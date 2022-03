Leipzig

Um im Jazz bemerkt zu werden, ist auch und vor allem ein eigener signifikanter Ton nötig. Der 1978 in Tel Aviv geborene Trompeter Avishai Cohen hat ihn ganz unbedingt. Man hört Ahnen wie Chet Baker oder Don Cherry in seinem in sich ruhenden, bedacht beseelten und in wunderschönen Melodielinien abhebenden Spiel.

Dabei ist er kein Epigone, sondern denkt die Historie seiner Musik weiter. Mit seinem elektrischen Quintett „Big Vicious“ bekennt er sich ganz ausdrücklich zu Miles Davis, wozu er offensiv auch zwei E-Gitarren einbezieht. Im Zentrum von Cohens Musik aber stehen akustische Bands, vor denen er mit betörendem, warm mäanderndem und gleichzeitig sprödem und rauem Ton seine Linien zieht und damit einen Nerv dieser Zeit trifft.

Auftritte auf den wichtigen Festivals

So wurde er zum Trompeterpartner auf einer der seltenen Einspielungen des Amerikaners Mark Turner, einer der führenden Tenorsaxofonisten unserer Zeit. So veredelte er Songs der geheimnisvollen Sängerin Keren Ann. Vor allem aber mit seinen vom Trio bis zum Quintett besetzten eigenen Bands hat sich Avishai Cohen sehr viel Aufmerksamkeit erspielt in faszinierenden CDs und Auftritten auf den wichtigen Festivals rund um den Globus, wobei es immer so ist, als würde er seine genau austarierte und doch spontane Musik aus einem kleinen und idealen Club auf die großen Bühnen bringen. Wer auf Jazz aus Israel schaut, sieht Cohen seit ein paar Jahren mit in der ersten Reihe.

Avishai Cohen muss mit seinen transparent rhapsodischen, ans Herz gehenden Klanggeschichten weder posen noch auftrumpfen. Er spielt gänzlich unbeflissen und bezieht genau von daher seine Eindringlichkeit. Große Trompeter des Jazz haben immer etwas von einem Pfahl im Wind. Das ist auch bei ihm so. Strahlend und gemütvoll, soghaft, fragil und dringlich schwelgt er durch seine Stücke, die mal Standards sein können, mehrheitlich aber Eigenkompositionen sind. So gelangt er an den Kern der Dinge.

Neue Quartett-CD „Naked Truth“

Avishai Cohen: Naked Truth. Quelle: ECM/Universal

Seine neue Quartett-CD „Naked Truth“ hat diese Wahrheit schon im Titel. Es ist ein Album des Rückzugs und der Kontemplation, eins bei dem seine ideale Band mit Pianist Yonathan Avishai, Kontrabassist Barak Mori und Schlagzeuger Ziv Ravitz nah aneinanderrückt. Vielleicht nie haben sie freien Gedankenflügen zur zurückgezogenen Selbstbesinnung so viel Platz gegeben.

Ein kleines Motiv aus nur acht Tönen, das sich seit dem Beginn von Corona im Kopf des Bandleaders festgehakt hatte, wurde zur Initialzündung. Ausgehend davon wurde im September 2021 im französischen Refugium des Studios La Buissonne eine Suite in neun Teilen entwickelt, acht wunderbar transparente Stücke – und abschließend rezitiert Cohen zu sparsamer Begleitung ein Gedicht der jüdisch israelischen Poetin Zelda Schneurson Mishkovsky, das die Stimmung dieser Musik einfängt.

Viel Raum zwischen den Tönen

Diese Musik hat etwas Existenzielles. Es geht nicht um Solos oder die individuelle Interpretation von Kompositionen. Es geht um das bedachtsame Finden von Wesentlichem und dessen Einkreisen im gemeinsamen Spiel. Viel Raum ist zwischen den Tönen, doch sind auch und gerade die Pausen mit Bedeutung aufgeladen. Ganz und gar ungeschwätzig und hochkonzentriert entwickelt das eine Nähe, der man sich nicht entziehen kann.

Das Spiel des Schlagzeugers ist auf ein substanzielles Minimum beschränkt und speist genau deswegen immer neue Impulse ein. Weniger ist mehr, das gilt in nahezu jeder Sequenz dieses außerordentlichen Albums. Auch Pianist Yonathan Avishai erweist sich wieder einmal als Meister des reduzierten Spiels.

Diese Platte ist von elementarer Schönheit, indem sie in ausgesuchten Tönen von dem spricht, was wichtig ist. Viel Melancholie ist zu hören, aber auch immer wieder kleine Mut machende Melodien voller Eindringlichkeit und Leuchtkraft. Hier wird Wert auf die Details gelegt, herrscht unbedingte Achtsamkeit, ist aus gegenseitigem Zuhören und bedachtem Reagieren aufeinander ein zartes und eben deshalb kraftvolles Meisterwerk gewachsen.

Info: Avishai Cohen: Naked Truth. ECM/Universal

Von Ulrich Steinmetzger