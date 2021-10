Leipzig

Eine Seilschaft kämpft sich über die Bühne. Schnaufend, zerrend an den Tauen, einer wird über den Boden geschleift. Fünf Menschen, die fest miteinander verbunden agieren und stets den Abstand gestraffter Seile halten.

Die Lockdown-Erfahrung mit gekappten physischen Verbindungen und gleichzeitiger Abhängigkeiten ist Ivana Müllers neuem Stück „Forces of Nature“, das am Mittwochabend in der Schauspiel Residenz Premiere feierte, eingeschrieben. Lesen lässt sich die Seil-Choreografie der kroatischen Performance-Künstlerin freilich auch universell. Als mechanisch-metaphorisches Spiel menschlicher Aktion und Reaktion.

Die Performer Julien Gallée-Ferré, Daphné Koutsafti, Julien Lacroix, Bahar Temiz und Vincent Weber verknüpfen immer mehr Seile zu einem netzartigen Gebilde. Parallel weben sie kommunizierend ein soziales Netz. Was phasenweise in seiner vermeintlichen Ziellosigkeit Züge absurden Theaters trägt, Längen birgt. Letztlich aber geht es mit leisem Humor um den Prozess an sich, um den Versuch, sich im sozialen Raum zu verorten und eine gemeinsame Wahrheit zu schaffen. Durch das abstrakte Seilgebilde poetisch ins Bild gesetzt.

Nach Residenz und Diskothek eröffnet das Schauspiel Leipzig am Freitagabend die Saison auch auf der großen Bühne. Hausregisseurin Claudia Bauer inszeniert den Endzeit-Roman „Die Rättin“ von Günter Grass in großer Besetzung. Im Team mit Andreas Auerbach (Bühne) und Vanessa Rust (Kostüme) hat Bauer am Schauspiel zuletzt „Meister und Margarita“ und das zum Berliner Theatertreffen 2020 eingeladene „Süßer Vogel Jugend“ inszeniert. Hubert Wild hat die musikalische Leitung.

Von Dimo Rieß