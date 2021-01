Leipzig

Ein Alter Hase – ein großer Coup: Als der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) Ende des vergangenen Jahres verkündete, Dennis ­ Russell Davies, Jahrgang 1944, international gefragter Grandseigneur der Dirigentenzunft, übernehme mit Beginn der Saison 2020/21 als Chefdirigent das Sinfonie­orchester des MDR, war die Überraschung in Fachkreisen groß. Ein solch reifer Könner nach dem juvenilen Heißsporn Kristjan Järvi, das schien doch ein ziemlich radikaler Bruch am Pult des ältesten Rundfunkorchesters der Welt.

Aber bei genauerem Hinsehen war der uneitle Arbeiter mit dem Riesen-Repertoire und dem subtilen Humor, der niemandem mehr etwas beweisen muss, die denkbar beste Wahl für den Klangkörper in Selbstfindungs- und Positionierung-Nöten.

„Der erste Schuss muss sitzen“

Ein knappes halbes Jahr vor seinem Amtsantritt verkündete Davies noch, „dass der erste Schuss sitzen muss. Denn einen zweiten haben wir nicht. Während der Besucher eines Museums, wenn er zu einem Bild keinen Zugang findet, den Blick abwenden, ein wenig umherlaufen und dann wiederkommen kann, schaffen wir es entweder sofort, den Hörer mitzunehmen – oder eben nicht.“

Nun ist er auf den zweiten Schuss angewiesen. Denn in seinem Antrittskonzert Ende September konnte dieser wunderbare Musiker außer seiner Vielseitigkeit nicht viel zeigen zwischen den beiden Lockdowns des Jahres. Wegen der Pandemie standen im großen Saal des Gewandhauses nur zweimal gut 400 Plätze zur Verfügung – und auch die waren nicht vollständig besetzt.

Kaum Lametta zur Begrüßung

Überdies sorgten die ­Hygieneregeln dafür, dass der Neue und sein Orchester auf der Bühne nicht wirklich aufeinandertrafen, sondern nacheinander weitgehend sortenreine Abordnungen vorbeidefilierten: das Blech in Pärts „Arbos“, die Streicher im Adagio aus ­Bruckners F-Dur-Streichquintett, eine Chor-Abordnung in Chen Yis Kammerkantate „Tang Poems“, vier Schlagzeuger in Cages und Harrisons „Double Music“, viel Holz in sinfonieartig kombinierten Sätzen aus Mozarts Gran Partita.

Philipp Ahmann, Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors Quelle: André Kempner

Zwar schlossen sich Schutzmaßnahmen und der ganz große Protokoll-Bahnhof aus. Aber ein bisschen Lametta über die hilflose Orgel-Illuminierung fürs Fernsehbild hinaus hätte nicht geschadet, ein warmes Wort zur Begrüßung in aller Öffentlichkeit auch nicht. Aber die Dreiländeranstalt entschied sich, den neuen Chef sang- und klanglos ins Amt zu schubsen. Was den nicht weiter störte.

Überzeugendes Digital-Format des Chorleiters

Dagegen kam der neue Chorchef Philipp Ahmann, 45, noch glanzvoll ins Amt. Zu seinem Antritt im Januar stellte er sich noch mit Werken des 20. und 21. Jahrhunderts im „Nachtgesang“ in der Peterskirche vor. Doch die spannenden Programme, die er zwischen Bruckner und Martin für den Rest der Saison und den Beginn seiner zweiten vorgesehen hatte, sie fielen auch weitestgehend der Pandemie zum Opfer.

Immerhin entwickelte ­Leiter Ahmann gemeinsam mit seinem Chor (in dem im Herbst dann auch noch das Virus ausbrach) ein hochinteressantes Digital-Format, um wenigstens im Netz präsent zu sein: Michael Langemanns „Inseln – Gesang von ferner Nähe“, eine Art künstlerischer Reflex auf die sehr besonderen Bedingungen für den Chorgesang. Bewegende Musik, spektakulär gut gesungen und fürs Netz faszinierend vielschichtig aufbereitet.

Andreas Reize, Nachfolger von Thomaskantor Gotthold Schwarz und 18. Thomaskantor nach Bach werden Quelle: Remo Buess Photography

Damit hat Ahmann immerhin gleich mehrere Visitenkarten als erstklassiger Chorleiter und kreativer ­Musiker in den Mitteldeutschen Ring geworfen. Das steht für ­ Andreas Reize noch aus. Der Schweizer soll im September 2021 als Nachfolger Gotthold Schwarzes und Johann ­ Sebastian Bachs Thomaskantor werden .Für ihn steht wenigstens nur sein Antrittskonzert in den Sternen, nicht mehr die Wahl durch den Stadtrat: Reize wurde am 18. Dezember in einer Sondersitzung einstimmig zum neuen Thomaskantor gewählt.

Von Peter Korfmacher