Ist das Wave-Gotik-Treffen keine Großveranstaltung?

Fast genau 1000 Kommentare in knapp 24 Stunden, 227 Daumen nach oben, aber auch 147 wütende Emoticons: Auf der Facebook-Seite des Wave-Gotik-Treffens (WGT) ist am Donnerstag und Freitag eine heftige Diskussion darüber entbrannt, warum das traditionelle Pfingsttreffen der Schwarzen Szene trotz der Corona-Pandemie nicht abgesagt ist.

Dabei haben Bund und Länder schon Mitte April ein Verbot von Festivals und großen Konzerten bis 31. August verhängt – und zum WGT pilgern jährlich rund 20 000 Besucher aus Europa und darüber hinaus. Bereits einige Tage zuvor hatte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung in einem Interview gesagt, dass der geplante WGT-Termin vom 29. Mai bis 1. Juni nicht möglich sei. Doch das sei, so die Veranstalter seinerzeit, nur „eine rein private Meinungsäußerung“.

„Nur bedingt eine Großveranstaltung “

Am Mittwochabend meldete sich die Treffen- und Festspielgesellschaft für Mitteldeutschland auf der Internetseite unter der Überschrift „Antworten zu aktuellen Fragen“ erstmals seither wieder zu Wort und stellte den Eintrag tags darauf auf Facebook. „Sicher ist, dass wir nichts unversucht lassen wollen, die Tradition des WGTs zu Pfingsten aufrecht zu erhalten“, heißt es. Und an anderer Stelle: „Das WGT kann nur bedingt als Großveranstaltung betrachtet werden.“ Vielmehr handle es sich um „eine dezentrale Veranstaltung“. Die zahlreichen Spielstätten mit unterschiedlichen Kapazitäten seien über die gesamte Stadt verteilt. „Nimmt man dies als Basis, eröffnen sich vielfältige Optionen, das WGT in einer alternativen Form, den Widrigkeiten zum Trotz, umzusetzen.“

Kritik an Intransparenz

Die Veranstalter kritisieren überdies die Stadt Leipzig, dass von dort „bis zum heutigen Tag keinerlei Gesprächsangebot zu einer möglichen alternativen Umsetzung des WGTs“ erfolgt sei. „Es gab aber auch bis heute keine schriftliche Untersagung!“ Die Rechtslage erscheine ihnen „eher diffus“, kritisieren die WGT-Macher. Zumal die entsprechende Corona-Schutzverordnung in Sachsen vorerst nur bis 3. Mai gilt.

Auf der WGT-Facebook-Seite äußern zwar einige Kommentatoren Verständnis, „dass der rechtliche Hintergrund einer offiziellen Absage gerade dieses Festivals etwas verzwickter ist als bei den größeren, aber örtlich auf ein Areal beschränkten Konzerten“, wie eine Nutzerin schreibt. Aber es überwiegt die Kritik. Am Treffen festzuhalten, sei unverantwortlich, heißt es vielfach. Darüber hinaus wird vor allem eine Intransparenz beklagt.

Liebe Gäste und Freunde des WGTs! Aufgrund der gegebenen Gesamtsituation, auf welche wir nicht weiter eingehen werden,... Gepostet von Wave-Gotik-Treffen am Donnerstag, 23. April 2020

So fordert eine Kommentatorin „eine ehrliche Ansage“ ein. Würden die Veranstalter etwa mitteilen, „wir können nicht absagen, so lange es vom Land Sachsen nicht verboten wurde“, weil man „sonst auf einigen Kosten sitzen bleibe“, würden etliche verhinderte Besucher ihre Tickets aus Solidarität behalten, ist sie sicher. So aber entstehe der Eindruck, schreibt eine andere Nutzerin, es solle irgendwas angeboten werden, „dann hat es faktisch stattgefunden“, um keine Tickets zurückerstatten zu müssen – obwohl es für auswärtige Besucher nicht möglich sei, nach Leipzig zu reisen und hier in Hotels, Pensionen oder auf einem Zeltplatz zu übernachten.

Bei Einreiseverbot werden Eintrittskarten zurückgenommen

Allerdings garantieren die WGT-Veranstalter immerhin, dass gekaufte „Eintrittsberechtigungen für eine Folgeveranstaltung“ ihren Wert behalten, sollten „nachweislich unverschuldete Gründe“ die Reise nach Leipzig verhindern. „Dies gilt insbesondere für Einreiseverbote aus dem Ausland sowie in Fällen sogenannter Quarantäne.“ Zudem lassen sich zwei kleine Notausgänge in den Text hineindeuten. „Fest steht, dass wir euch auch in diesem Jahr ein Treffen mit kultureller Umrahmung ermöglichen möchten“, ist zu lesen. Die Formulierung schließt weder eine Verschiebung in den Herbst aus noch eine virtuelle Zusammenkunft per Online-Streaming.

Von Mathias Wöbking