daraus geworden.

Ansonsten verzichtet das Album auf Gäste. War das der Pandemie geschuldet?

Ja, auch weil ich anfangs gar nicht dachte, dass ein Album herauskommen würde. Ich dachte erst, ich mache drei, vier Songs. Es hat sich dann so ergeben, ganz organisch und natürlich.

Gibt es denn generell noch Leute, mit denen Sie gerne zusammenarbeiten würden? Als wir über „A Million Degrees“ gesprochen haben, fiel der Name Martin Gore.

Martin ist nach wie vor auf der Liste. Ab und zu texten wir auch ein bisschen herum. Aber dafür muss man die richtige Idee haben. Trent Reznor wäre noch so eine Adresse. Aber ich würde wahnsinnig gerne auch mal einen Song mit einer Lana Del Rey machen.

Auffällig jedenfalls sind die elektronischen Einflüsse auf dem Album ...

Ja, aber die hatte ich schon als Jugendlicher. Das fing mit Kraftwerk an und ging weiter mit Industrial-Bands wie den Neubauten, Pop, New Wave …

Wenn dieses Album das Ende einer Ära bedeutet: Welche beginnt jetzt?

Schauen wir mal. Ich wollte jetzt erst einmal diese Songs loswerden, um den Weg freizumachen für Neues. Was da konkret entsteht, ist bei mir immer auch zeitbedingt: Ich muss mich auch langweilen, damit Ideen zu etwas reifen.

Der große Wert der Langeweile.

Absolut! Das ist ja das Problem heutzutage: dass man sich kaum noch langweilen kann. Man ist ständig erreichbar, ständig da. Ich habe das in der Pandemie gemerkt, als ich Freunde auf dem Dorf besucht und alles ausgestellt habe: wie wichtig es ist – und das klingt so kitschig – sich mal wieder mit der Natur zu balancieren.

Das neue Emigrate-Album. Quelle: Tobias Ortmann

Von Stefan Gohlisch