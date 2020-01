„Jede Falte zeichnet uns aus“: Jeanette Biedermann über ihr Alter und ihr neues Album

Leipzig

Sie wurde vor 20 Jahren als Soap-Darstellerin bekannt und hatte eine Handvoll Hits mit englischsprachigen Popsongs. Nach längerer Pause gelang Jeanette Biedermann im vergangenen Jahr ein Comeback bei der Musikshow „Sing meinen Song“. Mit ihrem aktuellen Album „DNA“ kommt die 39-jährige Berlin nun auf Tournee.

Sie werden am 22. Februar 40 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern oder zum Verstecken?

(lacht) Zum Feiern! Das ist doch ein schöner Anlass. 40 ist total okay. Ich fühle mich gut. Wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich wirklich zufrieden mit der Version der Jeanette, die ich heute bin. Ich lasse mich nicht gehen und nicht hängen, bleibe offen und neugierig. Ob du ein paar Fältchen unter den Augen kriegst, das ist scheißegal. Ich habe Geschichte. Ich bin der Meinung, wenn wir älter werden, dann werden wir interessanter. Jede Falte zeichnet uns aus.

Wenn Sie es sich aussuchen könnten – würden Sie gern noch mal 20 sein?

Das würde ich nicht wollen. Ich nehme mich so, wie ich jetzt bin. Mit 20 hatte ich noch keine Ahnung, weniger Können und weniger Geist. Auch körperlich habe ich heute viel mehr zu bieten als mit 20. Ich finde bei Männern übrigens auch, dass sie im Alter immer besser werden. Meinen Mann zum Beispiel habe ich sehr jung kennengelernt, jetzt ist er 51 und wird immer interessanter.

Ihr Mann Jörg Weißelberg ist auch Ihr Gitarrist. Steht er bei der „DNA“-Tour mit auf der Bühne?

Aber natürlich. Jörg ist mein bester Mann.

Ist das nicht anstrengend, wenn man Leben und Arbeitsplatz teilt?

Nee, im Gegenteil. Wir verstärken uns in unserer Leidenschaft total. Musik ist meine Sucht, ich bin immer wieder erstaunt über diese Getriebenheit, gerade in den vergangenen Wochen, in denen wir intensiv für die Tournee geprobt und mehr als 30 Songs einstudiert haben. Es gibt Nächte, in denen kann ich nicht pennen, weil mir ständige neue Sachen einfallen, die wir noch machen könnten. Und Jörg ist genauso. Er ist Vollblutmusiker.

Wecken Sie ihn dann auf, wenn nachts die Ideen kommen?

Da muss er durch. Klar, in den heißen Phasen können wir nie richtig abschalten, aber dafür versteht auch niemand meinen Wahnsinn so gut wie er. Insofern passt das sehr gut mit uns.

„DNA“ ist Ihr erstes Album seit zehn Jahren. Was war eigentlich der Grund für die lange Pause?

Ich hatte 2009 mein Album „Undress To The Beat“ veröffentlicht und parallel die TV-Seire „Anna und die Liebe“ gedreht. Drei Jahre lang hatte ich keinen einzigen Tag frei. Das war einfach zu viel für mich. Der Stress hatte mich richtig gecrasht. Danach habe ich alles reduziert und angefangen, Musik nur für mich zu schreiben, ohne daran zu denken, was die Leute hören wollen. Parallel habe ich mit meinem Mann Jörg und unserem Freund Chris Bömkes die Indie-Rockband Ewig gegründet. Wir haben zwei Platten mit deutschen Texten gemacht, ich bin also jetzt nicht plötzlich auf einen Zug aufgestiegen, sondern schreibe schon lange auf Deutsch. Dann stieg Chris aus, um Vollzeit-Papa zu sein, und ich fiel wieder in so ein kleines Löchlein.

Wie sind Sie da rausgekommen?

Ich habe mich riesig gefreut, als die Anfrage kam, letztes Jahr bei „Sing meinen Song“ mitzumachen. Das ist genau mein Format, denn mir geht es nicht um dieses Star-Ding, sondern um die Arbeit an und die Auseinandersetzung mit Musik. Die Sendung hat mich sehr motiviert. Ich hatte vorher schon viele Songs geschrieben, aber danach habe ich richtig mit Vollgas angefangen, das „DNA“-Album aufzunehmen.

„In den 90ern“ heißt ein Song. Wie waren Sie als Teenie?

Wild und ziemlich glücklich. Mein Lieblingsjahr war 1996 – da erlebte ich vieles zum ersten Mal, die erste Liebe, aber auch den ersten Apfelkornrausch. Ich wollte einen Song schreiben, der für die Leute in meinem Alter funktioniert wie ein Erinnerungsfotoalbum, deswegen zähle ich so viel auf, von den Spice Girls bis zu Kurt Cobain.

„Deine Geschichten“ ist ein berührendes Lied über Ihren Vater, der 2016 starb. Sie singen, dass Peter Frampton für ihn ein Held war. Sind Sie mit klassischer Rockmusik aufgewachsen?

Die ersten Platten, die ich hörte, waren seine. Led Zeppelin, Queen, The Who und eben Peter Frampton. „Show Me The Way“ war sein absoluter Lieblingssong.

Warum haben Sie „Deine Geschichten“ geschrieben?

Ich wollte nicht mehr weinen, sondern mich an die schönen Sachen erinnern, die wir zusammen erlebt haben. Ich hatte vorher schon einen anderen Song über den Verlust meines Vaters geschrieben, aber der ist so traurig, dass ich ihn nie veröffentlichen werde. Mit „Deine Geschichten“ möchte ich Hoffnung schaffen – für mich, für meine Mutter, für meine Familie. Eigentlich möchte ich sagen: Wenn wir die Geschichten weitererzählen, dann bleiben die Menschen am Leben.

Wie hat Ihre Mutter auf das Lied reagiert?

Sie hatte Tränen in den Augen, als ich es ihr vorspielte. Ich beschönige in dem Text nichts. Alles ist so passiert. Auch, dass mein Vater das gesamte Treppenhaus unseres Mietshauses gewischt hatte, als meine Mutter mit mir als Baby aus dem Krankenhaus kam. Alles sollte sauber sein für mich. Wenn ein Mensch krank ist und man zusehen muss, wie er nach und nach seinen Lebensmut verliert, dann hat man auch viele dunkle Tage. Aber mein Vater hätte keinen Bock darauf gehabt, dass ich rumsitze, heule und nur an schlimme letzte Zeit denke.

Gleich mehrere der neuen Lieder handeln vom Thema Freiheit. Ist Ihnen Freiheit als DDR-Flüchtling besonders wichtig?

Absolut. Ich war neun, als ich mit meiner Familie in die Prager Botschaft der Bundesrepublik geflüchtet bin. Ich wusste erst gar nicht, was wir dort tun. Meine Eltern hatten mir erzählt, wir würden nur einen Tagesausflug machen. In Prag haben sie mir dann erklärt, was sie machen. Und warum sie es machen. Nämlich damit wir überall hingehen können, wo wir möchten und damit mir keine Grenzen gesetzt sind. Schon damals war mir klar, wie wichtig Freiheit ist.

Jeanette Biedermann live: 3. Februar, 20 Uhr, Werk 2; Karten: u.a. Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), www.ticketgalerie.de; unter der gebührenfreien Tel.nr. 0800 2181050,

Von Steffen Rüth