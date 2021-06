Leipzig

Beide haben vor gut anderthalb Jahrzehnten schon einmal als Duo veröffentlicht. Da hatten sie ihre New Yorker Studien im Mutterland des Jazz bei exzellenten Lehrern und mit vielen inspirierenden Erlebnissen hinter sich. Heute lehren beide selbst als Professoren ihrer Instrumente, Saxofonist Johannes Enders in Leipzig und Pianist Rainer Böhm in Köln. Beide zählen zu den exponierten Vertretern der mittleren Generation deutscher Jazzmusiker, sind tief verwurzelt in der Geschichte ihrer Musik, lieben und brauchen die Bühnenpräsenz. Vielleicht hat es auch mit den Corona-Restriktionen zu tun, wenn sie nun neue aufs Duo reduzierte Aufnahmen vorlegen.

Das Dutzend der Stücke stammt paritätisch von beiden. Zwei Tage haben sie benötigt, um die CD einzuspielen, einen um die jeweiligen Stücke des anderen kennenzulernen, weil sie eben nicht vorher auf der Bühne bestehen konnten, und einen dann zum Aufnehmen im Münchner Studio. Mit ein bisschen Bebop-Flair und sehr viel Sentiment kommen diese äußerst ausgewogenen Stücke aus, manche klingen vom Start weg schon fast wie Klassiker. Ein so entschleunigt hinzelebriertes kleines Meisterwerk wie „Tember“ muss man erstmal hinkriegen. Das ist wie Atmen in Tönen.

„Wir wollten nichts, wir haben einfach nur gemacht“, sagt Johannes Enders

Beide verzichten durchgehend komplett auf jede elektronische Verstärkung. Sie brauchen keinen Schnickschnack odaer doppelte Böden, wenn sie ihre gefühlvollen Dialoge losschicken. Man hört, dass sie sich lange kennen und einander immer wieder begegnet sind. Beide eint ein romantisch melancholischer Sinn jenseits vordergründiger Moden. Sie lieben das naturbelassene Ausleuchten, Drehen und Wenden von Melodien, die eingängig sind, aber nie banal.

„Wir wollten nichts, wir haben einfach nur gemacht“, beschreibt Johannes Enders die Verfahrensweise und fügt hinzu: „Ich bin die Melodie, und er ist das Orchester.“ So kommen sie ohne Schlagzeug oder Bass zu Essenzen, wobei wechselweise jeder die Führung übernehmen kann. An keiner Stelle dieser betörenden Aufnahmen kommt irgendein Wettbewerbsgedanke auf. Weil beide solche Charaktere sind, verzichten sie darauf, mit ihren exzellenten instrumentalen Fähigkeiten zu blenden. Die sind Voraussetzung für die Tragfähigkeit dieser milden Zwiegespräche, die dann aber doch auch diese kleinen Reibeflächen haben, die sie beglaubigen.

„Kokoro“ entfernt sich vom kompetitiven Muskelspiel des Jazz

Sehr reife Musik ist das, die nicht überrumpeln will, sondern aus einer inneren Ruhe ihre Kraft bezieht. Geschmackssicher und unprätentiös schreitet das voran in einer schlüssigen Souveränität, bei der einer den anderen mit Feinheiten und Details überraschen und herauslocken kann. Das ist wie ein Dialog, dessen Zeuge man gern ist. Da werden Gedanken entwickelt, variiert und umspielt, da wird aufeinander eingegangen, weil nur so ein gemeinsames Ergebnis erreicht werden kann.

Auch für Rainer Böhm ist der Transfer von Beseeltheit ein wichtiges Motiv. Er hat es trotz aller Virtuosität nicht verlernt, sich einem Gesamtbild unterzuordnen. Seinem Spiel sind Grenzüberschreitungen hin zur Klassik immanent, und auch er liebt das Understatement auf hohem Level. Diese Musik entstammt einer Ära nach dem Free Jazz. Und sie ist europäisch grundiert, weil sie sonst nicht so authentisch wäre. „Man kann den Jazz von dort lieben und dennoch Europäer bleiben“, beschreibt das Johannes Enders. „Das ist dann wie ein eigener Stempel, es geht nichts ums Kopieren.“

Zwei Musiker haben sich mit ihrer aktuellen Aufnahme vom kompetitiven Muskelspiel des Jazz entfernt. Sie wollen sich mit ihrer Kunst auf eine gemeinsame Welle schwingen, wollen ihre Intentionen finden, formulieren und spielerisch hinbreiten. Und beide wissen um den Swing als notwendige Voraussetzung solch magischen Dahingleitens. Hier geht es nicht um schnell verglühende Hypes oder um künstlerische Akrobatik, hier geht es um das Dezente, Coole, um Hoffnung und Schönheit.

Info: Johannes Enders/Rainer Böhm Duo: Kokoro. Enja Records/edel

Von Ulrich Steinmetzger