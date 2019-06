Leipzig

Ein Ausrufezeichen sollte sie setzen, die 26. Leipziger Jahresausstellung. Nach Fragezeichen um die Teilnahme des AfD-nahen Künstlers Axel Krause, dem Rückzug eines beteiligten Künstlers, Protesten gegen den unreflektierten Umgang mit Krause in der Schau und überregionaler Aufmerksamkeit, setzt die renommierte Leipziger Institution nun ein Leerzeichen. Die Schau, die am Donnerstag in der Werkschauhalle 12 der Spinnerei eröffnet werden sollte, findet nicht statt.

Vereinsvorstand: Politische Neutralität in diesen Zeiten unmöglich

In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst teilte der Vorstand des Leipziger Jahresausstellung e.V. (LIA) mit, Axel Krauses Beitrag zur 26. Jahresausstellung auszuschließen. „Die öffentlichen Äußerungen Axel Krauses widersprechen den ethischen Grundsätzen unseres Vereins. Wir können an dieser Stelle nicht mehr die Kunst vom Künstler trennen. Die Ereignisse der letzten Tage haben uns die politischen Dimensionen der Auswahl der Bilder Axel Krauses vor Augen geführt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „In Konsequenz dieser Einschätzung tritt der Vorstand des Leipziger Jahresausstellung e.V. zum 1. Juni 2019 geschlossen zurück. Politische Neutralität erweist sich in diesen Zeiten als unmöglich. Der Verein bekennt sich zur Freiheit der Kunst.“ Eine Absage der Ausstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwogen: „Die Eröffnung der 26. Jahresausstellung findet am 6. Juni 2019 um 20 Uhr statt.“

In einer Pressemitteilung vom Samstag heißt es nun: der amtierende Vorstand habe die 26. Leipziger Jahresausstellung abgesagt. „Der komplett ehrenamtlich arbeitende Verein sieht sich nicht in der Lage, einen Veranstaltungsablauf wie in den vergangenen 25 Jahren zu gewährleisten. Zudem ist Vereinsmitgliedern, ausstellenden Künstlern, Förderern und Besuchern die insbesondere in den letzten beiden Tagen stark politisierte und aufgeheizte Situation nicht zuzumuten.“ Der Verein werde sich nun neu konstituieren und mit einem neu gewählten Vorstand über die zukünftige Verfahrensweise entscheiden.

Künstler: Entscheidung erscheint überstürzt und unprofessionell

Die Mehrzahl der insgesamt 36 an der Jahresausstellung beteiligten Künstler reagierte auf die Entscheidung des amtierenden Vorstands mit Verwunderung: „Die Entscheidung scheint überstürzt und unprofessionell. Wenn sich der zurückgetretene Vorstand aufgrund der politischen und medialen Aufgeregtheit im Vorfeld der Eröffnung außerstande fühlt, die Veranstaltung durchzuführen – was bedauerlich aber nachvollziehbar ist – ist er es doch den Künstler*innen, Vereinsmitgliedern, Förderern, Ehrenamtlichen etc. schuldig, dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung, organisiert durch eine professionelle Vertretung, planmäßig stattfinden kann“, heißt es in einer von 22 Künstlern unterzeichneten Stellungnahme zur Absage der Schau. Man habe weder den Ausschluss Axel Krauses aus der Ausstellung, noch den Rücktritt des Vorstands gefordert, begrüße aber die Erklärung des Leipziger Jahresausstellung e. V. als „längst überfällige und ausstehende klare Positionierung gegen Hass und Intoleranz“.

Axel Krause im Kuratorium der von der AfD gegründeten Stiftung

Wie berichtet hatte sich Axel Krauses Galerie Kleindienst in der Spinnerei nach 14-jähriger Zusammenarbeit von ihm getrennt, weil sie seine politischen Ansichten beziehungsweise öffentlichen Äußerungen „weder teilen noch mittragen wollte“, wie Galerist Christian Seyde dem MDR sagte. Der Fall fand bundesweite Aufmerksamkeit. Krause unterstützt auf Facebook die AfD. Pegida, die AfD und die Identitären nennt er einen „zu begrüßenden Beitrag zur Gesellschaft“. Seine Seite ist voll von Empfehlungen neurechter Publikationen. Der 1958 in Halle geborene Künstler ist Mitglied des Kuratoriums der von der AfD gegründeten Desiderius-Erasmus-Stiftung. Krause gehört zu den Erstunterzeichnern der „Charta 2017“ der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen, in der unter anderem vor einer „Gesinnungsdiktatur“ gewarnt wird. Der LVZ sagte er nach Bekanntwerden der Kritik an seiner Teilnahme vor zehn Tagen: „Man kann doch eine Partei ablehnen, aber wegen so etwas würde ich nicht eine Ausstellung verlassen.“ Er sei jederzeit zu einem Gedankenaustausch bereit, auch im Rahmen der Ausstellung. Wie der aussehen könnte, deutete Krause vor wenigen Tagen auf Facebook an, da war über die Absage der Schau noch nicht entschieden: „Der entartete Künstler Axel Krause ist in diesem Jahr bei der 26. Jahresausstellung Leipzig mit zwei auffällig unverfänglichen, apolitischen Arbeiten vertreten! Die Strategie des Volksschädlings sich unpropagandistisch zu zeigen, ist die Maskerade des Wolfs im Schafspelz in Perfektion!“

Was ironisch daherkommen soll, ist eine klassische rechte Stilfigur: Wer auf Kritik und Protest trifft, stellt sich als Opfer einer angeblichen „Gesinnungsdiktatur“ dar. Sich in eine Linie mit den von den Nazis verfemten, mit Malverbot belegten, ins Exil gezwungenen oder in den Suizid getrieben „entarteten Künstlern“ zu stellen, kann nur als ahistorischer Zynismus bezeichnet werden.

Künstler fordern: Schirmherr Burkhard Jung soll sich für Jahresausstellung einsetzen

Die Mehrzahl der Künstler wollte die Teilnahme Krauses, dessen Werke gerade in Potsdam gezeigt werden, zum Anlass nehmen, zur Eröffnung und während der Ausstellung ein klares Zeichen gegen die politische Instrumentalisierung und somit für die Freiheit der Kunst zu setzen: „Wir, ein Großteil der Künstler*innen der LIA stehen für Pluralismus, Diversität und Humanismus – wir positionieren uns klar gegen Xenophobie & Rassismus.“ Der Verein wird aufgefordert, die im zurückgetretenen Vorstand offenbar umstrittene Entscheidung zurückzunehmen: Der vom Verein als Begründung für die Absage angegebenen politischen Aufladung werde nur weiterer Raum gegeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Gerade deshalb müsse die Jahresausstellung stattfinden „Wir möchten alle und insbesondere den Schirmherrn der Veranstaltung Burkhard Jung dazu aufrufen: Unterstützt uns in unserem Anliegen.“

Von Jürgen Kleindienst