Kabarett verhält sich mitunter wie die CDU im Wahlkampf: Wo es für progressive Inhalte oder gar produktive Vorstöße nicht mehr reicht, werden klassische Klischees zu Problemen stilisiert, damit die Stammkundschaft Aufreger, auf der Bühne eben Lacher hat. Hier sind Gendersternchen, Fleischverzicht und Geschlechterdiversität noch Anzeichen für den Weltuntergang und früher war sowieso alles irgendwie einfacher, wenigstens für den Mann.

Abarbeiten an Geschlechterrollen

Man kann vermuten, dass die Intention der Akteure hinter der neuen Produktion des Centralkabarett eine modernere war, herausgekommen ist jedoch eine lieblose Nummernschusterei, deren Schenkelklopflevel sich auf ähnlichem Peinlichkeitsniveau bewegt, wie der Titel: „Jäger*Innen des verlorenen Schatzis“. Unter der Regie von Tom Bailey gesellen sich zu den Lokalmatadoren André Bautzmann und Robert Günschmann die neuen Kolleginnen Nathalie Reißman und Clarissa Schneider, die Texte stammen von den Darstellerinnen und Darstellern sowie von Martin Joost. Wenn es einen roten Faden gibt, sind es aktuelle Geschlechterrollen und -klischees. An deren Komplexität und Diversität wird sich, meist durch eine gestrig, männliche Brille, auf der Schiene der witzigen Überforderung abgearbeitet, was dem Publikum schnell signalisiert: Ich darf es mir hier gemütlich machen und diese ganzen modernen Anwandlungen so richtig schön lächerlich finden. Zwischen Speeddating, One Night Stand und Spieleabend ist immer wieder die Frau Gegenstand des Spotts, die es wagt, zeitgemäße Ansprüche an Leben und Beziehung zu stellen.

Immerhin: Gott ist eine Frau

Der Versuch, sexuelle Belästigung mit getauschten Geschlechtern aus einer anderen Perspektive erfahrbar zu machen, bleibt eindimensional und Gendersternchen-spöttelnd auf der Strecke. Selbst in das Fett, dass die katholische Kirche wegkriegt, tropft einiges an Lästerschmalz rund um das alte Klischee des leidenden Mannes in seiner Ehe. Immerhin: Gott ist eine Frau.

Mag sein, dass mancher Veganer oder manche Feministin in ihrem missionarischen Eifer übers Ziel hinausschießen, zur Thematisierung dessen aber wird kaum ein Klischee aus der Mottenkiste des alten weißen Humors ausgelassen: Schwiegermütter: schlimm! Feministinnen: überkandidelt und weltfremd. Männer, die tuntig schwul spielen und sich sogar küssen: höhöhö! Minderheiten, die auf Sichtbarkeit hoffen: ulkig. Zu Not tut es immer eine schmierige sexuelle Anspielung und schon johlt der Saal, so steht es schon im „zweiten Buch Möse“.

Zu Freudschen Versprechern, die Heterosexuelle zu „richtigen“ Männern macht, gesellen sich bald noch Fatshaming und Herziehen über Identitätspolitik, die zur Mode abgestempelt wird. Ganz schwierig wird es, als veganer Übereifer gleichgesetzt wird mit Bücherverbrennung und Faschismus, weniger in satirischer Überspritzung, sondern nur zum erneuten Lacherfang. Auch musikalisch tut es weh: Meat Loaf wird einem billigen Schwiegermutter-Witz geopfert, die grandiosen Cranberries der banalen Einsicht, dass Eltern von Babys häufig müde sind.

Subtil wie ein Vorschlaghammer

So subtil wie ein Vorschlaghammer bleibt es auch in den Momenten, die erahnen lassen, was das Ensemble hinter den Lachern inhaltlich transportieren wollte. Fast zwei Stunden sind durchzustehen, ehe sich ein durchaus effektiver Fremdkörper ins Programm schmuggelt. Mit emotionalem Ernst und didaktischem Zeigefinger referiert Clarissa Schneider über Cat Calling und Femizide und hinterlässt mehr als einen Kloß im Hals. Was dann von Bautzmann und Günschmann mit Steinzeit-Haudrauf-Manier gleich wieder verspielt wird.

Immerhin wird dann auch noch des Mannes übertriebene Abscheu vor der Periode begutachtet. Charmant ist ebenfalls das offenbar noch nicht ausgeprobte Spiel zwischen den Vieren, dass in einer wunderbar schamlosen Zugabe gipfelt. Dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack, da die Suche nach schnellen Lachern mal wieder stärker war als die Lust, stichelnd und tiefgründiger zu hinterfragen.

Info: Nächste Termine: 28.9., 19.30 Uhr; 29.10., 19.30 Uhr; 30.10., 15 Uhr, 31.10., 18 Uhr, Karten (ab 16.50 Euro) unter Tel. 0341 52030000; www.centralkabarett.de

Von Karsten Kriesel