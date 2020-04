Isoliert auf einem goldenen Sofa: Corona-Lieder aus Leipzig

Leipzig

Es ist nicht außergewöhnlich, dass Musiker zu Hause Lieder komponieren. Doch seit ein paar Wochen haben sie keine andere Wahl: Auch zwei neue Corona-Songs aus Leipzig kreisen mithin um die Isolation. Eine Falle? Oder schimmernde Möglichkeiten? Sängerin Bianca Aristía entwickelt in der Frage einen ganz anderen Zungenschlag als das Duo Benjamin Vinnen und Antonio Lucaciu.

Selbst wenn das Promofoto vor der Kontaktsperre entstand: So allein darf die Leipziger Sängerin Bianca Aristía auch momentan die Sonne genießen. Quelle: Jörg Singer

„Isolation Trap“ lautet der Titel des mitreißenden Gitarrenpop-Stücks, mit dem sich Bianca Aristía den Corona-Frust voluminös von der Seele singt. Absolut logisch, dass Juror Rea Garvey bei der Castingshow „ The Voice of Germany“ vor acht Jahren einen Narren an der damals 20-Jährigen gefressen hatte. Erst im Viertelfinale war für Bianca Böhme seinerzeit Schluss. Die Isolationsfalle, findet sie heute, „konfrontiert uns mit Gefühlen und Themen in unserem Leben, denen wir noch nicht ins Auge geblickt haben“. Mit ihrem Produzenten und Keyboarder Lennart Jahn plant sie, eine ganze Corona-EP aufzunehmen, um der Situation weiter nachzuspüren.

Wann verbinden sich die Menschen?

Das erste Lied daraus, das am Freitag als Single erscheint, verbindet das Gefühl, in einer Falle zu sitzen, mit dem Appell, sich daher erst recht zu verflechten: Alles, was wir wollten, sei doch eigentlich da, röhrt sie mit ihrer tollen R’n’B-Stimme auf Englisch. Nur: Wie lange dauert es, bis die Leute merken, dass niemand allein mit dem Gefühl ist? Wann verbinden sich die Menschen über alle Grenzen hinweg? Gute Frage.

Längst zusammengetan haben sich der Leipziger Schauspieler Benjamin Vinnen, Ensemblemitglied des Theaters der Jungen Welt, und Musiker Antonio Lucaciu, der sonst unter anderem mit Clueso sowie im Duo mit Sascha Stiehler auftritt. „Keine Konzerte, Festivals oder Theatervorstellungen – freie Zeit schafft platzt für neue Ideen“, sagt Lucaciu. Sie stellen sich in der Pandemie einer besonderen Herausforderung: jeden Monat ein neues Lied einzuspielen, samt Musikclip komplett selbst gemacht ist und ohne Kosten zu verursachen.

Vinnen ist als Schauspieler und Moderator für sein komödiantisches Talent bekannt, Lucaciu hat nicht einmal Angst vor Klamauk, wenn er mit Kollege Stiehler im oftmals strengen Jazz-Kosmos unterwegs ist. Sie persiflieren die häusliche Isolation in einem saukomischen Rap und einem hinreißenden Video. „Meine Wohnung ist geiler als Sido ihm sein Block“, behauptet Vinnen, während Lucaciu frei nach Freddie Mercury im Bademantel mit dem Staubsauger durch die Bude tänzelt. Die vier Wände wappnen sie für alle Eventualitäten: „Na ja, Papier für den Po, das bräuchte ich hier nicht. Denn meine Wohnung hat ein Klo, das durch Technik besticht. Drückt man auf nen Knopf, dann kommt hier Wasser raus. Da brauch ich kein Papier, so sieht’s nämlich aus!“

Draußen Corona, drinnen Musik

Lucaciu trällert dazu einen Refrain, der den aktuellen Alltag der meisten Menschen bestechend auf einen Punkt bringt: „Corona ist grad draußen. Und ich bin gerade drinnen. In meiner Wohnung – kann ein Lied über sie singen.“ Das Sofa, auf das sich Vinnen fläzt, schimmert gülden und gibt dem Comedy-Musikprojekt seinen Namen: „Das Goldene Sofa“. Die nächste Folge ist für Mai angekündigt.

