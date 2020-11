Jana Hensel und Naika Foroutan: Sind Ostdeutsche auch Migranten?

Leipzig

In ihrem neuen Gesprächsband diskutieren die Schriftstellerin Jana Hensel und die Forscherin Naika Foroutan darüber, was Ostdeutsche und Migranten gemeinsam haben. Ein Auszug:

Jana Hensel: Im vergangenen Jahr haben Sie und Ihre Kolleginnen vom Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung eine Studie mit dem Titel „Ost-Migrantische Analogien“ veröffentlicht, die zu einer für Studien eher unüblichen, ziemlich kontroversen Diskussion geführt hat: Es gibt gemäß Ihrer Studie auffällige Parallelen in Bezug auf Stereotype, Abwertungsgefühle und Aufstiegskonflikte von Migranten und Ostdeutschen.

Naika Foroutan: Es gibt natürlich immer wieder breite Diskussionen um Studien und das ist auch gut so. Wir haben damals per telefonischer Zufallsziehung insgesamt 7233 Menschen in Ost- und Westdeutschland, die Deutsch sprechen und über 14 Jahre alt sind, zu ihren Einstellungen über Ostdeutsche und Muslime befragt. Der Grund für die Studie war eigentlich, dass wir Abwertungs- und Anerkennungsprozesse von unterrepräsentierten Gruppen untersuchen wollten, und was passiert, wenn diese aufsteigen, wofür sich Muslime und Ostdeutsche exemplarisch eignen.

Jana Hensel: Die Studie wurde, wie gesagt, breit diskutiert. Die Debatte begann jedoch schon früher mit einem Interview, das Daniel Schulz für die taz mit Ihnen führte, das den Titel trug: „Ostdeutsche sind auch Migranten“.

Naika Foroutan: Hier wurden zwei soziale Gruppen gemeinsam ins Blickfeld gerückt, die sich in den Augen der Öffentlichkeit maximal voneinander unterscheiden. Und es gab und gibt bis heute eine Diskussion darüber, ob man die Gruppen vergleichen dürfe oder nicht. Nicht zuletzt sind wir uns so erstmals persönlich begegnet. An all das denkt man natürlich nicht, wenn man solch ein Interview gibt. Es begann übrigens mit der Frage: „Frau Foroutan, Sie sind Migrationsforscherin. Warum interessieren Sie sich für Ostdeutschland?“ Wir hatten die Studie da schon in Vorbereitung und uns war aufgefallen, dass bestimmte Stereotype, die gegenüber Ostdeutschen seit Jahrzehnten etabliert sind – zum Beispiel, dass sie sich immer nur als Opfer sehen, dass sie sich nicht genügend von Extremismus distanzieren, dass sie nicht im heutigen Deutschland angekommen sind –, auch gegenüber Muslimen hartnäckig und stabil geäußert werden. Meine Antwort auf die Frage von Daniel Schulz war damals aber zunächst, dass viele Erfahrungen, die Ostdeutsche machen, denen von migrantischen und postmigrantischen Personen ähneln. Heimatverlust, vergangene Sehnsuchtsorte, Fremdheitsgefühle und Abwertungserfahrungen. Ein Satz wurde danach ziemlich oft zitiert: „Ostdeutsche sind irgendwie auch Migranten: Migranten haben ihr Land verlassen, Ostdeutsche wurden von ihrem Land verlassen.“

Jana Hensel: Man kann das Verhältnis zu einem verlorenen Land, wie Sie sagen, auch neutral formulieren: es existiert stets ein ferner, in der Vergangenheit liegender und mitunter etwas irrealer Bezugsrahmen, der bewusst oder unbewusst in ein Verhältnis zur Gegenwart gesetzt wird. Man existiert gleichsam doppelt, im Hier und Dort, im Heute und Gestern, im Konkreten wie im Abstrakten. Ich kann mich erinnern, wie ich extra zum Zeitungskiosk lief, um mir die Ausgabe mit Ihrem Interview zu kaufen. Erst einmal aber habe ich sie beiseitegelegt. Bei Texten über Ostdeutschland von Autorinnen und Autoren, die ich nicht kenne, bin ich ein wenig skeptisch. Das Verletzungspotenzial ist groß. Sie kennen das sicherlich auch. Wenn man auf pauschalisierende Äußerungen, verkürzte Darstellungen, Klischees und Stigmata gegenüber der eigenen Gruppe stößt, braucht man immer eine Weile, um sich davon wieder zu erholen. Sofort setzt ein inneres Selbstgespräch ein, das mitunter viel Zeit und Kraft kostet. Tatsächlich wirkt die Beschäftigung mit Themen wie den unseren stark ins eigene Leben hinein. Ich wusste ja nicht, ob Sie die üblichen Vorurteile gegenüber Ostdeutschen aufrufen würden. Ich nahm also Ihr Interview zunächst nur aus den Augenwinkeln wahr. Dann erschien eine Woche später Ferda Atamans Artikel „Sind Ossis auch nur Migranten?“ auf Spiegel Online, mit dem sie auf das Interview reagierte. Im Prinzip gab sie Ihnen recht und schrieb: „Das wird spannend, wenn die ersten Ergebnisse (der Studie) kommen. Für alle, die mögliche Gemeinsamkeiten leugnen, könnte es amtlich werden: die Teutonen aus dem Deutschland der aufgehenden Sonne und die Muslime sind eine Schicksalsgemeinschaft. Das ungeliebte Volk. Die Prügelknaben der Nation.“ Erst danach nahm ich Ihr Interview in die Hand und fing an zu lesen. Und dann, das erzähle ich ja auch in meinem Text, den ich sofort nach der Lektüre schrieb, bekam ich wirklich und wahrhaftig Gänsehaut.

Naika Foroutan: Wie schön!

Jana Hensel: Das ist mir noch nie passiert. Ein wirklich emotionaler Moment, der auch deswegen bedeutsam ist, weil er zeigt …

Naika Foroutan: … wie groß die Verletzungen sind …

Jana Hensel: Genau! Wie hoch die über die Jahre angesammelten Verletzungen in Wirklichkeit sind und wie körperlich man reagieren kann, wenn unverhofft das Gefühl einsetzt, verstanden zu werden. Für Momente lässt diese innere Anspannung nach. Das bedeutet nicht, dass ich finde, man soll die ostdeutsche Gesellschaft prinzipiell mit Wohlwollen betrachten, eher stellt sich eine große Rührung und Erleichterung ein, wenn jemand den Versuch unternimmt, die einzelnen Phänomene wertfrei zu beschreiben und sie damit ja bereits aus ihren Klischees und Stigmata zu lösen beginnt. Und natürlich: Die Klischees und Stigmata, die eine andere Gruppe betreffen, überhaupt zu erkennen. Also, danach setzte ich mich an den Schreibtisch und schrieb einen Text. Und so wie Ihr Interview viele Leser hatte, so hatten auch Ferda Atamans und meiner viele Leser. Wir kannten uns bis dato ja alle nicht persönlich. Und dann, auch das passiert nicht allzu oft, meldeten sich viele Freunde und Bekannte. An den folgenden Tagen bekam ich persönliche Nachrichten auch auf Facebook und Twitter. Mitunter von Menschen, von denen ich seit Jahren nichts gehört hatte. Ich glaubte auch bei denen dieses Glück des Gesehen-Werdens wahrgenommen zu haben. Und überraschenderweise war eine der häufigsten Reaktionen: „Eigentlich habe ich es schon immer gefühlt.“

