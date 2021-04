Leipzig

Helden in den Romanen des Vielschreibers Arnon Grünberg geht es eigentlich immer irgendwann an den Kragen. „Der Mann, der nie krank war“ zum Beispiel ist am Ende tot. Auch in „Besetzte Gebiete“, dem 15. Werk des in New York lebenden Niederländers, erwischt es eine der Figuren. Kadoke, der Protagonist, kommt aber durch, obwohl er eigentlich von Anfang an mit der Schlinge um den Hals durch den Handlungs-Parcours stolpert, den ihm sein Schöpfer lustvoll in den Weg gestellt hat.

Es beginnt mit einem Rufmord. Kadoke, ein Skeptiker und Gast im eigenen Leben, der eigentlich nur deswegen Psychiater wurde, weil er mit dem Schmerz anderer nicht umgehen kann, hat eine selbstmordgefährdete, aber im heruntergesparten Gesundheitssystem als austherapiert geltende Patientin zur Pflegerin seines Vaters gemacht, was er als „alternative Therapie“ deklariert und auch funktioniert hat. Michette, so heißt sie, kommt wieder zu Kräften, hat sich in einen Schriftsteller verliebt, ihm gegenüber die Arzt-Patientin-Beziehung mit Kadoke in eine Missbrauchsgeschichte umgedichtet, woraus dieser einen Roman macht – nebenbei eine hübsche Reflexion über das Verhältnis von Dichtung und Wahrheit.

Falsche Anschuldigungen werden zum MeToo-Skandal aufgeblasen

Die Anschuldigungen sind falsch, aber die Geschichte wird zum MeToo-Skandal aufgeblasen, in dessen Folge Kadoke seine Approbation verliert. Als dann noch antisemitische Beschimpfungen durch die sozialen Netzwerke geistern, beschließt der Atheist mit jüdischen Wurzeln, nach Israel auszuwandern. „Wenn es drauf ankommt, ist er doch wieder ein Fremder.“

Arnon Grünberg 2015 in der LVZ-Autorenarena auf der Leipziger Buchmesse. Quelle: Andreas Döring

Was schon alleine für einen Roman gereicht hätte, ist erst der Anfang, gewissermaßen das gemütliche Hochfahren auf der Achterbahn. An Grünbergs Tempo muss man sich gewöhnen. Wie im Boulevardtheater geht immer irgendwo eine Tür auf – oder es steht jemand davor. So wie Anat, seine Ururgroßcousine, eine glühende Zionistin, die zur Verwandtschaftspflege vorbeigekommen ist. Sie geht ihm mit ihren Tiraden, Vorwürfen und Glaubenssätzen auf den Geist, setzt ihm, dem Antizionisten aber den Floh ins Ohr, zu ihr zu kommen, in eine jüdische Siedlung in den besetzten Gebieten bei Jerusalem. Dass er es schließlich macht, liegt daran, dass er sich seltsam zu ihr hingezogen fühlt. Auch dass sie, die Stochastikerin, die an den Zufall glaubt, sich ihm erst hingibt, dann aber zum Beten zurückzieht, rührt und fasziniert ihn.

Der Vater will sterben, der Sohn soll zeugen

Mit einem Vater, der eigentlich nur sterben will – „Mach mich tot“ – und wenig Gepäck zieht er in eine heruntergekommene Siedlung, bezieht dort einen schmutzigen Container und bereitet sich auf die Hochzeit vor. Anat nämlich hat ihm nach einigen Verwicklungen eine Ehe ohne Liebe vorgeschlagen, in der er eigentlich nur eine Aufgabe zu erfüllen hat: Nachwuchs zu zeugen. Was er nicht wusste, war, dass die ganze Siedlung dafür gebetet hat, dass auch Anat endlich Kinder bekommt. Hier, „auf einem Hügel ... der Palästinensern gehört hat und ihnen auch weiter hätte gehören sollen“, wie Kadoke meint, ist das offenbar der wichtigste Lebenszweck. Für die ekstatisch-verstrahlten Bewohner ist er der, den der Allmächtige gesandt hat. „Als jüdischer Vergewaltiger durch die Straßen von Amsterdam zu laufen, war schon kein Vergnügen, in einer Siedlung auf der Westbank als Wunder begrüßt zu werden, gefällt ihm auch nicht.“

Die Mutter schaut zu, die Tochter hat seltsame Vorlieben

Er hat es nicht leicht. Sein Vorgänger, Anats erster Mann, war impotent, was ihre Mutter zum Anlass nimmt, sich vor der Hochzeit selbst ein Bild von Kadokes Beischlaf-Fähigkeiten zu machen. Strickend schaut sie zu. Weil es nicht vorangeht, legt sie zwischenzeitlich nicht nur Hand an.

Wer glaubt, hiermit die absurdeste Sex-Szene des Buchs hinter sich gebracht zu haben, wird in der Hochzeitsnacht eines Besseren belehrt. Anat erregt es, wenn ihr Mann beim Sex eine SS-Mütze trägt und einen Obersturmbannführer spielt, der sie, „diese miese kleine Jüdin“, nimmt, statt sie ins Gas zu schicken.

Blasphemische Klamotte

Geht’s noch, Grünberg?, will man denken. Und das vielleicht Verrückteste an dieser blasphemischen Klamotte, dieser irren Siedler-Soap, ist die Befreiung, die man beim Lesen spürt. In dieser hier keineswegs endenden Geschichte ist nichts heilig. Grünberg stellt „Leben des Brian“-Humor in eine Welt mit Stammesdenken und archaischen Feindbildern. Das kann nicht gut ausgehen. Aber es ist gut.

Arnon Grünberg: Besetzte Gebiete. Roman. Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Kiepenheuer & Witsch; 432 Seiten, 24 Euro Quelle: Kiepenheuer & Witsch

Von Jürgen Kleindienst