In dekorativ ambitioniertem Hobby-Maler-Schwung hat Rudi Hurzlmeier eine Burg hingekleckst und ihr aus Schatten und Scharten ironisch ein Gesicht verliehen. Man hätte also, mit Blick auf das Buchcover, durchaus wissen können, wohin der neue Roman von Kristof Magnusson „Ein Mann der Kunst“ steuert, der so sachlich beginnt: hinein in eine Satire. Eine Satire auf den kommerzgetriebenen Kunstbetrieb, der Eitelkeiten über Können und Inszenierung über die Kunst stellt. Magnusson wirft aus der Innenwelt des Kunstbetriebs zugleich einen abgründigen Blick in Bildungsbürger-Seelen. Und treibt ein gelungenes Spiel mit der Frage der Zeit: Was ist wahr – und was gibt vor, wahr zu sein.

Magnusson, Autor und Übersetzer aus dem Isländischen, hat vor zehn Jahren mit „Das war ich nicht“ einen formidablen Roman zur Finanzkrise 2008 hingelegt. Eine hochkomische, unterhaltsam konstruierte und bis ins Detail recherchierte Auseinandersetzung mit den Mechanismen des Turbo-Kapitalismus, die die Irrationalitäten und unbeabsichtigten Folgen des Börsenhandels ausleuchtet.

„Ein Mann der Kunst“ gibt sich knapper, gradliniger. Aber die Magnussonsche Mechanik der Demaskierung funktioniert dennoch. Malerfürst, Museumsdirektor, Mäzene – mit diebischer Freude lässt der Autor Fassaden bröckeln. Zurück bleiben ganz normale Menschen mit ihren Schwächen, Eitelkeiten, Komplexen. Es geht nicht darum, Figuren bloßzustellen. Er holt sie nur auf Augenhöhe herunter. Wer Magnusson gelesen hat, blickt mit weniger Ehrfurcht auf die vermeintlich Wichtigen und Erfolgreichen.

Das Museum Wendevogel am Frankfurter Main-Ufer plant eine Sensation: einen Neubau für das Werk des Künstlers KD Pratz. Die Ministerien in Hessen und Berlin geben Geld. Vorausgesetzt der Freundeskreis berappt den eher symbolischen Restbetrag. Das übliche Geschacher. Nur herrscht im Förderverein keineswegs Einigkeit. Um die Zustimmung zu erhalten, karrt Museums-Chef Neuhuber die Vereinsmitglieder per Bus auf die Burg im Rheingau, wo der Maler-Eremit seit Jahrzehnten zurückgezogen den Pinsel schwingt. Es treffen ein fortschrittsfeindlicher Weltkünstler, ein aalglatter Museums-Direktor und die Befindlichkeiten der Fördervereinsmitglieder aufeinander.

Eine Konstellation, die den Roman in Schwung bringt – nach staksigen ersten Seiten, die das Personal auffächern. Dort ein Satz zu viel, hier ein Wort ins falsche Ohr, schon geraten die Abläufe ins Wanken. Ein Machtmensch, der es gewohnt ist zu manipulieren, muss auf einmal überzeugen. Ein Künstler muss sich fragen lassen, ob seine kulturpessimistischen Tiraden noch Haltung oder nur Pose sind. Und von einer vermeintlich spontanen künstlerischen Aktion taucht ein überraschend professionelles Video auf. Mag man da an Zufall glauben?

Magnusson verankert seine fiktive Story geschickt in der Kunstgeschichte, mischt reale Figuren wie Marina Abramovic in den Plot und tänzelt auf der gefühlten Zeitenwende: Genderdebatte, das angekratzte Bild des weißen, alten Mannes, Umweltzerstörung, Spätkapitalismus, scheindemokratische Prozesse und vor allem und immer wieder: das Authentische in der Kunst. Ein Art satirischer Gesellschaftsroman in Kompakt-Version entspinnt sich, der manche Sprosse auf der Eskalationsleiter hastig überspringt. Die große Linie, die Magnusson skizziert, bleibt dennoch plausibel.

Schließlich finden sich alle am Ziel, jeder auf seine Weise korrumpiert, oft ohne es zu merken. Sogar der so neutral auftretende Ich-Erzähler rutscht ganz beiläufig in Komplizenschaft. Magnusson desillusioniert geschickt wie ein Taschendieb. „Ich arbeite seit Jahren im Kulturbetrieb. Nicht käuflich habe ich noch nie gesehen“, sagt die Vertreterin aus dem Kulturstaatsministerium gleich zu Beginn des Buches. Spätestens am Ende gibt man ihr recht.

Kristof Magnusson: Ein Mann der Kunst. Kunstmann; 220 Seiten, 22 Euro

Von Dimo Rieß