Leipzigs Städtische Bühnenhäuser bleiben über Ostern hinaus geschlossen. Das teilte die Stadt am Mittwoch nach der Dienstberatung des Oberbürgermeisters mit. Gewandhaus, Oper, Schauspiel und Theater der Jungen Welt „bleiben für den Publikumsverkehr sowie für Eigen-, Fremd- und Mietveranstaltungen voraussichtlich bis deutlich in den April hinein geschlossen“, heißt es in der Mitteilung. Konkrete Entscheidungen sollen nach dem 22. März getroffen werden.

Voraussetzung für eine Rückkehr zum Spielbetrieb ist entsprechend der derzeit gültigen Öffnungsstrategie eine stabile Inzidenz von unter 100 für die Stadt Leipzig – aber auch parallel in Sachsen. Die aktuelle Situation lässt das nicht erwarten. Die städtischen Bühnenhäuser können nicht von heute auf morgen öffnen, sondern brauchen mehrwöchige Vorberatungsphasen für eine Rückkehr zum Spielbetrieb. Zwischendurch hatte die Politik eine Öffnung zum 22. März in Aussicht gestellt.

Probenbetrieb könnte weiterlaufen

Über den Probenbetrieb entscheiden die Eigenbetriebe weiterhin individuell. So haben sich Oberbürgermeister Burkhard Jung und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke verständigt. „In der Musikschule Leipzig ,Johann Sebastian Bach’ wird bis zu den Osterferien der eingeschränkte Einzelunterricht für ausgewählte Schülerinnen und Schüler fortgeführt“, heißt es. Für die Zeit nach Ostern müssten die kommenden Regelungen abgewartet werden.

Leipzigs städtische Museen sind seit 16. März geöffnet und können nach Anmeldung besucht werden.

