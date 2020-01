Jakob Peters-Messer inszeniert am Anhaltischen Theater „Die Sache Makropulos“

Leipzig

Auf den ersten Blick können zwei Opern und ihre Komponisten unterschiedlicher nicht sein als Puccinis„Turandot“ und Janaceks„Vec Makropulos“, obschon beide Ende 1926 uraufgeführt wurde. Doch bei näherem Hinsehen verbindet verblüffend viel den opulenten Schwanengesang des Italieners und die kafkaeske Kammerkomödie des Böhmen. Denn beide markieren das Ende einer großen Opern-Tradition. Und beide wagen sich weit aufs unbekannte Terrain der Moderne vor.

Moderne aus Sprache

Puccini beschritt zu diesem Behufe den Weg wuchernder Üppigkeit, Janaceks „Sache Makropulos“ dagegen, die am Samstag im Anhaltischen Theater in Dessau Premiere feierte, gewinnt ihre Modernität aus der Sprache: Wenn es ein Stück Musiktheater gibt, das den Namen Dialogoper verdient, dann sind es diese beiden Stunden. Und weil Janacek nicht erst hier seine Melodien, Rhythmen, ja selbst Akkorde aus der Sprache generierte, seine Opern also noch weniger als die Puccinis übersetzbar sind, tut das Dessauer Theater gut daran, „Vec Makropulos“ im Original zu spielen.

Kompliziert, grotesk, kleinteilig

Was aber gewaltige Probleme birgt. Denn die Geschichte von der 337 Jahre alten Sängerin, die einen 100-jährigen Erbschaftsprozess aufmischt, weil sie das Rezept ihrer ewigen Jugend, aufgeschrieben von ihrem Vater, dem Leibarzt Kaiser Rudolfs II., in einem Schrank hatte liegenlassen und sie nun dringend einen neuen Trank braucht, sie ist personenreich, kompliziert, grotesk und kleinteilig. Und vieles bleibt trotz der guten Übertitelung in Dessau unverständlich.

Beeindruckendes Ensemble

Darüber tröstet imAnhaltischen Theaterdas beeindruckende Ensemble hinweg. Grandios sind die Hauptpartien besetzt, von der kraftvoll und farbsatt, vielleicht minimal zu dick auftragenden – schließlich hat eine 337-jährige Diva keine Posen mehr nötig, seien sie szenisch, stimmlich, erotisch – sehr dramatischen Sopranistin Iordanka Derilova in der Titelrolle über den satt und geschmeidig, beweglich und höhensicher geführten Tenor Tilmann Unger als Albert Gregor bis zum autoritären, schmeichlerischen, prunkenden Bariton Ulf Paulsens als Jaroslav Prus. Und auch bei den kleineren Rollen, die David Ameln (Kanzleigehilfe), Christian Sturm (Janek), Kornelia Marschall (Krista) oder Kostadin Argirov (Anwalt) mit Leben füllen, bleiben keine Fragen offen. So muss man dieses enorm anspruchsvolle Werk erst einmal besetzten – aus dem eigenen Ensemble heraus.

Zynisches Mysterienspiel

Zumal alle Beteiligten auch darstellerisch dem zynischen Mysterienspiel nichts schuldig bleiben. Der Regisseur Jakob Peters-Messer, der Leipzig 2017 einen erstklassigen „ Don Carlos“ schenkte, inszeniert „Die Sache Makropulos“ im verfallenen, aber mysteriös atmenden Theater des Bühnenbildners Markus Meyer und in den Kostümen Sven Bindseils, die den Bogen schlagen von der Spätrenaissance bis zur Frühmoderne, als fein ausbalanciertes Kammertheater. Da stimmen, sieht man von der Derilova ab, die grundsätzlich das Publikum als Adressaten ihrer Bemühungen akzeptiert, die Blickachsen, die Beziehungen der handelnden Personen untereinander, lässt der historische Rahmen der 16-jährigen Elina Makropulos dem Rätsel Raum.

Aktive Musikvermeidung

Und doch wird der Abend nicht rund. Weil Markus L. Frank am Pult der Anhaltischen Philharmonie Dessau aktive Musikvermeidung betreibt. Mit großem Aufwand organisiert er Janaceks Partitur bis zum Bürokratismus. Das ist Gift für die reich bewegten Flächen unter den Deklamationsdialogen, die impressionistisch nicht mehr sind und minimalistisch noch nicht. Die tonal tönen, aber längst die Funktionen hinter sich ließen. Die sich so organisch auseinander entwickeln – ohne dass genau zu sagen wäre, was diese Entwicklung ausmacht. Doch was so reich sein könnte und so rätselhaft, so einzigartig und so schön, bleibt in Dessau uninspiriert in der Mezzoforte-Korrektheit stecken. Hier schwebt nichts, hier bebt nichts, hier lebt nichts. Schade um das handwerklich tadellose Orchester, schade für die fabelhaften Sänger, schade um die schöne Szene. Der Applaus fällt dennoch erheblich aus im viel zu großen Haus, und Janaceks grandiose vorletzte Oper lohnt die kurze Fahrt nach Dessau allemal.

