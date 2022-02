Leipzig

Am Donnerstagabend herrscht im Inneren der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) ausgelassene Stimmung – draußen hingegen ist Warten angesagt. Vom Eingang der Hochschule aus zieht sich die Schlange über gut 200 Meter bis zum Bundesverwaltungsgericht, der Nieselregen macht die Angelegenheit nicht gerade angenehmer. Und auch nicht jeder wird es nach innen schaffen: Die Kapazität für Eröffnung des diesjährigen HGB-Rundgangs liegt bei 500 Personen, für den Einlass ist neben einem 2G-Nachweis auch ein negativer Schnelltest nötig – eine freiwillige Maßnahme, um zusätzliche Sicherheit zu schaffen, wie es vor Ort heißt. Und trotzdem ist der Andrang gewaltig.

66 Stationen warten auf Kunstinteressierte

Kein Wunder, ist es doch der erste HGB-Rundgang, der seit zwei Jahren wieder in Präsenz stattfindet. 66 Stationen warten auf kunstinteressierte Besucher; gezeigt werden die Werke, die die Studierenden in den vergangenen Monaten auf der Leinwand, dem Papier oder in anderen Medien verwirklicht haben. Die Gesamtzahl? Schwer bis unmöglich abzuschätzen, mindestens im hohen dreistelligen Bereich.

Einen besonderen Platz bekommen dabei jene fünf Werke, die in diesem Jahr mit dem Studienpreis ausgezeichnet werden. Für sie ist die Galerie reserviert, die im Erdgeschoss an den Lichthof anschließt. Dort begrüßt einen sogleich ein fast 30 Quadratmeter großer Digitaldruck von Mara Jenny im Stile eines Werbeplakats für eine Luxusuhr – die aber weder Ziffernblatt noch Zeiger hat. Sie ist das Herzstück mehrerer Werke, die in Summe Jennys Projekt „Accessory for a hidden track“ bilden und die Grenze zwischen menschlichem und maschinellem Körper, zwischen Subjekt und Objekt verwischen.

Verschwörungen und Trauerbewältigung

Daneben ist unter anderem Stephan Stahns „Parallax Error“ zu sehen: fünf Acrylglasplatten, auf die Fotos von Ereignissen und Personen gedruckt wurden, die mit Verschwörungserzählungen verknüpft sind, von 9/11 bis zum Mord an George Floyd. Die Platten sind halbdurchsichtig, dahinter sind die anderen zu erblicken – eine Metapher für eine Art von Voyeurismus, der einen im digitalen Zeitalter immer tiefer in den Informationssumpf zieht, wie Stahn erklärt. Und wer die Treppen in der Galerie emporsteigt, erblickt dort eine Sammlung von Einrichtungsgegenständen, die man Neudeutsch wohl als retro bezeichnen würde: Zusammengestellt wurden sie von Lydia Marx, die Inspiration aus der Trauerbewältigung nach dem Tod ihrer Oma zog, Stoffe, Schirme und Lampen aus der großmütterlichen Wohnung für „Life is Live“ entgegen jeglicher Konventionen so anordnete, dass oben und unten vertauscht sind – so wie auch ihre Oma die Liebesbriefe des Gatten immer wieder rückwärts vorlas.

Die Studienpreisausstellung ist nur die Spitze des Eisberges – jeder weitere Raum in der HGB wird an diesem Wochenende zu einer wahren Wundertüte, die mal mehr, mal weniger gefüllt ist, aber stets zu überraschen weiß. Da ist etwa die Klasse für Systemdesign: Die Studierenden erstellten hier aus thematisch vorgegebenen Bildersammlungen ganze Bände, die wie in einer Bücherei in kleinen Leseecken präsentiert werden und damit nicht nur zum Betrachten, sondern auch zum Verweilen einladen. Unter dem Titel „Iconic“ beispielsweise sind ikonische Figuren, Personen und Marken in einem Panini-artigen Stickeralbum versammelt – auch die Form ist hier ikonisch.

Ausstellung auch im Gewandhaus

Die Klasse für Expanded Cinema beschäftigte sich wiederum mit dem Spannungsfeld zwischen Kollektiv und Individuum: Ein Film, der Synchronschwimmen zeigt, steht einer Sammlung persönlicher Briefe gegenüber, die sich die Studierenden während des Semesters schrieben. Dazu gehört auch eine frei zugängliche Ausstellung im Gewandhaus, die dort noch bis Sonntag sowie nochmals im Mai zu sehen ist. Und im zweiten Stock wird man von der visuellen Macht und Masse der Dutzenden Werken der Klasse für Malerei und Grafik, die hier die Wände eines einzigen Raumes pflastern, geradezu erschlagen. Zudem ziehen während des Wochenendes immer wieder Studierende der Klasse für Performative Kunst durch die HGB-Gänge – eine spontane Teilnahme daran ist nicht nur erlaubt, sondern explizit erwünscht.

Nicht jede Idee, jeder Ansatz, jedes Werk wird freilich alle Geschmäcker und Ansprüche bedienen. Doch allein die schiere Masse, die dieser Tage in der HGB zu sehen ist, garantiert, dass sich hier ein ganzer Tag verbringen lässt, ohne einen Hauch von Ermüdung zu verspüren. Gelegenheit, sich das Ganze anzuschauen, gibt es noch Freitag und Samstag von 14 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr – natürlich kostenlos.

Von Christian Neffe