Ist Stolz das neue Schämen?

Wir kennen Tulpen aus Amsterdam und Coffeeshops in Rotterdam, was aber die niederländischen Nachbarn für sich zum Wort des Jahres wählen, ist an Deutschland meist vorbeigegangen. Das ändert sich nun. Es liegt an den Schweden.

Onze Taal, unsere Sprache, heißt die niederländische Vereinigung, die das Wort des Jahres 2019 bekanntgegeben hat. Deren Mitglieder entschieden sich für Scham. Und zwar als Teil von etwas Größerem, wenn „-schaamte“ nämlich in „vliegschaamte“ vorkommt oder in „vleesschaamte“, in „ Flugscham“ also oder „Fleischscham“.

Die Schweden haben damit angefangen und sind darum schon weiter. Språkrådet heißt dort der Sprachrat, der Listen zeitgenössischer Neuschaffungen veröffentlicht, wo sich längst das Verb „tågskryta“ findet: „zugprahlen“.

Zum Bahnstolz zum Schamstolz

Es wird verwendet, wenn jemand der Umwelt zuliebe mit der Bahn statt mit dem Flugzeug reist. In den Niederlanden hat es „treintrots“, „Bahnstolz“, zwar noch nicht in die Spitzengruppe geschafft, doch sogar in Deutschland wurde bereits der Hashtag „#zugstolz“ gesichtet.

Ist Prahlen das neue Schämen? Noch nicht. Gerade erst hat sich „Böllerscham“ auf den Weg gemacht, und wenn sich das Wort in einem Jahr etabliert hat, kommt niemand mehr daran vorbei, Unbehagen zu empfinden beim Böller-Kauf.

Das Beste, was sich über die ganze Schämerei sagen lässt, ist, dass das „Fremdschämen“ in den Hintergrund tritt. Man schämt sich wieder für sich selbst. Wer stolz darauf sein möchte, kann künftig Schamstolz empfinden.

Von Janina Fleischer