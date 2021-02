Leipzig

„Wie ein Läufer es liebt zu laufen, weil es sich einfach gut anfühlt“, hat Chick Corea noch 2020 die Grundlage seines überreichen Wirkens beschrieben, „mag ich es, Klavier zu spielen, weil es sich einfach gut anfühlt.“ Über 75 Jahre lang hat er es getan, seit seinem vierten Lebensjahr, in dem er den ersten Unterricht erhielt. Nun nahm der große Grenzgänger für immer die Hände von den Tasten: Am Dienstag hat Chick Corea den Kampf gegen eine seltene Krebs-Erkrankung verloren die bei ihm erst vor wenigen Wochen diagnostiziert worden war. Er wurde 79 Jahre alt.

Von den 75 Jahren, die er am Klavier saß, verbrachte er über 50 an der Weltspitze, wohin Miles Davis ihn führte, als er ihn 1968 als Ersatz für Herbie Hancock in seine Band holte, wodurch Corea am E-Piano bei aller rhythmischen Urgewalt mit harmonischer Finesse und melodischer Eindringlichkeit bei Album-Meilensteinen wie „Bitches Brew“ zum Miterfinder des Jazzrock wurde.

Verkabelt oder unverstärkt

Doch hielt er sich damit nicht lange auf, weil Chick Corea sich mit nichts allzu lange aufhielt. Das einzig Konstante an der langen Karriere dieses Musikers, sind die Häutungen, Neubestimmungen, Richtungswechsel. Beinahe immer, wenn er sich ans Klavier setzte, erfand er sich neu. Im Großen, wenn er zwischen Kammerjazz und Kinderstücken, Avantgarde und Romantik, Mozart und Monk, Melodie und Motorik, Klassik, Jazz, Rock und Jazzrock zielsicher neue Wege beschritt. Im Kleinen, wenn er sein kostbar perlendes Spiel innerhalb von Sekunden von den Schultern Debussys auf die Skrijabins umsteigen ließ, wenn er Schönberg besuchte, den Blues, Lateinamerika, das Great AmericanSongbook.

Chick Corea im Jahr 2008. Quelle: dpa

Ganz selbstverständlich reiste der bekennende Scientologe Corea in der Musikgeschichte der ganzen Welt umher, nahm, was er brauchen konnte, und setzte es zusammen zu unerhörten Kleinodien. In Echtzeit schuf dieser große Musiker so seine klingende Vexierbilder, live und im Studio, allein und in immer neuen Band-Kollektiven, in denen er die Allergrößten des Genres um sich versammelte, an zwei Flügeln mit Herbie Hancock oder Friedrich Gulda, verkabelt oder unverstärkt ganz der Ausdruckskraft seine magischen Finger vertrauend.

Emotional und intellektuell berührend

Fast nie wurde Chick Corea dabei laut. Meist markiert Mezzoforte die Spitze, Piano und Pianissimo überwogen bei weitem. Denn dieser Pianist war kein Angeber, musste seine Virtuosität nicht vorführen. Und das völlige Fehlen von Posen und Angebereien ist gewiss einer der Gründe dafür, dass es sich nicht nur für ihn gut anfühlte, wenn er Klavier spielte, sondern für alle anderen auch so gut anhörte – weil sein Spiel emotional und intellektuell gleichermaßen berührte.

Ins akademische Gehäuse passt so einer nicht. Drum brach der 1941 in Chelsea, Massachusetts geborene Sohn eines Musikers sowohl an der Columbia University als auch an de Juilliard School, den Eliteschmieden der US-Musik, bald seine Zelte wieder ab und heuerte abschlusslos in Jazz-Orchestern an, mit denen er Granden wie Cab Calloway begleitete. Schon damals beeindruckten Tiefe und Erfindungsreichtum des Mittzwanzigers am Klavier so ziemlich jeden, der ihn hörte. So spielte Chick Corea 1966 sein erstes Soloalbum ein: „Tones for Joan’s Bones“. Dann wurde Miles Davis aus ihn aufmerksam. Der Rest ist Jazzgeschichte. Eine Geschichte, die er zu großen Teilen mitbestimmte.

Von bleibendem Wert

Und doch drängte Corea sich dabei nicht in den Vordergrund, und es ist keine scheinbescheidene Koketterie, wenn er sich in seinen letzten Worten an die richtete, mit denen er in den vergangenen 75 Jahren gemeinsam musizierte: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die auf meiner Reise geholfen haben, das Feuer der Musik hell leuchtend zu erhalten.“ Die Welt brauche mehr Künstler.

Dem ist nicht zu widersprechen. Auch wenn niemand die Lücke zu füllen in der Lage sein wird, die Chick Coreas Tod reißt. Doch wer ihn je im Konzert erlebte, in Leipzig spielte er zuletzt 2012 mit Bobby McFerrin im Gewandhaus, wird ihn nicht vergessen. Überdies hat Chick Corea weit über 100 Alben eingespielt, die eigentlich durch die Bank hörenswert sind und zum großen Teil großartig. Und auch als Komponist hat er der Nachwelt einiges von bleibendem Wert übergeben. Die in schlichter Vollkommenheit sanft schimmernden Miniaturen seiner „Children’s Songs“ etwa oder „Spain“, seinen 1971 komponierten größten Hit.

Der bündelt sozusagen sein ganzes Schaffen: Der Anfang ist dem „Concierto de Aranjuez“ von Joaquin Rodrigo abgelauscht – man könnte es auch geklaut nennen. Doch Corea überführt diesen traurigen Gesang in etwas völlig Neues, kontert ihn mit der pulsenden Energie seiner rhythmischen Kombinatorik und nutzt beide gemeinsam als Startrampe für immer neue Erkundungen der weiten Reiche der Musik. Schon dafür hat er die Unsterblichkeit verdient.

Von Peter Korfmacher